A 100 días del secuestro del gendarme Nahuel Gallo por la dictadura de Venezuela: “Dijeron que iba a matar a la vicepresidenta y no existe una prueba”

El gendarme había viajado por primera vez a Venezuela (Foto Instagram)

Son 100 días con sus noches y la angustia de esperar que algo suceda. Más de 2.400 horas que pasaron a veces rápido, pero casi siempre lento. Desde el 8 de diciembre, el gendarme argentino Nahuel Gallo está secuestrado en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Pasaron más de tres meses, una prueba de vida imprecisa y la certeza de que sus derechos humanos están siendo violados de manera continua.

Privado de asistencia consular, de abogados defensores y retenido en la más absoluta clandestinidad, el gobierno argentino sigue reclamando que se difundan los cargos en contra del uniformado y, sobre todo, las pruebas que pesan en su contra.

Cien días después, las únicas certezas son las declaraciones de los cabecillas de la dictadura que, dijeron, se trató de un intento de magnicidio, más precisamente un supuesto plan para asesinar a la vicepresidente Delcy Rodríguez. Más allá de los dichos, hasta el día de hoy no se formalizaron las acusaciones, ni se mostró ningún indicio, ni una prueba.

El régimen de Maduro difundió imágenes de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela

En diálogo con Infobae, María Alexandra Gómez habla desde Caracas y se escucha de fondo la voz rebosante de inocencia del pequeño Víctor, que tiene dos años recién cumplidos y pide por su papá todos los días. La esposa del gendarme por momentos se quiebra y por momentos sube el tono por la indignación, la impotencia y la bronca. “Ya están cumplidos todos los plazos. Tienen que largarlo a Nahuel. Él es inocente, no ha hecho nada malo”, afirmó.

La esposa del uniformado carga a su pequeño y bajo el sol inclemente de la capital de Venezuela. Recorrió pasillos, tribunales y cuarteles y siempre obtuvo la misma respuesta: “Aquí no está Nahuel Gallo. No sabemos nada”.

“Dijeron que iba a matar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y no existe una prueba. No mostraron nada. Ni siquiera me quieren decir dónde lo tienen, esto que hacen es una violación a los derechos humanos de él y también de mi hijo, que es víctima de esta gente”, dijo María Alexandra.

Tiempos felices. María Alexandra, Nahuel y el pequeño Víctor

“Fuimos directamente a la sede de Tribunales, a la Defensoría Pública, a la Fiscalía General. Preguntamos, pedimos informes de manera formal y hasta el día de hoy en ningún tribunal venezolano aparece un solo registro de Nahuel Gallo”, consignó la esposa del gendarme. “Él es una víctima de desaparición forzosa”, agregó.

María Alexandra contó que la semana pasada estuvo en la cárcel de El Rodeo 1, que está en las afueras de Caracas, durante unos 45 minutos. “Nos trataron mal. Nos recibieron unos hombres encapuchados, con armas largas y todos vestidos de negro, y yo estaba con mi bebé y con mi mamá. Les mostré las fotografías y el video y les ‘Mira, esta fotografía es acá'... Nos dejaron, volvieron a la media hora y nos dijeron ‘Aquí no está’“, agregó.

También estuvieron en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Boleíta, un centro que suele ser usado por el régimen para tener a los detenidos por causas políticas, pero allí tampoco le dieron respuestas.

La ministra Bullrich junto a la madre y el hermano del gendarme

La esposa de Nahuel Gallo apunta especialmente contra el fiscal Tarek William Saab, que una entrevista con Infobae, el 31 de diciembre, justificó la detención del uniformado argentino. “Las extracciones telefónicas realizadas al gendarme argentino han revelado su participación en acciones conspirativas contra la paz republicana. Por lo tanto, está procesado. Dándosele sus garantías constitucionales, se encuentra en buen estado de salud. No voy a referir el lugar de reclusión, pero ya yo he comunicado y lo ratifico acá en su entrevista que se encuentra en la ciudad capital de Caracas”, contó esa vez.

En 100 días, nunca se mostraron pruebas ni se confirmó dónde está alojado. No hay publicidad del acto público, ni tiene un defensor asignado, un estado de clandestinidad a la vista del mundo. Según María Alexandra, de manera continua le escriben de parte de la Cancillería argentina. “Ellos me dicen que están trabajando. Pero nada más”, dijo, en un tono que denotó algo de incomodidad.

La esposa de Gallo advirtió que todo el conflicto político que hay entre Venezuela y Argentina debería dejarse de lado frente a la situación: “Nahuel es una persona inocente que ya tiene 100 días en desaparición forzada. Que se sienten a dialogar y resuelvan esto”.

“Si Nahuel está pasando por un proceso penal dentro de Venezuela, tiene que estar presentado ante tribunales o ante algún juez. Exigimos el respeto a los derechos humanos y el debido proceso. Los plazos se completaron, por eso decimos que tiene que ser liberado, no hay nada más que decir”, agregó.

Y concluyó: “Dijeron que iba a matar a la vicepresidenta, pero obviamente que es mentira, es una locura. Pero ¿dónde están las pruebas? Ya son más de 100 días y no mostraron una sola prueba siquiera de ese supuesto intento de asesinato?“

La última imagen, el 8 de diciembre pasado. Después de eso, Gallo terminó detenido y con paradero desconocido