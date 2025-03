Caso $LIBRA: qué bloques impulsaron la creación de una comisión investigadora en Diputados

Pablo Juliano, de Democracia para Siempre (Fotos: Maximiliano Luna)

La oposición logró avanzar en la Cámara de Diputados este miércoles con la investigación del caso $Libra, la criptomoneda que Javier Milei difundió a través de sus redes sociales, cuyo precio escaló para luego derrumbarse, y dejó al Presidente envuelto en una investigación por estafa.

En una sesión especial convocada por los radicales disidentes de Democracia para Siempre y el bloque de Miguel Pichetto, Encuentro Federal, se pusieron en debate una decena de proyectos que incluían desde la conformación de una comisión investigadora (DpS), hasta interpelar a funcionarios de la Casa Rosada (Encuentro Federal, UxP, FIT y Coalición Cívica) y solicitar informes (EF y UCR).

Sin embargo, como ninguno de los proyectos tenía dictamen de comisión, la oposición necesitaba una mayoría de dos tercios para tratarlos “sobre tablas”. Por eso es que la alternativa más accesible fue aprobar dos emplazamientos. Es decir, obligar a las comisiones -que controlan el oficialismo y sus aliados- a tratar los temas.

Si tras el debate en comisión la oposición logra avanzar con los dictámenes, luego los proyectos deberán volver al recinto, donde tendrán que ser aprobados por mayoría simple.

Germán Martínez, de Unión por la Patria

El primer emplazamiento que se votó fue a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, que lideran el libertario Nicolás Mayoraz y la diputada del PRO Silvia Lospennato. En un plenario que tendrá lugar el próximo martes a las 16 tendrán que comenzar a analizar la creación de una comisión investigadora en el ámbito de la Cámara de Diputados. Ambas comisiones estarán obligadas a firmar un dictamen (a favor o de rechazo) al día siguiente, el miércoles 19.

La iniciativa de los radicales disidentes fue aprobada con 134 votos afirmativos contra 94 rechazos. Tuvo el apoyo mayoritario de Unión por la Patria, que aportó 95 votos; de Democracia para Siempre (10 votos), la Coalición Cívica (6 votos); y de la mitad de Encuentro Federal, que no contó con la presencia de los diputados que responden a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut).

Curiosamente, el emplazamiento para conformar una comisión investigadora del caso $LIBRA tuvo la aprobación de los tres diputados del MID, el bloque que lidera Oscar Zago y se desprendió a mediados del año pasado del oficialismo, y de Lourdes Arrieta, la diputada que terminó alejada de los libertarios a raíz de la escandalosa visita a represores en el penal de Ezeiza. También votaron afirmativamente los dos miembros del PRO que todavía responden a la conducción de Horacio Rodríguez Larreta, Héctor Baldassi y Álvaro González.

Sergio Acevedo, del bloque Por Santa Cruz, aportó un voto, mientras que su compañero Luis Garrido se ausentó.

Rodrigo de Loredo, Karina Banfi y Soledad Carrizo, de la UCR

En contra de la iniciativa votaron todos los diputados de La Libertad Avanza, del PRO y de la UCR. También se opusieron algunos representantes de espacios provinciales como Agustín Domingo de Innovación Federal, Osvaldo Llancafilo del Movimiento Popular Neuquino y las dos diputadas de San Juan (Producción y Trabajo), que responden al gobernador Marcelo Orrego.

Luego se votó un emplazamiento similar para interpelar a funcionarios, como el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, y diferentes pedidos de informes. En este caso hubo mayor consenso, con 146 votos afirmativos y 81 en contra.

En este caso, la mayoría de los radicales votó afirmativamente. Solo rechazaron el emplazamientos los denominados radicales “con peluca” que desde el año pasado trabajan en sintonía con el oficialismo.

Rechazo al juicio político a Milei

A pesar de que los proyectos de juicio político habían sido excluidos del temario, el kirchnerismo impulsó un emplazamiento a la comisión de Juicio Político para que analice la admisibilidad del proceso. La votación resultó con 104 votos afirmativos y 128 negativos, lo que impidió avanzar en la iniciativa.

Máximo Kirchner estuvo en la sesión

El debate generó fuertes cruces entre los distintos bloques. Damián Arabia, diputado del PRO, cuestionó el intento de juicio político y acusó a la bancada kirchnerista de buscar desestabilizar al Gobierno. “El juicio político es destituyente, son golpistas. Digan que como no quieren frenar el cambio en Argentina, intentan voltearlo. Les tengo una novedad: no van a poder”, declaró Arabia, recordando además el caso de Amado Boudou, ex vicepresidente condenado por corrupción en la causa Ciccone.

“Está claro que el pedido de sesión especial fue funcional a facilitar esto que está pasando ahora, que es lisa y llanamente el pedido de juicio político al presidente Milei, aún cuando ninguna de las instancias judiciales han sido transitadas, aún cuando en esta Cámara hemos visto aberraciones y hasta desafueros de ministros que robaron, que estuvieron en la cárcel, y que el bloque de la ahora oposición ha negado en este mismo recinto”, dijo la vicepresidenta del bloque PRO, Silvana Giudici.

Por su parte, Miguel Pichetto, diputado de Encuentro Federal, expresó que su espacio estaba a favor de la ratificación de las autoridades en la Comisión de Juicio Político, con Marcela Pagano como presidenta, pero no acompañaba la apertura del proceso contra Milei. “Estamos de acuerdo en ratificar las autoridades de la comisión, pero lo que no estamos de acuerdo es poner en marcha la instancia de juicio político porque consideramos que hay que agotar toda la tarea previa. Este Congreso requiere una interpelación a funcionarios para que expliquen lo que ha pasado”, sostuvo.

Desde el bloque Democracia para Siempre, el diputado Pablo Juliano también tomó distancia del pedido kirchnerista, aunque defendió la necesidad de esclarecer los hechos. “El bloque Democracia para Siempre va a acompañar la opción pero no el emplazamiento del juicio político. Acá no hay ánimo golpista, queremos saber si hay un daño institucional con nuestro país”, afirmó.

El escándalo de $LIBRA, cuyo impacto ha generado debate en el ámbito político, sigue siendo objeto de controversia, pero por el momento no avanzará hacia un proceso de juicio político en el Congreso.