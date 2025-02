El Gobierno trabaja para sostener la sesión en el Senado y evitar que fracase la designación de Ariel Lijo

La vicepresidenta Victoria Villarruel, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos

“No se puede suspender algo que todavía no fue convocado. Todo dependerá de las circunstancias”, remarcó en las últimas horas a Infobae una persona cercana a las negociaciones parlamentarias, respecto de la posibilidad de que finalmente no se realice la sesión en el Senado prevista para el jueves.

El Gobierno tenía previsto que ese día se votaran casi todos los proyectos que envió al Congreso para ser tratado durante las sesiones extraordinarias, que finalizarán el 21 de febrero.

Sin embargo, los planes del oficialismo se complicaron en el comienzo de la semana, en medio de la polémica que se desató por la promoción por parte de presidente Javier Milei de la criptomoneda $Libra, que terminó en una presunta estafa por entre 80 y 100 millones de dólares.

La oposición dura se alineó detrás de un pedido de juicio político contra el mandatario y dirigentes de todos los partidos políticos, incluso del PRO, se mostraron preocupados por lo ocurrido.

El Presidente fue denunciado por la presunta estafa con "Viva la libertad project"

Durante el lunes, el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, permaneció gran parte del tiempo en su oficina y en contacto telefónico con diferentes senadores para tener una perspectiva de cara a la sesión.

En el Poder Ejecutivo esperaban terminar de convencer a los indecisos en la previa del encuentro legislativo, principalmente para asegurar la aprobación de la eliminación de las PASO y del pliego de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia, pero apareció el escándalo con la criptomoneda.

El propio Milei reconoció haber cometido un error no forzado y habló del asunto durante una entrevista televisiva junto a su hermana y secretaria general, Karina; su asesor, Santiago Caputo; su vocero, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; Santiago Oría, que es parte del equipo de comunicación, y la diputada Lilia Lemoine.

El mandatario nacional se mostró preocupado por la repercusión que tuvo su mensaje en las redes sociales y en la Casa Rosada anticiparon que van a endurecer los filtros para las personas que quieran llegar hasta él.

En el plano judicial, sin embargo, no hay preocupación en la gestión y se mantiene el argumento de que fue solamente un comentario que el líder libertario hizo en su cuenta de X, como tantos otros.

“No hay una estrategia judicial porque no vemos que haya ningún delito, todas las denuncias que se presentaron hasta el momento no tienen sustento”, explicó un funcionario, antes de ingresar al ala presidencial en Balcarce 50.

Lo cierto es que uno de los abogados que están asesorando al jefe de Estado en el marco de esta situación es Francisco Oneto, que en 2023 fue candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza.

“El Presidente no promocionó nada, solo celebró el interés de una empresa en el mercado argentina. Los ciudadanos de buena fe no tuvieron perjuicio. Si por ciudadano de ‘buena fe’ entendemos al laburante, probablemente ni siquiera sepa como comprar este token”, le respondió el letrado al diputado Miguel Ángel Pichetto, que había pedido una aclaración de lo ocurrido.

Mientras Catalán intentaba conseguir los votos para la suspensión de las elecciones primarias, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, hacía lo propio para blindar la designación de Lijo en la Corte.

El Gobierno busca que se apruebe el pliego de Lijo a la Corte (Comunicación Senado)

La candidatura consiguió dictamen por parte de algunos senadores propios, como Ezequiel Atauche, y de aliados, como Carlos Espínola (Provincias Unidas), Eduardo Vischi (UCR), Beatriz Ávila (PRO) y Juan Carlos Romero (peronista disidente), pero también de los cercanos al kirchnerismo Sergio Uñac, Lucía Corpacci, Claudia Ledesma Abdala de Zamora y Carlos Arce.

En el Gobierno están convencidos de que el PJ “continúa teniendo opiniones divididas”, por lo que no van a votar de manera homogénea y, por esa razón, el pliego de Lijo podría ser sancionado.

En cuanto al resto de las iniciativas que se tratarían durante esa sesión -que todavía no fue convocada- en el oficialismo confían en que “van a salir de forma rápida porque ya hay consenso suficiente”.

En este sentido, cuestiones como los regímenes de reiterancia y reincidencia y el juicio en ausencia, en la Casa Rosada consideran que no van a ser muy debatidas y se convertirán en ley.

Diferente es el caso de la nueva Ficha Limpia, que va a ser analizada en comisión el miércoles y no podría ser votada esta semana, por lo que su discusión se dejará para el periodo de sesiones ordinarias.

En cuanto a la situación de la Corte, la administración libertaria es clara: el primero de marzo, cuando Milei inaugure el año legislativo, tanto Lijo como Manuel García Mansilla estarán sentados en el Congreso, ya con sus nuevos roles en el máximo tribunal. No descartan que ambos sean nombrados por Decreto si es necesario.