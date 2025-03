El intendente de Bahía Blanca habló tras la visita de Milei: “Me dijo que va a acompañar en la reconstrucción”

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, afirmó este miércoles que el presidente está “acompañando el proceso”, tras el temporal de lluvias

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, afirmó este miércoles que el presidente está “acompañando el proceso”, tras el trágico temporal que se desató el viernes 7 de marzo y dejó un saldo, hasta hoy, de 16 fallecidos. El viaje de Javier Milei al municipio se inició este miércoles por la mañana. El jefe de Estado llegó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El intendente de la ciudad reconoció el gesto presidencial en la recorrida de esta mañana y, como ya lo había hecho en declaraciones públicas previas, lejos de confrontar valoró la presencia de los funcionarios nacionales. En efecto, luego de la recorrida, Susbielles aseguró en conferencia de prensa que “está claro” que los bahienses necesitan más ayuda. “Él (por el presidente) lo que me planteó hoy es que está trabajando en eso. No tengo dudas de que está trabajando en eso. Y también me planteó que va a acompañar a los bahienses en la reconstrucción de la ciudad”.

Luego agregó: “Lo vi conmovido, lo vi con perfil bajo, no buscando notoriedad, de venir a generar otra cosa que no sea acompañar a los vecinos de la ciudad”.

El Estado, en sus tres niveles - municipal, provincial y nacional - ha mostrado coordinación y trabajo conjunto en medio de la tarea, a pesar de las diferencias políticas que expresan sus dirigentes. El Gobierno nacional confirmó el envío de 10 mil millones de pesos a la ciudad para atender urgencias. Fue por pedido de la provincia de Buenos Aires, y esos fondos se acreditaron en la mañana de hoy, según explicaron ayer el propio Susbielles y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El presidente Javier Milei durante la recorrida de esta mañana en Bahía Blanca

Luego del violento avance de las correntadas, causado por la caída de más de 300 milímetros de lluvia en un período breve de tiempo, la ciudad comenzó una etapa de normalización, que antecederá a la reconstrucción de los edificios dañados. Hasta el momento las escuelas no pudieron ser reabiertas, ya que hay 56 establecimientos escolares con daños graves.

Los funcionarios también se refirieron a la búsqueda de Delfina y Pilar Hecker, de 1 y 5 años de edad, quienes permanecen desaparecidas desde el pasado viernes. Ayer se llevó a cabo un operativo de rastrillaje que incluyó el uso de drones y un helicóptero. La búsqueda continúa activa.

Continúa la búsqueda de las nenas que desaparecieron durante el temporal

Por otro lado, el intendente indicó que actualmente el municipio se encuentra finalizando la etapa de estabilización y cerca de la normalización. Al respecto, precisó que se ha retirado el agua de Ingeniero White, por lo que las casas ya no se encuentran anegadas.

“En General (Daniel) Cerri ya se encuentra sin agua la zona de quintas, que hace solo 36 horas la armada argentina pudo recorrer y asistir a más de 40 personas que estaban arriba de sus techos”, afirmó este mediodía. Y añadió: “En Villa Turf ya prácticamente no hay agua en los hogares, queda seguir desanegando algunas de las arterias, y en 17 de agosto, ha bajado un metro desde la tarde de ayer y el dia de hoy. Esperamos poder concluir los trabajos a lo largo del día”, señaló Susbielles.

A este momento, la cifra de fallecidos permanece en 16, mientras que el número de evacuados es de 523. Todos los hospitales se encuentran en funcionamiento: “Lo que hemos visto en las primeras consultas no tiene que ver con ningún cuadro preocupante. Alguna gastroenteritis o circunstancias vinculadas a este tipo, pero estamos haciendo un seguimiento”.

Consultado sobre los vecinos extraviados, el funcionario detalló que de los 222 llamados registrados al 911 relacionados con esta cuestión, y que la mayoría de los casos fueron resueltos. Por otro lado, a través de la aplicación municipal se recibieron 1.241 alertas, de las cuales 1.236 confirmaron que la persona buscada había sido localizada.