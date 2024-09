“Olla vacías”, el nuevo reclamo piquetero contra Sandra Pettovello en busca de alimentos para sus comedores

Desde las 10 manifestantes de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) protestarán frente al edificio de Capital Humano (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Militantes y dirigentes de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) marcharán desde las 10 de la mañana al Ministerio que comanda Sandra Pettovello para reclamar, una vez más, alimentos para los comedores comunitarios y por los cambios en el monotributo social.

La “fila del hambre” y “ollas vacías” son las consignas fuerza de la protesta de hoy que se realizará frente al edificio del Ministerio de Capital Humano. La titular de la cartera, Sandra Pettovello no está en el país. El domingo viajó en Roma y regresa el jueves. Ayer fue recibida en Santa Mónica por el Papa Francisco. Fue un encuentro de carácter informal, a diferencia del que mantuvo ese mismo día en el Vaticano con los máximos dirigentes de la CGT y el secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo, también dirigente del Movimiento Evita.

Según detallaron a Infobae desde la Casa Rosada, la funcionaria de Javier Milei y Jorge Bergoglio “abordaron temas sociales”. Los que siguieron de cerca las alternativas del cónclave afirmaron que fue la ministra quien habló la mayor parte de la reunión. Brindó un panorama de cómo estaban las áreas que tiene a cargo su amplia cartera y las políticas sociales que lleva adelante.

La marcha de los movimientos sociales, entre los que se encuentran el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Popular Darío Santillán, está precedido por otros que ya se desarrollaron sobre la vereda del edificio ubicado en Carlos Pellegrini y Juncal, en la Ciudad de Buenos Aires.

Este tipo de medida de reclamo ya se realizó de manera pacífica en otras ocasiones y en todos los casos se respetó el protocolo antipiquete impuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich.

“Nos movilizamos para reclamar por algo que logramos modificar en la Ley Bases y el paquete fiscal que era deshacerse del Monotributo Social. Como no lograron aprobarlo en el Congreso, decidieron a través de una resolución ministerial y un decreto presidencial, dar de baja al 50% de aporte para la obra social de los compañeros y compañeras de la economía popular”, justificó ante este medio Nicolás Caropresi referente nacional del MTE y agregó que “quizás muchos compañeros que estaban en un tratamiento de salud tengan que dejarlo porque la obra social simplemente va a dejar de atenderlos”.

El referente social hacía mención a la decisión del 2 de septiembre, de Capital Humano de “exigir a los beneficiarios del Monotributo Social, que se encuentran incluidos en los programas Acompañamiento Social, Volver al Trabajo y Microcrédito, de reempadronarse”. La resolución de Pettovello también estableció que a partir de octubre “comenzarán a pagar el 50 por ciento del costo de su obra social”. Las medidas, según explicaron los funcionarios de La Libertad Avanza, “responden a un relevamiento realizado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia -a cargo de Yanina Nano Lembo- para mejorar la herramienta y cuidar los recursos de todos los argentinos”.

En los argumentos detallaron que: “El relevamiento mostró que la herramienta no se utilizaba para el fin que fue creada, solo menos del 10% de los titulares factura por sus actividades y 62.051 beneficiarios tienen incompatibilidades con la Ley de Monotributo Social, entre otras inconsistencias”.

Como refirió el dirigente de MTE, la decisión de la Casa Rosada implicó que “los monotributistas sociales que se encuentren incluidos en programas sociales comenzarán a pagar, a partir de octubre, el 50 por ciento del costo de la obra social (6.900 pesos) por el titular y por cada uno de sus adherentes”. Esta medida, según los cálculos de Capital Humano, “implicará un ahorro de más de 7.200 millones de pesos mensuales”.

Este es uno de los puntos centrales de la protesta de hoy, además de la falta de comida para los comedores que asisten a los sectores más vulnerables.

