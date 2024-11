Tras la victoria de Trump, en el Gobierno se entusiasman con futuros cambios en el régimen de ingreso a EEUU

Javier Milei y Donald Trump

“Se abre un camino como yo no he visto hasta ahora”, aseguró el viernes el canciller Gerardo Werthein desde la Florida, horas después de la cena de gala que Donald Trump y Javier Milei compartieron en el club Mar-a-Lago, la residencia del presidente electo norteamericano. Según el ministro, el encuentro significó un hito “muy importante para el futuro de la relación entre Argentina y Estados Unidos”. La presencia del jefe de Estado argentino en Palm Beach en la cumbre de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) -fue el único mandatario en ejercicio invitado- fue motivo de celebración en las últimas 24 horas en las redes sociales de los libertarios, que festejaron a rabiar la visita e inauguraron lo que, en usinas del oficialismo, destacaron como una verdadera recreación de las “relaciones carnales”, un término que acuñó el entonces canciller Guido Di Tella durante el menemismo.

En la previa del viaje, el Presidente había resaltado que intentaría avanzar en la búsqueda de un “acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos” y que había que “esperar” que la nueva administración republicana, que asume el próximo 20 de enero, apoye al país en las renegociaciones permanentes con el Fondo Monetario Internacional.

Se trata de diferentes cuestiones de la relación con la nueva gestión norteamericana que Milei deberá ahora materializar una vez que asuma Trump para que la algarabía por el triunfo del magnate republicano no quede solo en un festejo de redes sociales de los cibermilitantes libertarios y una foto con Sylvester Stallone junto a la secretaria General de la Presidencia en la cena de Mar-a-Lago. Pero, en simultáneo, existe un rubro que genera un creciente entusiasmo en varios despachos oficiales en torno a la posibilidad a futuro de que Trump habilite cambios en el régimen de ingreso de los argentinos a ese país.

Es decir, la visa que se requiere para visitar Estados Unidos por trabajo, turismo, tratamientos médicos o cuestiones familiares.

“Es una posibilidad que está en la mesa”, reconocieron a este medio fuentes de La Libertad Avanza. Fuentes vinculadas con la diplomacia explicaron que se trata de un tema que ya figuraba hace algunos meses en la mesa de conversaciones de La Libertad Avanza con el staff republicano. Infobae consultó a fuentes del entorno presidencial: “No estamos al tanto”, respondieron. Pero desde el espacio libertario reconocieron que hay cierto entusiasmo por parte del Gobierno en poder avanzar con la chance de negociar seriamente ese punto.

Pres. Carlos Saul Menem (R) welcoming Pres. Bush, framed by army officers, at arrival ceremony. (Photo by Dirck Halstead/Getty Images)

El viernes, visiblemente exaltada, después de enterarse además de que el Gobierno dejó trascender que no revisaría la jubilación de privilegio de Carlos Menem que recibe su madre Zulema, tras la decisión de recortarle ese derecho a Cristina Kirchner por la condena de casación en la causa “Vialidad”, “Zulemita” Menem escribió en su cuenta de X: “Y falta poco para que diga ‘SIN VISA’”. Lo hizo al destacar una imagen de Milei -la hija del fallecido ex presidente participó en la semana junto a la cúpula libertaria en la cena de inauguración de la Fundación Faro, con buena parte del establishment local- con la transcripción de unas declaraciones que realizó durante la campaña: “En lugar de mirar a Mickey y Pluto en Disney Channel los vas a ver en Orlando porque vas a poder viajar”.

En 1996, durante la “relaciones carnales” en la presidencia de Menem, el país ingresó al programa Visa Waiver -se implementó en los ‘80 primero como un programa piloto y después ya afianzado en el tiempo- que permitió a los argentinos viajar a Estados Unidos sin necesidad de tramitar la visa que se anexa al pasaporte nacional. El visado volvió tras los atentados a las Torres Gemelas de Manhattan, en septiembre del 2001, y se mantuvo hasta hoy.

En el 2016, tras una visita del entonces presidente Barack Obama a Mauricio Macri, la canciller Susana Malcorra dijo en alusión al programa Visa Waiver: “En un tiempo prudencial vamos a llegar a la situación en la que estábamos hace unos años”. “La fecha exacta no la puedo decir porque no depende de mí”, agregó, y abundó en que no sería sencillo ni rápido.

Según confiaron, tampoco sería ni rápido ni sencillo en esta oportunidad, pero en el universo libertario sobrevuela de todos modos un enorme optimismo tras una semana plagada de comunicaciones exitistas y rimbombantes por parte de la Presidencia. De conseguir el objetivo, enfervorizaría a la clase media acomodada que desde hace años completa los vuelos a La Florida, Californa o Nueva York y que debe someterse a un trámite engorroso y largo en la embajada norteamericana.

Una de esas escenas exitistas fue la de la cena de esta semana en Palm Beach. Milei llegó junto al canciller y su hermana Karina a Mar-a-Lago y fue, según trascendió, un triunfo en términos de reputación en la cumbre conservadora. El presidente se fotografió con Trump como dos amigos -tienen el mismo estilo de comunicación política-, con Stallone y con Elon Musk, el dueño de X y de Tesla que tendrá un rol central en la gestión republicana al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental y que el gobierno argentino se encargó de presentar como el nuevo “Sturzenegger” americano.

Barack Obama y Mauricio Macri, en el 2016. “En un tiempo prudencial vamos a llegar a la situación en la que estábamos hace unos años”, dijo entonces la canciller Susana Malcorra (NA)

“Hoy el mundo es mucho mejor porque soplan vientos de libertad que son muchísimos más fuertes”, abrió el presidente su discurso dirigido a Trump, que miraba desde la mesa principal y mientras el resto del auditorio de unos 700 invitados aplaudía con ganas. Envalentonado, místico por momentos, Milei se refirió a Argentina, Estados Unidos, Italia e Israel como los líderes del nuevo eje mundial de “la causa noble de Occidente”.

“Milei ha hecho un trabajo espectacular en un tiempo muy corto. Tu discurso fue increíble, pero lo que realmente me impresiona es el trabajo que estás haciendo para devolverle la grandeza a Argentina”, le devolvió Trump, que asume el próximo 20 de enero en el DC. El momento de la verdad.