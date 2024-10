El radicalismo define su futuro en Diputados: hay serias chances de ruptura y se conformarían dos bloques

El presidente Javier Milei junto a a los diputados nacionales Martín Arjol, Luis Picat, José Federico Tournier, Mariano Campero y Pablo Cervi

El bloque de la Unión Civica Radical es probable que no llegue con su conformación actual a fin de año. Todo hace suponer que hoy a la tarde, y despues de 11 de meses de unidad, la Cámara de Diputados vuelva a mostrar dos grupos de radicales en el recinto, como sucedió hasta el pasado 10 de diciembre.

Esta tarde, a partir de las 18:30, los diputados radicales podrían tener la última reunión como un único bloque ya que es la fecha límite que impueso el sector que responde a Facundo Manes y los legisladores que hacen lo propio con Martín Lousteau para que Rodrigo de Loredo defina si expulsa o no a los cinco “radicales con peluca”.

“Hay dos posiciones claras. Los que no queremos compartir el bloque con los oficialistas. Son una especie de espías dentro de las reuniones porque todo lo que se comenta lo saben en la Rosada. No se puede establecer una estrategia parlamentaria así”, explicó uno de los que tiene decidido irse.

La segunda posición es la de los cinco diputados radicales que se sacaron la foto con Milei y se consideran parte del gobierno - Mariano Campero, Luis Picat, Martín Arjol, Federico Tournier y Pablo Cervi. Este grupo no sólo no modifica su posicionamiento sino que gestiona una silla en la reunión de los lunes que hace el Gobierno con legisladores del PRO, el MID y LLA.

El foco está puesto en el medio del bloque, en esos quince o veinte diputados que buscan una salida consensuada. Este sector pretende que todos firmen un documento en el que, básicamente, se comprometen a acatar lo que defina la mayoría del bloque. Si la mitad más uno dice que hay que acompañar un proyecto del Ejecutivo se acompañá, y si la votación interna es contraria, se vota negativo.

Rodrigo De Loredo, presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados

Desde este grupo del medio aseguraron a Infobae que la opción que están barajando es la de “construir una regla clara, flexible y razonable, que nos mantenga unidos. Obviamente es la regla de mayoria, con algunas (pocas) excepciones”.

Pero los que van por la expuslión entienden que eso es “papel mojado” mucho más teniendo en cuenta que se está gestando una nueva reunión con el Presidente para este miércoles. “¿Quién va a querer firmar hoy si mañana estos 5 van de nuevo a Casa Rosada? ¿ Qué validez puede llegar a tener un acuerdo si antes de firmarlo ellos ya están negociando otra cosa”, explican.

La reunión contará con la presencia de los “radicales con peluca” que parece que llegan con imposiciones, pero no se sabe muy bien con quién discutarán porque los que están decididos a no convivir planean no ir y mandaron a decir que era “o ellos o nosotros”

Hasta ahora hay 12 de los 33 del bloque radical que definieron que si para hoy a la noche Mariano Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones), Federico Tournier (Corrientes), Luis Picat (Córdoba) y el neuquino Pablo Cervi no son expulsados, en los próximos días presentarán en Mesa de Entradas de Diputados, la conformación del nuevo bloque.

Los 12 que definieron que se van están Pablo Juliano (Buenos Aires), Fernando Carbajal (Formosa), Marcela Coli (La Pampa), Jorge Rizzotti (Jujuy) y Manuel Aguirre (Corrientes), todos responden al diputado Facundo Manes.

Facundo Manes encabeza uno de los sectores que buscan la expulsión de los "radicales con peluca"

Por el lado de Evolución, la línea interna de la UCR que comanda Martín Lousteau, se agrupan Carla Carrizo y Mariela Coletta (Ciudad de Buenos Aires), Danya Tavela (Buenos Aires) y Marcela Antola (Entre Ríos), Melina Giorgi, (Santa Fe) y Juan Carlos Polini (Chaco)

Si no hay acuerdo, que es lo que la mayoría entiende que va a pasar, entre el jueves y el viernes se presentará el nuevo bloque. “Van a esperar unos días por dos razones. La primera es para pasar la ambulancia entre los heridos que queden a ver si suman más voluntades. La segunda, es el posicionamiento de los gobenadores. Lo más probable es que los jefes de los estados provinciales dejen uno de cada lado, Giorgi de un lado y Sarapura del otro -ambas de Santa Fe- después cómo votan será otro tema, pero de esa manera tienen un huevo en cada canasta”, aseguran.

Esta tarde se definirá y quizás, la próxima sesión muestre una imagen similar a la de diciembre del año pasado en donde Mario Negri conducía un bloque radical y Rodrigo de Loredo, el bloque discindente de la conducción que respondía a Evolución.

No será de manera inmediata, pero si el debate sigue el cause que por ahora parece tener, comenzará el proceso de salida de un grupo de radicales que, hasta ahora, sería de 12 legisladores pero que se puede ampliar si se sucede una nueva reunión entre los “radicales con peluca” y Milei ya que sería tomado como una nueva provocación y un adelanto de incumplimiento del compromiso firmado.