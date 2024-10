Presupuesto 2025: el Gobierno adelantó que cualquier aumento que apruebe el Congreso implicará un recorte en otra partida

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman

La Cámara de Diputados comenzó hoy a trabajar sobre el proyecto de Presupuesto 2025 con la exposición de funcionarios del área económica que insistieron con que el equilibrio fiscal es un principio “irrenunciable” para el gobierno de Javier Milei y defendieron la “regla fiscal” que determina que si la recaudación es más baja que la prevista se recortarán gastos en la misma proporción.

Durante la presentación del proyecto, el presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, afirmó que “la inflación cero es central para la prosperidad de los pueblos” y explicó que la regla de déficit cero es central para que Argentina “tenga la tasa de inflación de un país civilizado”.

“El artículo 75 de la Constitución Nacional dice que es competencia de este Congreso preservar el valor de la moneda y eso es tener una inflación baja. Tenemos un compromiso como diputados para que la inflación cero sea posible”, ejemplificó.

El primero en hablar fue el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Explicó que, a diferencia de lo que ocurrió durante las últimas décadas, el Ministerio de Economía primero tomará la estimación de ingresos para luego descontar el pago de intereses de deuda, así se llegará a la cantidad de fondos que se pueden gastar.

“El equilibrio fiscal es innegociable, solo se puede gastar si tenemos los recursos. También estamos diciendo que si nos equivocamos con la pauta de inflación no podremos gastar el excedente (de recaudación) cómo nos dé la gana. Nos estamos atando de manos”, explicó ante las sospechas de que la inflación está siendo subestimada para después recaudar por encima de lo presupuestado y así tener un mayor margen de discrecionalidad.

Pablo Quirno y Carlos Guberman

En ese sentido, señaló que desde que no hay superávit fiscal, Argentina no ha tenido un período de crecimiento sostenido. “Intentemos mantener las cuentas ordenadas a ver si nos ayuda a sostener el crecimiento”, dijo.

Y agregó: “El último presupuesto que se presentó con equilibrio fiscal fue en 2014, cuando la presidenta era Cristina Kirchner, y no se hicieron cuestionamientos que se hacen ahora a la regla fiscal”.

Por otro lado, en medio del debate en torno a la privatización de Aerolíneas Argentinas y otras empresas públicas, Guberman aseguró que “el gran agujero fiscal que tiene el Estado nacional son empresas públicas y otros entes del sector público”. “Achicar el déficit de las empresas nos va a generar espacio fiscal para atender otras cosas”, completó.

También aclaró que el Gobierno no tiene planeado aumentar las retenciones al campo sino que se prevé un aumento de la recaudación por derechos de exportación gracias a un incremento del precio de los commodities. “Nada que ver con incrementar alícuotas. Es simplemente volver al promedio de los últimos 15 años”, explicó.

Ante las preguntas opositoras sobre los gastos para educación, Guberman se limitó a señalar que la proyección del Gobierno “es incrementar el presupuesto en términos nominales lo suficiente para que tanto los salarios como todas las partidas se ajusten al ritmo de la inflación”.

“La previsión nuestra es incrementar en términos iguales a la inflación tanto las partidas de salarios como de funcionamiento de las universidades, eso es lo que está incorporado”, dijo.

“No tenemos mucho para modificar. Si queremos aumentar a alguno de los gastos tenemos que discutir seriamente a quién vamos a estar sacando o dejar de pagar algo, o le vamos a estar retrasando sus ingresos, por ejemplo si hablamos de salario universitario”, resumió.

José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto

A su vez, reconocieron que no se cumplirá con la Ley de Financiamiento Educativo que garantiza una inversión total no menor a 6 puntos del PBI: “No podríamos cumplir con todas esas normas, dada la situación de restricción fiscal. Desde el lado del Estado Nacional no estamos en condiciones de cumplir con esas obligaciones”, explicó Guberman.

Las principales críticas opositoras apuntaron contra el ministro de Economía, Luis Caputo, quien se negó a asistir a la comisión para no “prestarse al show” de la oposición. “Es una afrenta contra este Congreso que no quiere venir y que se vanaglorie de eso”, apuntó Germán Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria.

Asimismo, se repitieron los cuestionamientos contra las previsiones macroeconómicas. Por ejemplo, Itai Hagman señaló que el Gobierno espera un crecimiento del PBI del 5%, que dejaría el nivel de actividad económica volvería a los niveles de 2019, pero con $10 mil millones menos en gastos por importaciones. “Hay una inconsistencia ahí”, aseguró.