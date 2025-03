Qué dijo Hernán Lombardi de su nuevo cargo como ministro de CABA y anticipó que renunciará como diputado

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, designó al diputado nacional del PRO, Hernán Lombardi, como ministro de Desarrollo Económico (@herlombardi)

El diputado nacional por el PRO, Hernán Lombardi, aseguró hoy que buscará “poner a la ciudad de Buenos Aires en un ritmo productivo”, tras ser designado como nuevo ministro de Desarrollo Económico porteño, en el marco de una serie de cambios en el gabinete anunciados por el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El funcionario confirmó que dejará su puesto en la Cámara de Diputados, donde será reemplazado por el dirigente bonaerense del PRO, Javier Sánchez Wrba.

Así, Lombardi anticipó que su impronta en la gestión será “poner normas claras y destrabar las burocracias para que se pueda producir”. “En la Argentina hoy tenemos estabilidad económica y mejoró la situación con la inflación, y eso permite que las inversiones generen empleo”, expuso.

“Lo que se está buscando es poner a la ciudad en un ritmo productivo. Del 20% de lo que produce Argentina, la ciudad genera turismo, industrias culturales y economía del conocimiento. Nuestro capital humano es extraordinario. Poner bien fuerte el aparato productivo de la ciudad es la forma de bajar el desempleo y ayudar a ponerlo en marcha, porque el vigor lo tiene el sector privado”, consideró, en declaraciones a radio Rivadavia.

Sobre el contexto para cumplir dichos objetivos, celebró que haya “estabilidad económica”, tras el primer año de mandato cumplido por el presidente Milei. “Ojalá la inflación haya sido derrotada para siempre y genere un campo genuino para las inversiones”, sostuvo.

Lombardi ocupará el lugar que había quedado vacante tras el fallido paso de Roberto García Moritán, su antecesor. Además de la designación del ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, entre los cambios más relevantes, se confirmó el desplazamiento de Waldo Wolff del Ministerio de Seguridad, tras la polémica por la fuga de presos, y la designación de Horacio Giménez en su lugar.

El incidente entre Manes y Caputo

El ahora funcionario del gobierno de Ciudad, muy cercano a Mauricio Macri, evitó cuestionar con dureza al Gobierno por la acalorada discusión entre el diputado de la UCR, Facundo Manes, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, que según el dirigente radical fue increpado con amenazas.

“Me pareció un despropósito la falta de respeto de Manes frente al presidente de la Nación. Era una grosería. De ahí, lo otro no debió haber sucedido. Todas las situaciones no son buenas, no aportan nada. Al día siguiente seguimos estando con los mismos problemas de antes”, planteó Lombardi.

Nuevas imágenes sobre la discusión entre el diputado Facundo Manes y el asesor presidencial Santiago Caputo

En cambio, el ministro fustigó al bloque de Unión por la Patria (UP) por su decisión de no asistir a la apertura de sesiones: “Uno está viviendo en un marco de un kirchnerismo casi golpista. La actitud de no ir a la apertura de sesiones ordinarias es no respetar un mandato constitucional. A los diputados se les paga para que vayan, no para que no vayan. Sobre todo, al lugar que no tiene que ver con el quórum, que es el respeto a la investidura presidencial”.

Además, criticó la gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof: “Es dantesco que tenga la provincia incendiada por la inseguridad y se anime a criticar a los demás. Ellos están dispuestos siempre a aprovecharse”.

Los nombramientos en la Corte Suprema y el rol de Macri

El diputado expresó que el PRO mantiene su cercanía con La Libertad Avanza (LLA). “Yo siempre tengo confianza que el campo del cambio debe conversar más y buscar consenso. Por supuesto, hay matices y hay cosas complejas”, matizó. Sin embargo, expresó su reparo al decreto que designó en comisión a Ariel Lijo y Manuel José García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia. “Es constitucional, pero no es una buena práctica. Mauricio (Macri) lo hizo y después lo rectificamos. Cuando uno habla de las instituciones, no solo lo hacemos desde un concepto republicano, también desde un punto de vista práctico y real”, completó.

Mauricio Macri y Hernán Lombardi, durante la gestión en el gobierno porteño (NA)

Consultado sobre el rol que tendrá Mauricio Macri en la campaña electoral, Hernán Lombardi expresó que el expresidente “está inscripto en la historia y en el futuro de los argentinos”. “Nadie despreciaría la experiencia y el conocimiento que tiene Mauricio, con contactos en el mundo. Es un país de fracasados quien deja a su gente más valiosa en el costado”, sostuvo. Y concluyó, sobre la posibilidad de una candidatura del fundador del PRO: “A Macri lo veo apasionado por los temas de la argentina y por el cambio. Hay que dejar que transcurra el tiempo, para no darle ventaja a los adversarios. El kirchnerismo siempre está alerta”.