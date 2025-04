Críticas a la gestión y 13 mil pasos por día: la estrategia de Larreta para arrebatarle votos al PRO y LLA

Larreta apuesta al contacto directo con los vecinos para reinstalarse en CABA

“Está haciendo 13 mil pasos por días y la idea es ir aumentando ese promedio”. En el comando de campaña de Horacio Rodríguez Larreta confían en que encuentros con vecinos y un discurso enfocado en los problemas cotidianos de los porteños son la mejor estrategia para atraer a los disconformes con la gestión de Jorge Macri, actual alcalde de la ciudad de Buenos Aires.

Justamente este contacto diario con los vecinos, que el ex jefe de Gobierno porteño -y fallido candidato presidencial- ya comenzó a mostrar en sus redes sociales desde hace algunos días, le permitió acuñar su primer caballito de batalla discursivo. Sus allegados juran que fueron los propios vecinos los que repetían en estas charlas informales mano a mano que en la Ciudad hay “olor a pis”.

Por su simpleza y capacidad de síntesis, la frase ocupó titulares en todos los medios, fue retomada por otras fuerzas opositoras y hasta obligó a los voceros oficiales del gobierno porteño a tener que salir a contestar con incomodidad. Un éxito desde el punto de vista de la comunicación política. “Esa bala entró”, se divierten en el búnker larretista.

El candidato a legislador compartió la cantidad de pasos que hizo por día como parte de su campaña

Tras varios meses de especulaciones, Rodríguez Larreta decidió competir como candidato a legislador porteño porque cree que es el lugar desde “donde más puede aportar”. Lo hará secundado por figuras de su núcleo cercano como la senadora Guadalupe Tagliaferri y el legislador Emmanuel Ferrario, quienes también se distanciaron del PRO.

En esta oportunidad, Larreta dejó pasar posibles alianzas, por ejemplo con el radicalismo de Martín Lousteau, tras la mala experiencia de la campaña presidencial donde “coleccionar figuritas” no dio un buen resultado. “Aparte cuando vas solo estás más liberado para hablar porque no tenés que cuidar ninguna alianza política”, explicaron.

Horacio Rodríguez Larreta junto a la senadora Guadalupe Tagliaferri y el legislador Emmanuel Ferrario

No obstante, la estrategia de concentrarse en la gestión y el contacto directo con los vecinos quedó en pausa momentáneamente este martes por la mañana, cuando el ex jefe de Gobierno le contestó en duros términos a Mauricio Macri.

El ex presidente había dicho que la candidatura de Larreta es funcional al kirchnerismo y especuló con que se trata de un “tema personal”. “No quedó bien después de que perdió la interna a Presidente con alguien que siente que es muy inferior intelectualmente que él (por Patricia Bullrich) y por paliza”, arremetió.

La respuesta fue corrosiva: “Parece un psicólogo, pensé que era ingeniero. Él perdió con Alberto Fernández, el peor presidente de la historia argentina”. Sus allegados aseguran que le contestó porque Macri “cruzó un límite” pero que rápidamente volverán a caminar la calle “como siempre”. No creen que sea aconsejable que las críticas entre políticos ocupen el centro de la campaña.

Por eso mismo, tampoco concentrarán sus energías en las apariciones mediáticas: “La agenda de las entrevistas es muy política, no le importa a la gente. Es más importante hacer más horas de calle”, detallaron.

Otras espadas del PRO, como María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato (flamante cabeza de lista), también cuestionaron la candidatura de Larreta por ser funcional al kirchnerismo. Aunque en las filas del Movimiento al Desarrollo (MAD), el Think Tank del ex jefe de Gobierno, no se muestran preocupados por esas críticas.

Horacio Rodríguez Larreta junto a Jorge Macri y Mauricio Macri

“No lo consultaron con el Pacto de Acassuso, tampoco con las votaciones del PRO en el Congreso ni le pidieron consejos para la gestión en la Ciudad. ¿Ahora se acuerdan de Horacio? Te acordaste tarde”, recuerdan.

Según su visión, la posibilidad de que el peronismo termine primero estas elecciones solo es una amenaza por la mala gestión de Jorge Macri. “Lo único que es funcional es que el gobierno no funciona bien, lo simbolicé con el olor a pis, pero es mucho más: la suciedad, la inseguridad. Durante los 16 años que gobernamos, le ganamos siempre al kirchnerismo trabajando, con buena gestión”, dijo Larreta ayer en Radio Mitre.

Por otro lado, se entusiasman con el dilema comunicacional que enfrentan en la sede de Uspallata si enfocan la campaña en lo local, ya que deberán reivindicar los primeros 16 años de gestión del PRO que estuvieron marcados por la presencia de Rodríguez Larreta, primero como jefe de Gabinete de Mauricio Macri y luego como Alcalde. “Es el denominador común de todos esos años, no lo van a poder borrar a Horacio”, aseguran.

Si bien faltan menos de dos meses para la elección, la campaña comenzó con cruces de alto voltaje y la polarización seguramente no alcanzará niveles tan extremos para anular a los espacios más chicos. Por el momento en el larretismo ponen como meta real llegar a los dos dígitos, aunque en tiempos de tanta incertidumbre sería apresurado descartar un resultado aún mejor.