Fuerte crítica de Kicillof a Milei: “Nos distraen porque estos días se está resolviendo cómo es el canje de deuda”

Declaraciones de Axel Kicillof

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó las últimas apariciones públicas del presidente Javier Milei y acusó al gobierno libertario de “buscar distraer” a los argentinos, mientras negocia el canje de la deuda argentina.

“A mí me tocó de pendejo vivir el menemismo. En los 90 estaba terminando el secundario, empezando a la universidad. Pero hay uno que dice que la historia se repite, pero la segunda vez en clave de farsa. ¿Puede ser que esto tenga un público que considera que está bien que un presidente muestre estas cosas?”, señaló Kicillof, con relación al reportaje del mandatario en el programa de su pareja, Yuyito González.

En esta línea, añadió: “Me parece que es como una especie no de entretenimiento, sino de distracción. Nos distraen. Estos días se están resolviendo, por ejemplo, a través de un decreto, como van a hacer los canjes de deuda, que son cosas que después pesan en generaciones y generaciones o el presupuesto Nacional”. “Parece como que está direccionado a que estemos hablando del piquito... Ni pan ni circo”, completó Kicillof en diálogo con Infocielo.

“Milei le prometió a la gente que el salario iba a ser en dólares, y eso no está pasando. Con este programa económico, para las mayorías no veo perspectivas de mejora, sí para los sectores vinculados, como las finanzas o los millonarios que los apoyan. Ellos son los ganadores, los perdedores son todos los demás. Hay muchos que se están dando cuenta”, analizó el gobernador.

Axel Kicillof sobre Milei

Milei, Mondino y su equipo íntimo

Milei aprovechó su última entrevista pública para argumentar su decisión de echar del gabinete a la ahora excanciller Diana Mondino y también para presentar a parte de su equipo más íntimo.

Según el jefe de Estado, votar a favor de Cuba y quedar en la vereda de enfrente de los Estados Unidos e Israel fue “un error imperdonable que le costó el puesto en 30 minutos” a la ex funcionaria. “No sólo le costó el puesto a Mondino, todos los responsables de esto van a ser sumariados y echados”, adelantó con tono vehemente.

Luego arremetió sin contemplaciones contra los diplomáticos de carrera que integran la Cancillería: “Entiendo que ellos están enamorados de la burocracia internacional, viven una vida parasitaria, es la agenda woke dentro de la agenda 2030, que busca avanzar sobe las libertades individuales; es un conjunto de imbéciles y arrogantes que se creen que le pueden manejar la vida al resto, pero si quieren manejar un país, que vayan y ganen las elecciones”, los desafió.

A medida que avanzó la charla, el Presidente hizo un espacio para presentar a quienes estaban con él en el estudio de televisión y los describió de manera individual:

Hernán Reidel: “Es físico, tiene un doctorado en Harvard, es una de las mentes más brillantes de la Argentina y es el que está trayendo toda la inteligencia artificial al país”.

Macarena Jimena: “Trabaja con Santiago Oría (el cineasta y director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación), es la que hace que yo luzca pintón; así es como te timé”, le comentó con una sonrisa a “Yuyito” González.

Manuel Adorni: “Es un gran economista y es sobre todas las cosas un gran divulgador. Nos hemos conocido en canales zurdos dando la batalla cultural espalda con espalda. No recuerdo un vocero tan brillante, es una maravilla. Fin”.

Lilia Lemoine: “Es una gladiadora de las ideas de la libertad, yo la conocí cuando estaba haciendo la obra de teatro ‘El consultorio de Milei’. Ella hacía las maquetas del BCRA que yo rompía como un salvaje al final. Además de una gran defensora de las ideas de la libertad, es quien me ha cambiado el look. Si me parezco a Wolverine, Lilia lo hizo”.

Magalí Bianco: “Es mi asistente, la conozco hace cerca de 20 años, es una persona de una honradez y una eficiencia… Me coordina hasta abajo de la cama, porque es difícil encontrarme”.

El presidente Javier Milei describió con la voz quebrada la importancia de su hermana Karina en su Gobierno y en su vida

Sandra Pettovello: “Nuestra súper ministra de Capital Humano... Nosotros somos amigos, cuando empezamos a recorrer este camino a la presidencia diseñamos esta idea de Capital Humano, que es absolutamente revolucionaria a nivel humano. Ella, junto a Patricia Bullrich, son las responsables de que hoy no existan más piquetes. Había que tener coraje, agallas y la señora las tiene”.

A ellos se sumó una breve aparición de Mario Suli, el colaborador personalísimo del jefe de Estado. En este caso, el asistente se mantuvo detrás de cámara y no habló públicamente.

Luego de contar quiénes eran los que lo acompañaban en el estudio de televisión, la conductora del programa le propuso a Milei que defina uno por uno a algunos ministros de su gabinete. Y el Presidente aceptó gustoso.

Luis Caputo: “Es el mejor ministro de economía del mundo”.

Patricia Bullrich: “Una mujer con un coraje fuera de serie que puso orden en las calles y que además tiene una gran generosidad, porque si no fuera por la humildad y la grandeza de la doctora Bullrich, junto al presidente (Mauricio) Macri, yo hoy no sería Presidente”.

José Luis Espert: “Es un gran compañero de batalla, hemos dado la batalla cultural juntos. Yo lo quiero mucho al profe, fue una gran inspiración cómo él batalló contra estos delincuentes. No me importa si sacó 1 o 2%, él volvió poner en la discusión las ideas de la libertad”.

Federico Sturzenegger: “Lo llamo el coloso, es uno de los economistas más brillantes del mundo, profesor en Harvard y además de ser súper inteligente y trabajador, la mayor característica es que es un ser humano fuera de serie. Yo lo quiero muchísimo porque lo he visto entregar la cabeza a su jefe político por lealtad. Se bancó que lo rompieran por lealtad a Macri. Aparte, es un colaborador impresionante, desde que entró en el gabinete generó una oxigenación tremenda”.

“Nosotros teníamos a (Nicolás) Posse que era superministro, pero se había convertido en un embudo, las cosas no salían, se trababan... Lo pusimos a (Guillermo) Francos, que les da mucho más juego a los ministros y entró Federico, que puso mucho aire nuevo”.

Karina Milei: “Ella es El Jefe, no hay ser humano en el universo como Karina, es todo… Sin ella nada hubiera sido posible. Algunos imbéciles que dicen ‘yo lo voté a Javier, no a Karina’, no entienden cómo funciona esto. Sin Karina no existiría ni La Libertad Avanza (LLA), ni la diputación, ni nada. Es un ser humano… es otra categoría”, finalizó visiblemente conmovido, al borde de las lágrimas.