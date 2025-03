Seis provincias podrían sumarse al desdoblamiento electoral en las elecciones de este año

El domingo 26 de octubre se harán las elecciones nacionales de medio término en la que se renovarán 24 senadores y 127 diputados. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

El esquema electoral para este 2025 incluirá importantes cambios. A la suspensión de las Primarias Abiertas (PASO) se le sumará la implementación en la mayoría de las jurisdicciones de la Boleta Única de Papel (BUP) y que en varias provincias, como en ocasiones anteriores, habrá desdoblamiento de fechas en las que se votará para los cargos locales y los nacionales.

Ya son siete las provincias que tienen confirmado que desdoblarán, hay otras cuatro que analizan hacerlo, dos en las que también se elige gobernador que seguirían ese camino, pero aún no lo determinaron y otras once en las que está confirmado que la elección será unificada el domingo 26 de octubre porque no tienen comicios de medio término a nivel provincial.

Hasta ahora son siete los distritos en los que se decidió el desdoblamiento. El que hará punta es Salta, el domingo 4 de mayo, donde se elegirá a 12 senadores provinciales y a 30 diputados provinciales mediante el uso del voto electrónico. Una semana después será el turno de tres provincias: Chaco, Jujuy y San Luis. El 18 de mayo le tocará a la Ciudad de Buenos Aires elegir a sus nuevos 30 miembros.

Al mes siguiente se sumarán Misiones, el 8, que fue la última en confirmarlo, y por último Santa Fe, el 29 de junio para concejos municipales, intendentes y presidentes comunales de distintas localidades santafesinas. Las Primarias en esa jurisdicción se efectuarán el 13 de abril y también ese día elegirán a los Convencionales Reformadores de la Constitución.

Las que también se sumarían al desdoblamiento

Entre las que todavía analizan implementar esta opción, además de la provincia de Buenos Aires, se encuentran Mendoza, Formosa y La Rioja.

En Buenos Aires, el viernes de la semana pasada, Axel Kicillof convocó a las PASO provinciales de este año para el domingo 13 de julio y espera que la Legislatura las suspenda. Si así se resuelve, después el gobernador podrá disponer si habrá un desdoblamiento de fechas de la elección general o no.

Hay sectores del peronismo que especulan con adelantarlas o también que sean después de las nacionales para que el resultado los favorezca.

Alfredo Cornejo (Mendoza) todavía no definió si desdoblará las elecciones este año.

Aunque el gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, había dicho en declaraciones a la prensa que “antes de que yo fuera gobernador, los mandatarios ponían la fecha de las elecciones cuando se les antojaba”, todo quedó supeditado a una suspensión de las PASO locales, que ya fuera solicitada por sectores de la oposición, uno del Partido Justicialista y otro de Unión Mendocina.

“Al no haber PASO nacionales, hay tiempo hasta mediados de julio para decidir si se va unificado con la Nación. Debería salir por un decreto del Gobernador. Si se suspenden las PASO provinciales, se requiere una ley y tendría que debatirse en abril o mayo”, expresó el titular de la Cámara de Diputados mendocina, Andrés Lombardi, en Sitio Andino.

Cornejo no descarta realizar una alianza con La Libertad Alianza para los próximos comicios y por eso su vice, Hebe Casado, de buena relación con Karina Milei, estuvo varias veces en Buenos Aires tratando de acercar posiciones. El jefe provincial dijo también que “simplificar las elecciones en un solo día suena razonable”, sobre todo al mencionar que se ahorraría una importante suma de dinero.

La Rioja es otra de las que mantiene la incógnita. Se renueva la mitad de los 36 cargos provinciales y el gobernador Ricardo Quintela, uno de los que con mayor dureza expresa su diferenciación de la gestión nacional de Javier Milei, podría definir mediante un decreto un probable descalce de la fecha de fines de octubre.

Formosa todavía no estableció su cronograma. En esta ocasión cambia la mitad de la Legislatura (15 diputados provinciales), donde se volverá a utilizar la cuestionada Ley de Lemas y, además, seleccionará a los 30 convencionales para modificar la Constitución local. El gobernador Gildo Insfrán, que transita su séptimo mandato consecutivo, pretende instaurar la reelección indefinida que ya recibió la objeción de la Corte Suprema de Justicia por inconstitucionalidad. Seguramente desdoblará ese turno del nacional donde se elegirá a dos diputados nacionales.

Las dos que también eligen gobernador

En Santiago del Estero -junto con Corrientes, las dos provincias desfasadas del calendario nacional porque sufrieron intervenciones federales- el radical K Gerardo Zamora todavía no definió al candidato del oficialismo que lo sucederá. Además, habrá comicios para 40 legisladores provinciales, aparte de concejales. El 26 de octubre será el turno de tres senadores nacionales y tres diputados nacionales con Boleta Única de Papel.

No está clara aun la postura adoptará Zamora. En 2019 unificó y en 2021 cuando se produjo su reelección eligió desdoblar.

El gobernador correntino Gustavo Valdés, en la apertura de sesiones legislativas de su provincia este año. No podrá ser reelecto. Todavía no determinó si las elecciones serán desdobladas.

Corrientes votaría al menos dos veces porque históricamente así lo hizo. El radical Gustavo Valdés no puede ir por la reelección (lleva dos mandatos consecutivos) y convocaría entre julio y septiembre para que surja el nuevo mandatario provincial y también 5 senadores y 15 diputados para la Legislatura local. Según lo que establece la Constitución provincial, la elección debe realizarse entre cuatro y dos meses antes del fin del mandato en curso.

Hay negociaciones en marcha para la conformación de alianzas en un distrito en el que los candidatos pueden ir en listas con distintos sellos partidarios.

En octubre renueva 3 bancas de diputados nacionales, por primera vez con Boleta Única de Papel.

Con elecciones unificadas el 26 de octubre

En 2023 solamente en tres jurisdicciones se votó conjuntamente con las nacionales: Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos. En los otros 21 distritos se votaron los cargos locales en otras fechas diferentes a las de las nacionales. Ahora serán 11, al menos por ahora, las que tengan elecciones unificadas.

Catamarca, donde gobierna Raúl Jalil (foto), tendrá elecciones unificadas con las nacionales como ocurrió en 2023.

En Catamarca, el territorio que gobierna el peronista Raúl Jalil (de muy buena relación con el gobierno libertario), ya quedó descartada la posibilidad de desdoblar porque según la Constitución local las elecciones deben ser en conjunto o en el mes de marzo. Como en enero no se convocó a realizarlas, serán el 26 de octubre. Estarán en juego 3 bancas para diputados nacionales (con BUP), 21 escaños de los 41 de diputados provinciales y 8 de los 16 de la Cámara de Senadores, en estos dos últimos casos con lista sábana.

En Córdoba habrá 9 cargos nacionales en pugna para el 26 de octubre. No se renuevan los provinciales.

Lo mismo ocurre en Chubut (pone en juego dos diputados), La Pampa (tres diputados), San Juan (tres diputados), Entre Ríos (tres senadores y cinco diputados), Neuquén (tres senadores y tres diputados), Río Negro (tres senadores y dos diputados), Tierra del Fuego (tres senadores y dos diputados), Tucumán (tres diputados) y Santa Cruz (tres diputados).