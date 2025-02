El lanzamiento del espacio de Kicillof dividió aguas en la Legislatura bonaerense: buscan evitar una ruptura en el bloque oficialista

(Diputados BA)

El lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que el fin de semana anunció el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, fue la oficialización de un proceso que desde hace tiempo vienen trabajando algunos intendentes, funcionarios provinciales y distintos espacios que ven en el mandatario la posibilidad de potenciar una línea interna dentro del peronismo. “La Legislatura se convertirá en el escenario político central del cronograma electoral 2025″, justo en un momento político clave para el oficialismo.

Dentro de los bloques de Unión por la Patria, tanto en la Cámara de Diputados bonaerense como en el Senado provincial, el puntapié de MDF no sorprendió. Pero sí oficializó una segmentación que hasta el momento era un gris. Fueron 11 los diputados provinciales que se encolumnaron detrás de Kicillof, de un bloque de 37. Mientras que por el Senado aparecen dos firmas de una bancada de 21 que tiene el peronismo.

Carlos Cuto Moreno, Susana González, Gustavo Pulti, Mariana Larroque, Naldo Brunelli, Lucía Iañez, Liliana Pintos, Ricardo Rollieri, Laura Aloisi, Ana Luz Balor y Viviana Guzzo son quienes forman parte del bloque de UP en la Cámara baja bonaerense y pusieron su firma al documento dado a conocer el último fin de semana. Mientras que por el bloque de senadores de UP, figuran Ayelén Durán y Pedro Borghini.

La inclusión de estos nombres está asociada a sus terminales políticas. Por ejemplo, Liliana Pintos y Ricardo Rollieri responden al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, uno de los jefes comunales de peso que desde hace tiempo viene trabajando en el esquema de K, hoy rebautizado MDF. “Misma secuencia corre para Lucía Iáñez, del alakismo”, marcando un claro enfoque político estratégico dentro del espacio oficialista.

Diputados y senadores del bloque de UP

La Cámpora y el cristinismo tienen 12 diputados. El resto se reparte entre el Frente Renovador y el sector de los intendentes que no firmaron el documento y están cerca de la órbita de Máximo Kirchner. Así, como distintas voces del bloque peronista en la Cámara baja acompañaron el lanzamiento de MDF, también asomaron algunas posiciones disonantes. “Yo estoy dentro del PJ. No necesito pertenecer a ningún otro movimiento interno. Mi conductora nacional es Cristina Fernández de Kirchner, a nivel provincial, Máximo Kirchner como presidente del PJ”, expresó el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense e integrante del bloque de UP, Alejandro Dichiara. El legislador reconoció a Kicillof como gobernador, con la aclaración pertinente: “Lo acompaño en la gestión, como lo hemos hecho desde el principio, para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses, pero no es quien me conduce políticamente”.

En el Frente Renovador de Sergio Massa, que también tiene su pata política más importante en el bloque de diputados provinciales, también hubo ruido. “Me parece válido presentar una agrupación buscando autonomía, no coincido con el momento en que se la lanza, este fin de semana tapamos en los medios las noticias sobre la estafa que Milei, Karina y compañía hicieron con las Memecoin”, planteó el diputado massita Rubén Eslaiman. Fue a modo de respuesta a los dichos del intendente de Ensenada, Mario Secco, que este lunes consideró, en declaraciones a Futurock, que “Massa, La Cámpora, Grabois arman espacio propio, pero si lo hace el Gobernador, rompe. Es muy pelotudo eso”.

“Vamos a actuar con responsabilidad institucional. Nosotros seguimos dentro del bloque y más allá de esta línea interna no debería haber una ruptura. De hecho, tampoco no le conviene a Axel. Esto no es nuevo, sabíamos que iba a suceder en algún momento”, asegura a Infobae una voz del kirchnerismo en la Legislatura bonaerense. En Diputados, la bancada oficialista está presidida por Facundo Tignanelli, uno de los jefes políticos de La Cámpora en PBA, con despliegue territorial en La Matanza. En el Senado, el bloque de UP lo conduce Teresa García, una legisladora de línea directa con Cristina Kirchner.

“Lo que hizo Axel fue sumar, no dividir como dicen. De hecho, invita a todos los sectores a ser parte”, planteó a este medio uno de los diputados provinciales que estampó su firma en el documento de MDF.

La tensión emergida en la Legislatura cobra vital importancia, ya que será en las cámaras provinciales donde se resolverán temas de peso como, por ejemplo, la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel provincial. En el Ejecutivo vienen repitiendo que es un tema que tiene que resolver la Legislatura. “Para seguir evitando confusiones, sería bueno que el Ejecutivo nos plantee cuál es el escenario que quiere”, apuró este lunes el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera.