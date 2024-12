28 ex presidentes exigieron a Lula y al Vaticano que intervengan ante Maduro por el asedio a la Embajada de Argentina en Caracas

Un grupo de ex presidentes exigieron a Lula y al Vaticano intervenir ante Maduro por el asedio a la Embajada de Argentina en Caracas

Un grupo de expresidentes y exjefes de Estado que integran el Grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas) denunció hoy el trato “inhumano y degradante” que reciben los asilados venezolanos en la Embajada de Argentina en Caracas, quienes se encuentran privados de atención médica y servicios vitales. Entre los firmantes, sobresalen líderes como Mauricio Macri, Mariano Rajoy (ex presidente de España), Felipe Calderón (ex presidente de México) y José María Aznar (ex presidente de España). Como contó Infobae, los seis militantes del comando de María Corina Machado, líder opositora, que están bajo resguardo en la residencia argentina en el país caribeño, llevan una semana sin suministro eléctrico y sin agua, en una situación extrema a nivel humanitario.

El régimen de Nicolás Maduro ejecuta un hostigamiento ininterrumpido desde hace siete días, con patrullas del SEBIN afuera de la Embajada argentina, y con medidas de amedrentamiento como interrumpir el servicio de electricidad e impedir que ingresen cisternas para abastecer agua el lugar.

La declaración del Grupo IDEA, que fue promovida por el Comando ConVzla, de María Corina Machado y lleva la firma de 28 exlíderes políticos, está dirigida a la comunidad internacional, al gobierno de Brasil, al Vaticano y al Comité Internacional de la Cruz Roja, instándolos a tomar medidas para garantizar la protección de los refugiados.

El documento de los ex presidentes sobre el asedio a la Embajada de Argentina en Caracas

Los expresidentes señalan “el intento de transformar a la embajada argentina en una cárcel más del régimen venezolano”, observando que esto viola el derecho internacional y humanitario. Además, solicitan al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, “una actuación firme al respecto” y exhortan al Vaticano y a la Cruz Roja a “asumir los deberes de protección humanitaria que les corresponden en el caso”.

El texto también subraya que los asilados, colaboradores cercanos de la dirigente opositora María Corina Machado, son víctimas de prácticas calificadas como “terrorismo de Estado”. La declaración concluye con un llamado urgente a garantizar el respeto de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

El listado completo de firmantes lo completan Mario Abdo (Paraguay), Óscar Arias (Costa Rica), José María Aznar (España), Felipe Calderón (México), Rafael Ángel Calderón (Costa Rica), Laura Chinchilla (Costa Rica), Alfredo Cristiani (El Salvador), Federico Franco (Paraguay), Eduardo Frei (Chile), Osvaldo Hurtado (Ecuador), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Guillermo Lasso (Ecuador), Mauricio Macri (Argentina), Jamil Mahuad (Ecuador), Hipólito Mejía (República Dominicana), Carlos Mesa (Bolivia), Lenin Moreno (Ecuador), Mireya Moscoso (Panamá), Ernesto Pérez Balladares (Panamá), Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Mariano Rajoy (España), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Julio María Sanguinetti (Uruguay), Luis Guillermo Solís (Costa Rica), Álvaro Uribe (Colombia) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).

Fotografía de archivo de Claudia Macero (i), Pedro Uchurrurtu (c) y Magalli Meda, asilados en la residencia del embajador de Argentina, en Caracas (Venezuela). EFE/ Henry Chirinos

Los últimos días estuvieron marcados por el hostigamiento contra la embajada argentina, ubicada en el coqueto barrio Las Mercedes de Caracas, que desde agosto quedó bajo resguardo de Brasil. Pedro Urruchurtu, uno de los asilados, emite desde entonces crónicas de la situación a través de su cuenta de X. Junto a él está también un grupo de militantes integrado por íntimos de la líder opositora, al punto de que está su jefa de campaña, Magalí Meda. Los otros cuatro militantes de ConVlz son Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González y Fernando Martínez.

En este marco, el Gobierno de Javier Milei aplica gestiones diplomáticas para lograr los salvoconductos que posibiliten la salida de los asilados bajo resguardo. El chavismo niega sistemáticamente esa posibilidad desde marzo. Gerardo Werthein, canciller, está al tanto del tema y se mueve con cautela diplomática para evitar sobresaltos que puedan exasperar aún más la tensión. Analiza la situación en Caracas junto a Eduardo Bustamante, vicecanciller, Ricardo Lachterman, jefe de Gabinete. En tanto que también aporta su mirada, de forma reservada, Andrés Mangiarotti, quien fue encargado de Negocios en Venezuela hasta que el chavismo exigió que la delegación argentina se retire.

El chavismo presionó al Planalto en reiteradas oportunidades para que sus representantes abandonen la sede diplomática que tienen bajo custodia. El operativo no dio resultado. Pese la tensión entre Lula y Milei, Brasil sostiene de momento el cuidado de la Embajada argentina en Caracas.

Venezuela no sólo expulsó a los diplomáticos argentinos en agosto, sino que también impidió que los seis asilados en la embajada se retiren junto a la delegación nacional. La Cancillería insiste al chavismo que otorgue un salvoconducto para los militantes de Machado, que es algo amparado en el Derecho internacional. Maduro rechaza esa posibilidad.