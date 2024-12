Guillermo Dietrich dijo que para Argentina fue mejor que ganara Milei antes que un candidato del PRO

El ex funcionario de Mauricio Macri elogió la gestión de La Libertad Avanza y explicó por qué considera que su triunfo fue lo mejor para el país

El ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, destacó este martes la gestión que está llevando adelante La Libertad Avanza y admitió que, para la Argentina, fue mejor que ganara Javier Milei antes que cualquier otro candidato del PRO, espacio político al que pertenece.

Fue durante una entrevista en el canal de Youtube Laca Stream donde el dirigente -que se desempeñó como funcionario de Mauricio Macri entre 2015 y 2019- comparó la situación actual del país con el contexto en el que se desarrollaron las elecciones presidenciales y aseguró que el triunfo del mandatario liberal resultó la opción más beneficiosa para solucionar los problemas económicos.

“Lo que ha hecho el Gobierno de Milei en materia económica es algo increíble. Como dicen los gringos, outstanding. La sacaron de la cancha, impensable. Creo que el único que podía hacerlo era Javier Milei. Y de ese lugar no tengo duda que lo mejor que le pasó a Argentina es que haya ganado Javier Milei”, destacó Dietrich con elogios a las políticas que se implementaron durante estos meses de Gobierno.

Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte

En este sentido, destacó al jefe de Estado por su pragmatismo para sostener la línea de ideas con las que llegó al poder y dijo que su convicción liberal logró reflejarla en el armado de su equipo económico con Luis Caputo, Santiago Bausili, Pablo Quirno y el presidente del Banco Central.

Al ser consultado por si fue mejor que ganara Milei en 2023 antes que algún otro candidato del PRO (compitieron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta), Guillermo Dietrich no dudó y respondió afirmativamente.

“100%. Desde este lugar sí. Yo creo que en el momento que estaba en Argentina y con lo que había que hacer, lo mejor que le pasó al país es Javier Milei”, subrayó el ex ministro de Transporte en medio de la tensión entre su espacio político y La Libertad Avanza.

La relación entre ambos partidos está en su momento más complicado desde la llegada de los libertarios al poder. En este contexto, lo que hasta hace tan solo unos meses aparecía como el futuro más probable, una alianza entre ambos de cara a las elecciones del 2025, hoy es una posibilidad incierta debido al recelo por parte de los referentes del partido liderado por Mauricio Macri.

La Libertad Avanza y el PRO están en su momento más tenso desde que el Gobierno asumió el poder

Un ejemplo de ese quiebre se observó la semana pasada cuando, de manera sorpresiva, varios diputados de ambos espacios y de otros más pequeños, se ausentaron durante la sesión en la que se iba a tratar Ficha Limpia, un proyecto impulsado por el PRO, cuya cara visible en el recinto fue Silvia Lospennato. La sesión fracasó ya que no se logró alcanzar el quórum para iniciar el debate.

El hecho provocó el enojo en el PRO, que compartió un comunicado demostrando su malestar por la ausencia de diputados, particularmente oficialistas, y acusó al Gobierno de un presunto pacto con el peronismo para sabotear la iniciativa que impide a los condenados por corrupción ser candidatos a cargos nacionales.

Ante esta situación, desde el oficialismo emitieron una dura respuesta en la que remarcaron que además de los 8 diputados libertarios también estuvieron ausentes 12 legisladores “entrantes por la lista de Juntos por el Cambio”.

El comunicado de La Libertad Avanza contra el PRO por Ficha Limpia

“Cabe recordar que durante el gobierno de Mauricio Macri no se trató ningún proyecto de Ficha Limpia, y se propuso como candidato a Vicepresidente al mayor defensor de los fueros en el Senado de la hoy condenada Cristina Fernández de Kirchner. No por ello elegimos sugerir que el gobierno de Macri fue corrupto o cómplice de la impunidad por intereses electorales”, señalaron en alusión a Miguel Ángel Pichetto, que también estuvo ausente.

Luego acusaron al partido de Macri de “utilizar la vara suiza en la gestión ajena pero no en la propia”. Y agregaron: “No vamos a permitir que salden frustraciones del pasado con un proyecto hecho a medida para que gobernadores feudales hagan abuso de su influencia en la justicia y proscriban a sus opositores”.

Por último, el comunicado de La Libertad Avanza destacó la comunicación entre Milei y Silvia Lospennato, en la cual le transmitió la intención oficial de trabajar en un proyecto “superador”. Sin embargo, los libertarios aclararon con malicia que son “la única fuerza sin dirigentes condenados y/o procesados”, en lo que parece una clara alusión a las causas judiciales que enfrentó Mauricio Macri.

No obstante, a casi una semana desde el episodio, la tensión aún no solo no aflojó, sino que continúa esparciéndose entre más dirigentes de ambos lados.