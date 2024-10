Cristina Kirchner se reunió con estudiantes de la Universidad de las Artes después del flashmob en Once

Cristina Kirchner en la UNA Universidad Nacional de las Artes con estudiantes

Cristina Kirchner volvió a irrumpir en una aparición “sorpresa”, mientras se muestra activa y en campaña de cara a la elección del Partido Justicialista (PJ) nacional. La expresidenta, que viene recorriendo en los últimos días lugares de encuentro de la militancia, se encontró hoy con estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Varios de ellos, habían protagonizado esta semana una performance artística de protesta en reclamo de mayor presupuesto en la terminal ferroviaria de Once.

“Qué hermosa gente, hace juego con el lugar”, celebró CFK de forma cómplice, rodeada de alumnos que la escuchaban atentos en una de las zonas parquizadas del Museo de la Cárcova, que depende de la institución, en la Costanera Sur. “La verdad que quería estar acá el 22 de octubre, que era la fecha que se cumplían exactamente los 10 años donde convertimos al Instituto en Universidad Nacional del Arte”, agregó la ex mandataria en un comentario que arrancó una ovación y aplausos de los presentes.

Efectivamente, la visita coincide con el décimo aniversario de la institución, que está celebrando durante esta semana el hito académico con actividades culturales y conmemorativas. En 2014, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, se sancionó por unanimidad la Ley 26.997, que jerarquizó al ex Instituto Nacional de las Artes (IUNA) creado en 1996 con un estatus de universidad pública.

“Ustedes no saben la alegría que me dio, como militante política desde muy joven, estar en lugares que uno ha construido y creado. Es como que valió la pena, aún con todo lo que pasó después... Cuando vale la pena para el pueblo normalmente no vale la pena para la vida de los dirigentes que hacen estas cosas, porque después son muy castigados”, señaló la ex presidente, en un fragmento del video que filtraron desde el kirchnerismo.

Estudiantes escuchan atentamente el discurso de Cristina Kirchner

Más allá de la efeméride, la aparición de CFK tampoco es casual por el momento político. Tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el movimiento estudiantil, docente y no docente recrudeció sus protestas en defensa de la educación pública y para exigir aumento de los recursos. Los alumnos y activistas pergeñaron una vuelta creativa al conflicto. El 23 de octubre, un grupo de estos chicos y chicas irrumpieron en el hall de la estación de trenes de Once, la terminal de la línea Sarmiento, para bailar al ritmo de “Fanático”, la nueva canción de Lali Espósito. El acting sirvió como protesta contra el gobierno de Javier Milei.

La puesta en escena, en formato flashmob, había sido organizado por los estudiantes del departamento de Artes del Movimiento. La secuencia tuvo una alta repercusión pública y difusión en las redes sociales.

“Expresamos nuestro repudio al gobierno y el ataque a las universidades, reclamamos la falta de presupuesto tanto para infraestructura y funcionamiento como para salarios docentes. Ya hicimos tomas, marchas multitudinarias, clases públicas en la facultad como en Plaza de Mayo y esta es una forma más para hacer llegar el descontento”, informaron sobre la iniciativa a través de un comunicado.

La elección de la canción para la coreografía no es casual. Tanto la letra como en el video musical tiene referencias y mensajes críticos hacia el presidente libertario, que desde el comienzo de la gestión mantiene un enfrentamiento público con la cantante por sus opiniones política.

Estudiantes de la UNA realizaron un flashmob sobre una canción de Lali Espósito en la estación Once

La intervención de Cristina Kirchner en la UNA es una posta más, de las diferentes recorridas que viene llevando a cabo para recuperar el protagonismo político en la era Milei, y encabezar un reordenamiento de un peronismo fracturado y debilitado por los desacuerdos internos y derrotas del pasado reciente.

Su primera aparición intempestiva fue a comienzos de octubre en la parroquia San José, que conduce el padre Nicolás “Tano” Angelotti, en el barrio Puerta de Hierro de La Matanza. También estuvo presente en la Universidad Nacional de Avellaneda, durante el Día de la Lealtad. Se trató de dos formas de “bajar al territorio”, como se suele decir en la jerga militante, y escuchar los problemas cotidianos de la gente.

Aquel desembarco, de carácter sorpresivo, empezó a tener sentido posteriormente cuando reveló su lanzamiento de su candidatura para presidir el PJ nacional, y que la enfrenta con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, el otro postulante para estar al mando del instrumento electoral para disputar “mano a mano” la jefatura de la estructura. La apuesta también provocó tirrias con Axel Kicillof, uno de sus delfines políticos predilectos. La negativa del economista y mandatario bonaerense a pronunciarse sobre la interna, con el fin de “mantener la unidad” del espectro opositor identificado con las banderas del justicialismo, generó un profundo malestar y quiebre con la ex presidenta y sus dirigentes más cercanos.

En las próximas tres semanas, la dos veces presidenta tendrá actividades en varias provincias y municipios de la provincia de Buenos Aires.