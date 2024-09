Mauricio Macri se sumó a las críticas a Riquelme por la situación en Boca: “Me duele”

El expresidente se candidateo el año pasado a vice de Boca (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

El ex presidente de la Nación y de Boca Juniors, Mauricio Macri, se sumó este domingo a las críticas contra la actual comisión directiva del club encabezada por Juan Román Riquelme, un día después de que el equipo perdiera el superclásico con River Plate en La Bombonera, lo que agravó la situación de la institución.

El ex jefe de Estado, que el año pasado se presentó como candidato a vice de la institución de la ribera, comentó un video que compartió en las redes sociales Andrés Ibarra, de quien fue compañero de fórmula en esas elecciones que perdieron contra el oficialismo.

“Me duele, no puedo creer en lo que han transformado a Boca. Y esta situación va mucho más allá de lo que pasa dentro de la cancha”, escribió el ex mandatario nacional en su cuenta de X, tan solo un día después de que el conjunto dirigido por Diego Martínez cayera de local 1 a 0 ante el Millonario.

De esta manera, Macri se sumó a los cuestionamientos de un sector de la hinchada e incluso del presidente Javier Milei, seguidor del Xeneize, quien también apuntó contra Riquelme por el bajo rendimiento deportivo del equipo, que está en la posición 11 en la tabla, con tan solo cinco triunfos.

El mensaje de Macri

“Lo de ayer fue un claro ejemplo de lo que les anticipamos: falta de gestión y total improvisación por parte de Riquelme al frente de nuestro querido Boca: fútbol profesional sin resultados y sin rumbo, socios afuera, colados por todos lados, entradas para los amigos”, fue la descarga de Ibarra.

En este sentido, el ex candidato a presidente del club también lamentó el “comportamiento inapropiado de los jugadores con sus hinchas” y la falta de “una autocracia y soberbia sin límites”. “Esto no es el Boca grande que queremos para los socios y sus hinchas. Esto es una vergüenza desde hace tiempo”, agregó en el posteo de X, junto a un video de fanáticos enojados luego de la derrota contra River. Ese posteo fue el que replicó Macri en su cuenta.

Los comicios en el Xeneize iban a llevarse a cabo inicialmente el 2 de diciembre, pero fueron postergados por distintas presentaciones judiciales hasta que finalmente se celebraron en el campo de juego de la Bombonera el domingo 17 de diciembre. Riquelme ganó unas elecciones históricas ante la fórmula que encabezaron Andrés Ibarra y Macri. El ídolo sacó 30.318 votos, contra los 15.949 que tuvo la fórmula opositora.

En total, hubo 46.402 socios que concurrieron para expresarse en las urnas en los comicios más concurridos de la historia del fútbol argentino en el nuevo milenio y uno de los más significativos en el mundo.

Riquelme es cuestionado por el bajo resultado deportivo de Boca (REUTERS/Agustín Marcarian)

Por su parte, el líder de La Libertad Avanza ya se había expresado en contra del liderazgo de ex futbolista, cuando votó a favor de la lista que integraba el referente del PRO, con quien tiene buena relación e incluso suele invitar a cenar a la Quinta de Olivos para conversar de la política nacional.

“No hay tal cosa como un almuerzo gratis. En la economía, como en la vida misma, podés hacer todo lo que quieras, lo que no puedes es evitar pagar los costos”, expresó el sábado por la noche Milei en sus redes sociales.

La frase es una variación de otra muy popular entre los economistas ortodoxos acerca de que “no hay almuerzos gratis” (There is no such thing as a free lunch) y, de hecho, adoptada como un título de un libro de ensayos sobre política pública por Milton Friedman, el padre de la llamada “Escuela de Chicago” y uno de los economistas más admirados por el jefe de Estado.