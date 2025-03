La estrategia libertaria para contener riesgos por los pedidos de interpelación en el caso $Libra

Luis Caputo y Karina Milei junto al Presidente

El Congreso de la Nación se encuentra en un momento de alta tensión política debido a las crecientes demandas de interpelación a funcionarios clave del gobierno y al escándalo relacionado con la criptomoneda $Libra.

La próxima semana varios legisladores estarán de viaje, por lo que el oficialismo aprovechará para retomar las conversaciones con la oposición en busca de un punto de equilibrio que les permita proteger los intereses de la Casa Rosada en medio de esta discusión que es lo próximo a resolver en la Cámara baja.

El caso $Libra ha puesto en el centro del debate parlamentario la posibilidad de interpelar a figuras destacadas del Gobierno, como Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y otros funcionarios, entre ellos Guillermo Francos, jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vocero presidencial, Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, y Luis Caputo, ministro de Economía; además de autoridades de la Comisión Nacional de Valores.

Plenario de comisiones por el caso $Libra

Pero, además de los dictámenes aprobados que promueven esas interpelaciones, también se aprobaron otros que incluyen la creación de una comisión investigadora y pedidos de informes al Ejecutivo, lo que ha intensificado las tensiones políticas.

Los dictámenes aprobados en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Justicia son variados. El que tiene el respaldo de 40 firmas solicita la interpelación de varios funcionarios de la primera línea del Gobierno; como es el caso de la hermana del Presidente, mientras que otros dictámenes en minoría proponen alternativas más acotadas. Por ejemplo, un grupo de legisladores de Encuentro Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal ha solicitado interpelar exclusivamente a Guillermo Francos, mientras que otro dictamen, impulsado por Margarita Stolbizer y Nicolás Massot, incluye a Francos, Adorni y Cúneo Libarona.

El oficialismo enfrenta el desafío de decidir cuál de estos dictámenes será el que dejará pasar. Según explicó a Infobae una alta fuente libertaria, ya comprendieron que todo no se va a poder frenar “porque cuando votaron los emplazamientos eran 134, podemos bajar alguno, pero es difícil”. A partir de esto, la estrategia del Gobierno a desplegar se centra en proteger a Karina Milei, cuya interpelación consideran inaceptable. “La imagen de Karina Milei interpelada por el Congreso de la Nación no se puede dar”, afirmó una fuente libertaria. El problema es qué ofrece a cambio de que eso no suceda.

Negociaciones y divisiones internas

Las negociaciones entre el oficialismo y la oposición se han visto complicadas por la falta de consenso dentro del propio gobierno. Mientras las espadas libertarias parlamentarias intentan avanzar en acuerdos, la Casa Rosada mantiene una postura rígida, lo que dificulta las conversaciones. “El Ejecutivo no cede y es un problema porque si no hay algo, hay todo”, explicó un legislador involucrado en las negociaciones.

Críticas a Menem por la falta de diálogo con UP

Entre las opciones que se barajan para descomprimir la situación, se encuentra la posibilidad de que Guillermo Francos se presente en el recinto en modalidad de interpelación. Sin embargo, esta propuesta enfrenta resistencia por parte del Ejecutivo, que prefiere que la comparecencia se limite a un informe de gestión. Otra alternativa es la conformación de una comisión investigadora, cuyo modelo de integración ha sido modificado para garantizar una representación más equitativa entre los bloques parlamentarios.

El dictamen que propone la creación de una comisión investigadora establece un esquema de representación basado en el artículo 3 del dictamen, que asigna dos miembros por cada bloque con más de cinco integrantes y uno por cada bloque con cinco diputados. Además, se añade un miembro adicional por cada 20 diputados que integren esos bloques.

Según este modelo, Unión por la Patria (UP) tendría seis miembros, mientras que La Libertad Avanza (LLA), el PRO y la UCR contarían con tres cada uno. Otros bloques, como Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Innovación Federal, la Coalición Cívica y la Izquierda, tendrían dos miembros cada uno, sumando un total de 25 votos.

En este esquema, el oficialismo podría tener un piso de 11 votos además del acceso a lo que se esté investigando. Y confía con lograr que los gobernadores aporten algún voto más. Sin embargo, aseguran que en las provincias el clima es diferente a lo que está leyendo LLA. “Los gobernadores han expresado su interés en que el caso $Libra sea investigado y nos piden que vayamos a fondo”, señaló un diputado de una provincia cuyo gobernador suele alinearse con la Casa Rosada.

Desde sectores dialoguistas de la oposición, se han lanzado críticas al manejo del oficialismo en este conflicto. Legisladores han señalado la falta de disposición para dialogar con bloques como Unión por la Patria, que cuenta con 98 diputados. “No es serio que no quieran hablar con Unión por la Patria”, afirmó un legislador. Además, advirtieron que, de “no abrirse a consensos y abrir la agenda para que los temas que interesan a los demás puedan progresar”, el oficialismo podría enfrentar un escenario parlamentario adverso.

La próxima semana, varios diputados participarán en un viaje organizado por la Red de Acción Política (RAP), lo que retrasará las sesiones en la Cámara de Diputados. Este período será clave para que el oficialismo intente negociar con los sectores opositores y evitar una crisis política mayor.

La primera semana de abril será crucial para el gobierno de Javier Milei, ya que coincide con la posible presentación de un acuerdo con el FMI y con la votación en el Senado sobre los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, que podrían ser rechazados. Si el oficialismo no logra contener el impulso opositor en el caso $Libra, podría enfrentar una de las semanas más complicadas desde el inicio de su gestión, con un choque de poderes en el Senado y una interpelación en Diputados que impactaría de lleno en Balcarce 50.