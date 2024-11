El gobierno de Kicillof redobla la tensión con Milei: aseguró que Nación le adeuda $7.8 billones y detalló rubro por rubro

Javier Milei y Axel Kicillof

En un clima de creciente tensión entre el gobierno nacional y la administración bonaerense, desde la Provincia de Buenos Aires (PBA) aseguraron que se ven afectados por una enorme deuda que amenaza su estabilidad financiera y operativa.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, señaló que Nación le debe a PBA $7,8 billones que, en medio de un contexto económico plagado de dificultades, genera un problema fiscal que podría tener profundas repercusiones socioeconómicas.

Durante una rueda de prensa realizada en la Casa de Gobierno bonaerense, el funcionario que forma parte del círculo de confianza del gobernador Axel Kicillof detalló que esta deuda acumulada se distribuye en tres áreas principales: transferencias directas, obras públicas y programas nacionales, que engloban distintos aspectos del compromiso fiscal que el gobierno de Javier Milei tiene hacia la provincia.

Transferencias Directas: con un total de 2,09 billones de pesos, esta categoría incluye fondos esenciales que van desde la ANSES hasta cajas provinciales, además de asignaciones para sectores críticos como Educación, Transporte y Salud.

Obras Públicas: representa la mayor parte de la deuda, con $5,3 billones, porque abarca infraestructura comprometida en la provincia que no ha sido realizada, lo que afecta directamente el desarrollo y mantenimiento de servicios básicos y la calidad de vida de los ciudadanos.

Programas Nacionales: Con $371.163 millones, este ítem refleja discontinuidades y retrasos en la implementación de programas, cuyo efecto inmediato es la afectación de servicios esenciales y la ejecución de políticas públicas.

Al respecto, Bianco remarcó que el monto adeudado representa cerca de un cuarto del presupuesto proyectado por la provincia para 2025, lo que pone de relieve la magnitud del problema y su impacto potencial en los 17 millones de habitantes que tiene la Provincia de Buenos Aires. En ese contexto, la administración bonaerense ha recurrido a la Corte Suprema para lograr una resolución que asegure la transferencia de los fondos que reclama.

Impacto Económico y Social

El ministro de Gobierno bonaerense pintó un cuadro sombrío de la situación económica general de Argentina: la describió como una “tragedia económica y social” que golpea muy fuerte en la provincia de Buenos Aires.

Carlos Bianco habla y Nicolás Kreplak y Hugo Obed lo escuchan atentamente

“El gobierno nacional dijo que había que hacer un ajuste necesario, pero que rápidamente la economía iba a rebotar en V... Eso fue a principio de año, pero venimos en una recesión profunda desde entonces. Y la semana pasada el Presidente dijo, literal, que en poco tiempo la economía iba a estar volando. Me permito corregirlo, la economía ya está volando desde que llegó Milei, pero está volando en picada y hacia abajo: esperemos que no se estrelle”, diagnosticó Bianco con una fuerte carga de acidez.

De inmediato hizo un repaso de indicadores que sostienen su análisis: “El viernes se conoció el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que muestra si la economía está volando o no, y son todos malos datos. En términos interanuales, la caída en septiembre es de 3,3 por ciento”. En la misma línea, apuntó: “Algunos sectores clave tienen datos trágicos; por ejemplo, la construcción, que registró una caída de 16,6%; el comercio, 8,3%, así que no estaría levantando vuelo nuestro avión...”, ironizó.

Para fortalecer su mirada, Bianco agregó que el consumo de carne vacuna, un indicador clave del bienestar económico, “ha caído al nivel más bajo en 28 años, con solo 47,2 kilos consumidos per cápita anualmente, un 11% menos que el año anterior”. Adicionalmente, el aumento de los precios de los medicamentos, especialmente aquellos que son más consumidos por las personas mayores, registró un incremento interanual del 206,7 por ciento.

“Lo que hicieron fue desregular los precios porque, supuestamente, eso iba a permitir mayor competencia e iban a bajar los precios. Pero eso puede ocurrir cuando hay muchos oferentes y demandantes; tal vez Milei y su equipo no se enteraron de que el mercado farmacéutico está totalmente concentrado y cartelizado, entonces los precios no caen, sino que aumentan porque se va la regulación... Lo hacen porque no entienden la estructura o por alguna otra razón inconfesable”, remató.