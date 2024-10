La DAIA repudió el discurso de Norman Briski y lo acusó de utilizar el escenario para expresar su apoyo al terrorismo

Discurso de Norman Briski en los Martin Fierro

El discurso político expresado por Norman Briski en los Martín Fierro de cine, que provocó una fuerte controversia e indignación en varios sectores, recibió este martes el repudio de la DAIA, la cual cuestionó sus dichos sobre la guerra en Medio Oriente y acusó al actor de utilizar el escenario del evento para “expresar su apoyo al terrorismo”.

El descargo de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas a las declaraciones del artista fue expresado a través de un comunicado en sus redes sociales, donde se hicieron eco de las frases más polémicas de Birski como “Gaza jamás será vencido” o “siento aquí en mi sangre, en mis ancestros, la defensa de un pueblo que está siendo asesinado”.

Desde la organización consideraron que el actor enunció su mensaje “pasando por alto las más de 1200 personas inocentes masacradas y las más de 250 secuestradas el 7 de octubre de 2023 en el Estado de Israel”. “Gaza libre, sí, pero libre de Hamás”, enfatizó la DAIA en el documento de repudio.

En este sentido, señalaron: “Briski parece ignorar que el mismo grupo terrorista al que exalta, lo mataría, torturaría, vejaría, incendiaria su casa o lo secuestraría en túneles oscuros e inmundos, solo por su condición de judío”.

Y concluyeron: “Dada la alta preocupación por el aumento del antisemitismo en nuestro país, estas expresiones no hacen más que alentar el odio judeofobico y menoscabar la democracia”.

La DAIA repudió el discurso de Norman Briski en los Martín Fierro

El discurso del actor ocurrió luego de que sea distinguido en los premios por su trayectoria. Tras un extenso mensaje, en el que también abordó el recorte del Gobierno al sector, Briski vociferó: “Gaza, Gaza, Gaza, Gaza jamás será vencido, jamás será vencido Gaza. No me importa que me aplaudan mucho o poco, pero siento aquí en mi sangre, en mis ancestros, la defensa de un pueblo, de un pueblo que está siendo asesinado”.

Sus dichos generaron distintas reacciones. Cuando subió al escenario, más de la mitad del auditorio que estaba colmado de estrellas del espectáculo, lo escuchó en silencio. Solo hubo una minoría que aplaudió y celebró esta parte del discurso, que no aludió a los 101 rehenes que continúan bajo el control de Hamas ni a las crueles atrocidades perpetradas por la organización terrorista en el ataque del año pasado.

Sin embargo, a la par, en las redes sociales, caja de resonancia de este tipo de eventos, comenzaron a florecer cientos de mensajes que acusaban a Briski de antisemita. El prestigioso periodista y escritor Miguel Wiñazki fue una de las figuras reconocidas que recogió el guante y replicó los dichos del actor que recientemente formó parte de El Encargado y participó a lo largo de su vida en decenas de películas y series.

“Andá a vivir a Gaza, pero no vivirías allí porque sos judío, y te liquidarían después de humillarte y masacrarte palmo a palmo. Vos Norman Briski y los aplaudidores ignorantes, son colaboracionistas, útiles idiotas, cómplices de los violadores, de los torturadores, de los festivos militantes de lo inhumano”, posteó Wiñazki.

La respuesta de Miguel Wiñazki a Norman Briski

Sabrina Ajmechet, diputada nacional del PRO, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e integrante del foro argentino contra el antisemitismo, también se refirió a los dichos de Briski. En diálogo con Infobae, planteó: “Las 101 personas que hoy siguen secuestradas por Hamás no son un juego de palabras”.

“Hamás es una organización terrorista, nadie que esté del lado de la democracia puede querer una victoria de Hamás. Lo peor que nos pasa en este momento de fuerte antisemitismo es cuando alguien judío sale con este tipo de expresiones, que banalizan el 7 de octubre y la amenaza que no sólo existe actualmente sobre Israel sino sobre todos los judíos en el mundo”, agregó.