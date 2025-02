Guiño de Milei a Trump en la CPAC: “Si no fuera por el Mercosur, estaríamos trabajando en un acuerdo de comercio con EEUU”

Javier Milei habló en la cumbre de la CPAC

(Desde Maryland, Estados Unidos) Durante su discurso en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), y antes de su posible encuentro con Donald Trump, Javier Milei exhibió su sintonía ideológica con el presidente de los Estados Unidos, que tomó medidas proteccionistas para enfrentar la ofensiva global de China.

“Argentina quiere ser el primer país del mundo en sumarse a este acuerdo de reciprocidad que pide la administración Trump en materia comercial, aseguró el presidente cuando cerraba su presentación en la CPAC.

Y remató: “De hecho, si no estuviéramos restringidos por el Mercosur, Argentina estaría trabajando en un nuevo acuerdo de comercio con Estados Unidos”.

Milei hizo un discurso de casi treinta minutos, aplaudido por el público conservador cuando cuestiona la acción política del Estado o elogiaba la gestión de Trump y su principal asesor en la Casa Blanca, Elon Musk.

En las primeras filas del Centro de Convenciones del hotel Gaylord de Maryland se ubicaron Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, Amalia “Yuyito” González -pareja del mandatario-, Gerardo Werthein -canciller-, Luis Caputo -ministro de Economía-, Manuel Adorni- portavoz- y el asesor Santiago Caputo.

Javier Milei durante su discurso en la CPAC, (Maryland, Estados Unidos)

El guiño de Milei a Trump respecto a su estrategia comercial para contener a China, se repitió cuando cuestionó la agenda doméstica de Sudáfrica, que organiza el G20, y apoyó a Elon Musk en sus cuestionamientos al establishment alemán que enfrenta a una coalición de partidos conservadores que puedan ganar mañana las elecciones generales.

En este contexto, y haciendo referencia a los Estados Unidos, Milei señaló:

“Esto incluye a los partidos políticos tradicionales, que sin importar su color, coinciden en la tesis fundamental que más estado siempre es mejor. En Argentina teníamos un sistema político compuesto por unas 50 sombras de socialismo. En EEUU, existía la ilusión de bipartidismo con un partido demócrata que marcaba la agenda y un partido republicano incapaz de enfrentarlo hasta la llegada de Donald Trump”.

Y agregó: “La tarea que tenemos por delante no es para políticos tradicionales que han vivido toda su vida del sistema. Es para gente que no le debe nada a nadie, que no está comprometida por los vicios del sistema y que cree que es más importante el cambio que el poder por el poder mismo”, dijo citando a Trump y a sí mismo.

Milei en la CPAC

A continuación, Milei retomó su mirada sobre la participación del Estado en el siglo XXI.

Y en una frase decretó su defunción política: “Hoy podemos decir que la era del Estado omnipresente ha terminado”. El auditorio conservador no paraba de gritar y aplaudir al presidente argentino.

Milei completó su faena ideológica, cuando el silencio se impuso de nuevo.

“El único camino racional es achicar el Estado hasta su mínima expresión posible. Reducir el tamaño del Estado es en sí mismo un acto de Justicia, porque cada erogación del Estado es una extracción del pagador de impuestos. El único Estado aceptable es el Estado más chico posible, para devolverle al ciudadano lo que es suyo”, afirmó el jefe de estado.

Javier Milei durante su discurso en la cumbre de la CPAC, (Maryland, Estados Unidos)

Tras su discurso en el Centro de Convenciones de Maryland, es muy probable que Milei se encuentre con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. El posible cónclave aún no tiene horario determinado, ni se definió su formato protocolar. A las 18.00 (hora de Argentina), se espera que Trump cierre las deliberaciones de la CPAC.

Javier Milei en la cumbre de la CPAC, (Maryland, Estados Unidos)

Sería una reunión con agenda abierta y a la espera de un gesto político del Presidente de los Estados Unidos. Argentina necesita a la Casa Blanca para negociar en el Fondo Monetario Internacional (FMI), y a su vez minimizar la decisión de Washington de imponer aranceles a las exportaciones nacionales de aluminio y acero.

En ambos asuntos estratégicos, Trump ya demostró su interés de beneficiar a la Argentina. Hace siete años, durante el gobierno de Mauricio Macri, el líder republicano ordenó que el FMI desembolsara 53.000 millones de dólares y fijó una excepción por cupo en favor de las exportaciones de aluminio y acero que se exportaban a Estados unidos.

Javier Milei y Donald Trump durante la cena que compartieron en Mar -a- Lago, (Florida, Estados Unidos)

En este contexto, el cónclave entre Milei y Trump podría acelerar las negociaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, que todavía están pendientes por el monto del desembolso extra, las metas a cumplir y el formato institucional del acuerdo.

Sin embargo, el apoyo de Estados Unidos al país no significa un trámite seguro en el board del FMI. La Casa Blanca y la OTAN se enfrentan por la eventual salida diplomática a la guerra en Ucrania, y esas diferencias geopolíticas pueden crear un bloque europeo contra la Argentina sólo para afectar los planes estratégicos del Salón Oval.

Javier Milei y Kristalina Georgieva durante su último encuentro en Washington, (Estados Unidos)

Trump apoya a Milei, y ello quedará ratificado en la CPAC, adonde se aguarda con mucha expectativa la cumbre que protagonizarían ambos mandatarios. En gobierno consideran que una reunión con Trump y sus respectivas fotos oficiales colocan a la administración libertaria en un sitio privilegiado del mapa internacional.

Hoy puede ser un día clave para el Presidente, que eligió a Trump cuando Joe Biden todavía ocupaba el Salón Oval y ni siquiera era candidato presidencial del Partido Republicano.