Mauricio Macri profundiza su distancia con el Gobierno y criticó la designación de Lijo y García Mansilla por decreto

Javier Milei y Mauricio Macri

El expresidente Mauricio Macri cuestionó en las últimas horas la designación por decreto en comisión del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema. Ya había anticipado esa postura en la reunión que encabezó ayer en la sede del PRO, ubicada en la calle Balcarce, en la ciudad de Buenos Aires.

“La experiencia empírica me indica que la designación de jueces a través de un mecanismo como el utilizado por el gobierno no es correcta”, sostuvo Macri a través de un comunicado que difundió en las redes sociales. Sin mencionarlo, se refirió a su intento de nombrar por decreto, durante su gestión presidencial, el 14 de diciembre de 2015, a los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

Así, el exmandatario sigue el proceso de profundizar su distancia con el gobierno nacional de Javier Milei.

“Ratifico mi posición de que los jueces que ocupen los cargos más altos del Poder Judicial no pueden ser objeto de tanto rechazo. La confianza en la justicia y en las instituciones es una condición indispensable para la estabilidad de la democracia y la prosperidad del país. Mi posición es la mayoritaria dentro del PRO, como quedó plasmada en el informe producido por la Fundación Pensar”, completó.

Macri, en su publicación, compartió una columna de opinión de Martín Casares, que trabajó con el exministro de Justicia Germán Garavano durante el gobierno de Cambiemos. “Si tuviera que asesorar al presidente, le aconsejaría que no designe jueces por decreto; esto no resuelve ningún problema urgente, no va a mejorar la seguridad jurídica y va a afectar la credibilidad de una Corte Suprema de Justicia que es independiente”, planteó el exfuncionario.

La publicación de Mauricio Macri

Horas convulsionadas para el PRO

El nombramiento de Lijo y García Mansilla fue el temario principal de la reunión partidaria en la sede de San Telmo, en la que también se abordó la tensión con el Gobierno, la estrategia electoral y las condiciones para una posible alianza con La Libertad Avanza, más allá de que el malestar entre el macrismo y los libertarios no tiene retorno. Si este año se concreta algún tipo de alianza electoral, será meramente pragmático, basado en la conveniencia mutua.

Según trascendió ayer, los senadores del PRO votarán en su mayoría en contra de los pliegos que impulsa el Gobierno para la Corte Suprema cuando llegue el turno de que el Senado deba prestar conformidad.

En el cónclave que encabezó Macri estuvieron los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Ignacio "Nacho" Torres (Chubut) no pudo asistir; participaron también los intendentes Soledad Martínez (Vicente López) y Guillermo Montenegro (Mar del Plata), y los legisladores nacionales Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal y Diego Santilli; el senador nacional Alfredo De Angelis (de Entre Ríos); así como Facundo Pérez Carletti, secretario general del partido, y Fernando De Andreis, dirigente y principal estratega del macrismo.

Mauricio Macri junto a Soledad Martínez, Facundo Pérez Carletti y los senadores del PRO Alfredo De Angelis y Martín Goerling

Durante la reunión, De Angelis, presidente de la bancada amarilla en el Senado, dio una pincelada sobre el panorama en el bloque y el pulso político en la Cámara de cara a los próximos días. En tanto que también se aludió a lo que se espera para el sábado próximo, cuando Milei abrirá las sesiones ordinarias del Congreso.

La tensión entre el PRO y La Libertad Avanza escala a niveles imprevisibles. Macri mantiene sus discrepancias con el Gobierno, aunque intenta preservar el vínculo con Javier Milei, pero su enojo con Santiago Caputo es irreconocible. El expresidente considera que el estratega presidencial es el principal óbice para generar algún tipo de entendimiento proselitista con el oficialismo.