El Gobierno repartió solo $45.000 millones en ATN: el reclamo de los gobernadores y las provincias beneficiadas

Sergio Massa toma distancia de la interna entre CFK y Kicillof y evita ponerle fecha a su reaparición pública

El líder del Frente Renovador no quiere jugar el papel de mediador en la interna K. No cree que sea necesario armar una mesa tripartita junto al gobernador y la ex presidenta. Peronismo competitivo y tres listas si siguen los desencuentros