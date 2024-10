Senado: la UCR impulsa un proyecto para que el precio de la nafta sea el mismo en todo el país

Surtidor de nafta (NA)

Un grupo de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR), entre quienes se encuentran Carolina Losada (Santa Fe) y el jefe de la bancada, Eduardo Vischi (Corrientes), entre otros, presentó un proyecto para que desde el Congreso se obligue a un precio uniforme de la nafta en todo el país.

Si bien hay iniciativas que perdieron estado parlamentario sobre este tema, al menos, desde hace más de 10 años, el texto impulsado ahora por los radicales está basado en el del ex senador y actual secretario parlamentario del bloque, el formoseño Luis Naidenoff.

Losada argumentó: “La asimetría regional de costos se define en función de que las dos terceras partes del parque refinador nacional se encuentra en la provincia de Buenos Aires, mientras que el resto se encuentra distribuido en las provincias de Mendoza, Santa Fe y Neuquén. A su vez, para el estacionero, la distribución de las bocas de expendio interviene directamente en la capacidad de capturar mejores márgenes”.

El grupo de legisladores también dijo que “la brecha creciente entre los precios de los combustibles en la Capital Federal y el interior del país no se debe sólo al costo del flete desde las refinerías”, ya que “nunca antes la diferencia había alcanzado los porcentajes”, que pasan el cuatro por ciento.

La legisladora radical Carolina Losada (Prensa Senado)

Para los radicales, “otros problemas generan estas fuertes distorsiones”. En ese sentido, detallaron: “Principalmente, existiría una estrategia comercial de las empresas comercializadoras de combustibles tendiente a maximizar sus ganancias, pero cuyos efectos contrarían el bien común. La brecha de precios existente provoca marcados efectos adversos en el desarrollo de las economías regionales, afectando aún más a las provincias de menor desarrollo relativo, al aumentar sus costos de transporte, y, por consiguiente, el precio final de las mercaderías que producen”.

“Además, se generan profundas asimetrías entre los ciudadanos argentinos, ya que justamente el precio de los combustibles termina siendo mayor en las regiones con menores niveles de ingresos, castigando de esta manera el bolsillo de un habitante del NEA, mientras no se le exige un esfuerzo similar al habitante de la Capital Federal”, agregaron los legisladores del centenario partido.

Por otra parte, en los fundamentos se explicó que “la norma busca también la armonización tributaria de tributos locales”. En esa línea, los senadores expresaron que “ajustar el impuesto a los Ingresos Brutos a la comercialización de naftas y gasoil se convirtió en una herramienta muy utilizada por los estados provinciales para conseguir mayores recursos”, una situación que “afecta al margen de costos de la comercialización minorista, creando disparidades en el precio final de las distintas jurisdicciones”.

“Existen varios antecedentes de proyectos que regulan un precio uniforme para los combustibles. Entre ellos, los de los siguientes senadores: Morales (S-844/12); Torres (S355/12); Giménez (S-210/14); Morales (S-2063/15) y Mera (S-2946/18). Los proyectos que regulan exenciones o alícuotas diferenciales del ITC son muchos más, pero queremos destacar los antecedentes de la senadora -Laura- Montero (S-2830/15 y S-2831/15), como también el mencionado Naidenoff (S-2505/22)”, se recordó en los fundamentos del texto.

Vale resaltar que Montero, ex titular de la comisión de Economía Nacional y ex vicegobernadora de Mendoza