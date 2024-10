Así se vivió la masiva movilización en defensa del presupuesto para la educación pública en el interior del país

Miles de personas se sumaron a la Marcha Universitaria en todo el país (Mario Sar)

Tal como había sucedido hace 162 días, miles de personas volvieron a salir a las calles este miércoles para manifestarse en contra de los recortes al presupuesto para universidades públicas. En el marco de la segunda Marcha Federal Universitaria y con el acompañamiento de organizaciones políticas, sociales y sindicales, estudiantes, egresados, docentes y familias se movilizaron en todo el país.

En la ciudad de Córdoba la manifestación fue masiva. El punto de encuentro fue el monumento a la Reforma Universitaria. La concentración comenzó a las 12, bajo el “La universidad no es el problema, es parte de la solución”. Desde allí, una hora después las columnas partieron hacia la zona de la Plaza Vélez Sarsfield, donde se desarrolló el acto central. “No vamos a permitir que no arrebaten nuestros sueños. Nuestro futuro no les pertenece”, expusieron en un párrafo del documento.

Postal de la manifestación en Córdoba

En diálogo con medios locales, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Jhon Boretto, remarcó que “hay un retraso importante de salarios” y señaló: “Estamos trabajando para mejorar el uso de nuestros recursos. Por supuesto que rendimos cuentas constantemente. Que la sociedad se quede tranquila con respecto al uso de recursos. Esos recursos también están auditados permanentemente”.

(Mario Sar)

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, acompañó el reclamo general a través de las redes sociales. “Las universidades públicas argentinas son el cimiento donde se asientan las bases del desarrollo de nuestro país. La educación pública es un baluarte que garantiza mayor igualdad e inclusión; promueve el acceso equitativo al conocimiento y fomenta la movilidad social”, comentó al dar su apoyo en su cuenta de X.

“Financiar la universidad argentina es invertir en nuevos talentos; es invertir en investigación e innovación, es impulsar el desarrollo científico; y garantizar la formación de profesionales. Pero financiar la educación pública también es un acto de responsabilidad y debe garantizarse con sustentabilidad financiera a largo plazo, optimizando los recursos, promoviendo su transparencia y planificación estratégica en una mesa de diálogo que priorice los consensos”, agregó el mandatario.

(Mario Sar)

La desconcentración empezó pasadas las 16. La jornada en la ciudad capital finalizó sin incidentes. También hubo movilizaciones en las localidades de Río Cuarto y Villa María.

En la ciudad de Rosario se calculó una convocatoria similar a la de abril, en la primera Marcha Federal Universitaria. Allí, la congregación se dio en el Monumento a la Bandera. Con carteles, afiches y banderas, agrupaciones estudiantiles, familias y grupos de amigos se acercaron para alzar la voz en rechazo al veto a la Ley de Financiamiento Universitario impulsado por el Gobierno.

La marcha en Rosario (Leo Galletto)

Al igual que su par en la UNC, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, también hizo foco en el tema salarial y subrayó que “el 85 por ciento de los docentes del país cobran por debajo de la línea de pobreza”.

Emocionado por la alta participación en la protesta, también expresó su deseo: “Esto es un espaldarazo, ojalá el presidente vea lo que está pasando en el país. Ojalá logre conmover a las autoridades nacionales, al presidente, a los legisladores para que se promulgue la ley de desfinanciamiento universitario”.

La congregación se dio en el Monumento a la Bandera (Leo Galletto)

La multitud en Mar del Plata se desplazó desde el predio de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), en Dean Funes y Rodríguez Peña, hasta el monumento a San Martín ubicado en avenida Luro y Mitre. Uno de las canciones que más sonaron durante la marcha fue “Fanático”, de Lali Espósito, quien tuvo amplia repercusión debido a sus alusiones más o menos veladas al presidente Milei.

Arriba del escenario, los oradores del acto aseguraron que la columna de manifestantes ocupó 16 cuadras. “¡Lo hicimos de nuevo!”, celebraron desde la Asociación de Personal de la Universidad (APU). “Los llamamos a seguir defendiendo la escuela pública, el sistema científico tecnológico y la universidad porque lo necesita nuestro pueblo para progresar, para tener un futuro”, pidió el secretario general de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM), Pedro Sanllorenti.

Una multitud se movilizó en Mar del Plata

En tanto, en Mendoza se sumaron cerca de 30 mil personas, según estimaciones de la UNCuyo y del Ministerio de Seguridad provincial. Entre ellos, estuvieron varios dirigentes políticos, como por ejemplo, Andrés Peti Lombardi, presidente de la UCR Mendoza, quien expresó: “La universidad pública iguala, construye bases de libertad con oportunidades para todos, con pensamiento crítico, con movilidad social. Hoy, como siempre, reivindicamos esos valores que son parte indiscutible de la historia de nuestro país”.

“Aún con cosas por corregir, tenemos una obligación indiscutible con la educación pública. Porque no hay desarrollo sin educación, y mucho menos un futuro posible”, añadió.

En la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia también se registró una alta adhesión a la protesta. Los manifestantes partieron desde la Universidad Nacional de la Patagonia hacia la Plaza San Martín. La rectora de la casa de estudios, Lidia Blanco, fue una de las oradoras del acto: “Es un error entender como casta a las universidades. En los países desarrollados invierten dos o tres veces más que la Argentina en estas áreas porque saben que el diferencial para crecer depende de cuánto más y cuánto mejor se hagan las cosas allí”, consideró.

Estudiantes y docentes marcharon en Comodoro Rivadavia, Chubut. Video: @ElComodorense

Las inmediaciones de la Plaza San Martín fueron el escenario en La Plata. Los manifestantes caminaron por las calles del centro y entonaron al unísono varias consignas, como “La educación no se vende, se defiende”, “¿Por qué tanto miedo de educar al pueblo?”, “Universidad para todos”, “Yo defiendo la universidad pública” Masiva y popular” y “Educación pública, gratuita y de calidad”.