“Hacemos nuevamente la fila del hambre porque la situación que estamos viviendo en nuestros barrios populares es muy angustiante, cada vez llegan más jubilados y familias con viandas que no tenemos alimentos para llenar. Hace meses que este gobierno inhumano está dejando podrir alimentos en los galpones en vez de ponerlos en la mesa de los argentinos”, detalló a este medio Norma Morales dirigente nacional de Barrios de Pie.

“Son fuertes con los débiles y débiles con los fuertes, pero nosotros seguiremos cuidando a nuestros vecinos y organizándonos, porque ni Milei ni Pettovello con su cinismo van a destruir la organización comunitaria”, opinó Morales.

El domingo, en una entrevista exclusiva con este medio, Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y ex precandidato presidencial de Unión por la Patria, también se mostró crítico sobre la gestión de la ministra más valorada por el jefe de Estado. “Sandra Pettovello dejó pudrir alimentos, no le encuentro otra explicación que un poco de crueldad y de inoperancia” sostuvo al referirse a los casi seis millones de alimentos que estaban retenidos en los depósitos de Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires y Tafí Viejo, en Tucumán.

Desde la cartera de Pettovello aclaran que tres millones de kilos son de yerba que está intervenida por la justicia hasta que se determine si es apta para el consumo humano y que había sido adquirida por la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Y que del resto queda menos de 300 mil kilos que deben ser retirados por las provincias que firmaron convenio. Los alimentos, según informó la cartera a la justicia, fueron repartidos en escuelas vulnerables.

Johana Duarte, secretaria gremial de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, afirmó que la movilización de hoy frente al edificio de Capital Humano, en la Ciudad de Buenos Aires es para “exigir respuestas urgentes a cuestiones críticas como es la situación alimentaria y de salud”.

“A 10 meses de que Pettovello y Milei decidieron desabastecer criminalmente los comedores y espacios comunitarios que garantizan un derecho mínimo de alimentación a millones de familias en los barrios populares vemos como ya hay una situación insostenible donde muchas compañeras recurren a prostituirse para poder comer, cada vez más familias se acercan a nuestros comedores para tener un plato de comida, pero nuestros comedores no dan abasto”, aseguró al ser consultada por Infobae. En tanto, completó: “La situación es muy grave. Niños y niñas con malnutrición, abuelos con tratamientos oncológicos que no solo no pueden garantizar la comida, sino que hoy tampoco pueden acceder a medicamentos. A esto hay que agregar que el crimen organizado avanza en el territorio y los niveles de violencia horizontal son muy graves”.

Ayer, casi al mismo tiempo que Pettovello se reunía con el Papa Francisco, los funcionarios de Capital Humano anunciaron la ampliación de los destinatarios de la Tarjeta Alimentar, extendiendo su alcance a chicos de hasta 17 años. “Esta medida impacta en 500.000 adolescentes, comenzando a tener efecto en octubre”, informaron.

“La inclusión de este segmento en situación de vulnerabilidad busca asegurar su seguridad alimentaria y garantizar que todos los adolescentes puedan tener acceso a una alimentación adecuada en sus hogares, con un ingreso mínimo asegurado. Nuestra meta es terminar con la indigencia infantil, y esta ampliación es un paso en esa dirección. Incluir a los adolescentes de 15 a 17 años refleja nuestro compromiso con las metas planteadas, redireccionando los fondos destinados a intermediarios directamente al bolsillo de la gente que más lo necesita”, difundieron.

Juan Carlos Alderete, líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), también marcharán a Capital Humano. Su consigna es la de “ollas vacías”.

“No entregan los alimentos que tienen arrumbados en los galpones del Ministerio de Capital Humano, desoyendo a nueve jueces que ordenaron repartirlos, quitan medicamentos a los enfermos crónicos, niegan el Monotributo Social impidiendo la formalización en el trabajo de millones, hunden en la miseria a nuestros jubilados”, opinó Alderete. Y finalizó: “Enfrente tiene un pueblo que cada vez más va calando el engaño de que el ‘ajuste lo paga la casta’ y se afirma en la unidad y en la decisión de ganar las calles como camino para avanzar”. Hasta ahora Sandra Pettovello no los recibió en audiencia a pesar de los pedidos que realizaron.