Con una foto, el Gobierno desmintió rumores de conflictos internos

Karina Milei, Guillermo Francos y Santiago Caputo

Con una foto pública, el Gobierno trató de desmentir una supuesta pelea entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, que se mostraron juntos en la Casa Rosada.

El presunto conflicto se originó a partir de diferencias entre los tres referentes del Poder Ejecutivo respecto de los cambios en la ley de acceso a la información pública, que se reglamentó a través de un Decreto recientemente.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae diferentes fuentes del entorno de los involucrados, mientras que el estratega político de La Libertad Avanza defendió las modificaciones, Francos aseguró que estaban dispuestos a revisar la norma.

Luego de esas declaraciones públicas del jefe de Gabinete, Santiago Caputo habría llamado a los líderes de los bloques aliados en el Congreso para aclarar que la ley no se va a tocar, lo que desencadenaría un conflicto interno.

En medio de estas supuestas diferencias, Francos sufrió una lipotimia que lo llevó a estar todo un fin de semana internado en una clínica porteña y fue retomando de a poco la agenda, pero en Balcarce 50 negaron todo tipo de cortocircuitos.

“No hubo, con toda honestidad, ninguna pelea, ni discusión, ni mucho menos. Es más, si se quiere, Santiago Caputo y Guillermo Francos tienen delimitados roles. Santiago Caputo es un asesor muy importante para el presidente; Guillermo Franco es el jefe de Gabinete, y claramente cuando uno ejerce la función del gobierno y el día a día, puede tener alguna visión distinta sobre un tema, se discute, se resuelve, pero me parece que también la opinión pública maximiza cuando sucede algo de esto. Me consta y doy fe, porque los veo trabajar todos los días. El jefe de Gabinete, que es el que tiene la responsabilidad de conducción de la administración del Estado nacional con los distintos colaboradores del Presidente tiene una muy buena relación. El caso de Santiago Caputo no es la excepción. Tienen una buena relación. Yo soy testigo de eso y trabajan todos los días en conjunto”, sostuvo el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, en una reciente entrevista con este medio.

Fue el propio funcionario, mano derecha de Francos, quien este martes publicó la imagen de ambos, con Karina Milei, en uno de los balcones de la Casa Rosada, con el mensaje “todos peleados”, en forma irónica.

Al asesor presidencial no le gusta aparecer en público

Sin embargo, sectores de La Libertad Avanza reconocieron a este medio que es muy poco habitual que el asesor presidencial, a quien no le gusta la exposición, acepte aparecer en una foto, lo que marca el interés de desmentir la discusión.

De hecho, el ex colaborador de Jaime Durán Barba suele participar de las reuniones más importantes del Gobierno, ya sea con legisladores o gobernadores, pero se retira antes del momento de las imágenes oficiales.

“La puesta en marcha de un gobierno nacional siempre es compleja. Hay que tomar el control de los distintos organismos y sobre todo en nuestro caso, que no teníamos una experiencia de gobernar conjuntamente, todo el equipo de gobierno en el pasado. La puesta en marcha del Gobierno es un trabajo que no es sencillo, así que, en estos últimos ocho meses, del 10 de diciembre hasta hoy, es posible que hayamos tenido un proceso de organización interna donde estuvimos esperando también las herramientas legislativas, como la Ley de Bases, y es posible que no hayamos tenido toda la coordinación suficiente durante este período. En ese sentido, es posible que también la oposición haya sentido que no tenía interlocutores muy definidos. Bueno, pero yo creo que estamos en un proceso de coordinación desde hace un tiempo y esta mesa política, precisamente, le da una unidad de criterio y de interlocución con las distintas fuerzas políticas e inclusive de mucha más coordinación también en el funcionamiento administrativo del propio Estado nacional”, agregó Catalán en la entrevista.