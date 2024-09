El jefe de asesores de Milei hizo contactos en la Casa Blanca para promover proyectos de inteligencia artificial en Argentina

Javier Milei y su jefe de asesores Demian Reidel durante un encuentro en la Casa Rosada

(Desde Washington, Estados Unidos) Demian Reidel creyó que sería presidente del Banco Central cuando aterrizó en Buenos Aires desde Miami en noviembre de 2023, pero diez meses después maneja en estricta reserva un proyecto oficial que recibe muchísimo intereses de Javier Milei: la construcción de un polo de inteligencia artificial en la Argentina para competir por inversiones multimillonarias con Europa, Estados Unidos y China.

Horas antes de entrar al Ala Oeste de la Casa Blanca para reunirse con un importante funcionario de Biden, Reidel desayunaba un plato con huevos en un hotel pegado al río Potomac. Tenía sobre la mesa un ejemplar en papel del Wall Street Journal, y revisaba sus chats con la exactitud de un reflejo condicionado.

-¿Para qué es la reunión en la Casa Blanca?-, preguntó Infobae cuando ya habían traído otra jarra de té verde.

-La reunión está relacionada con el proyecto de inteligencia artificial que propone Javier Milei para la Argentina-, contestó Reidel.

-¿Ese proyecto se vincula al viaje que hizo al presidente a Sillicon Valley?

-Sí.

-¿Y cómo están las conversaciones con los inversores de Sillicon Valley?

-Las conversaciones continúan, pero no puedo dar detalles. Se encuentran en distintos niveles de desarrollo.

-¿Se dedica a la inteligencia artificial, a la espera de su oportunidad en el Banco Central?

-No. Ya no quiero ir al Central. Este trabajo que me encargó el Presidente es fascinante. No es una sala de espera para ir a otro puesto en el Gobierno.

Demian Reidel, jefe de asesores de Milei, en la Casa Blanca

“Hoy (por el viernes pasado) tuve reuniones en la Casa Blanca, en la oficina de Science and Technology Policy. Discutimos nuestro proyecto de convertir a Argentina en un hub de Inteligencia Artificial y tecnología. Además establecimos lazos de cooperación”, posteó Reidel en su cuenta oficial de X cuando terminó su visita a la Casa Blanca.

El jefe de asesores de la Presidencia no tiene oficina fija, ni burocracia estatal. Reidel está ad honorem y conversa con Milei varias veces al día. Utiliza la aplicación Notion para organizar su agenda, y se muestra entusiasmado con una iniciativa oficial que en Balcarce 50 califican como secreto de Estado.

Milei y Reidel tienen un cuaderno de bitácora que se creó a través de Inteligencia Artificial. Cada de sus páginas se va actualizando con las nuevas ideas de los dos, que multiplica la propia IA. Trabajan en tándem y compartimentan la información: pocos funcionarios del Poder Ejecutivo conocen toda la saga del posible hub tecnológico de la Argentina.

El presidente viaja a New York para participar de la Asamblea General de las Naciones (ONU). En ese contexto, Milei protagonizaría un encuentro muy importante atado a posibles inversiones tecnológicas. Reidel fue invitado al cónclave, que va a tener número clausus.

Foto del viaje de Milei a Silicon Valley, de izquierda a derecha: Luis Caputo, Karina Milei, Tim Cook (director ejecutivo de Apple), el Presidente, Gerardo Werthein y Demian Reidel

Milei impacta con su discurso político, ya sea en Davos, Sillicon Valley o Idaho. Pero ese carisma internacional todavía no alcanza para lograr que los grandes popes techs -Meta, Google, Apple y OpenAI, por ejemplo- desembolsen inversiones importantes que puedan transformar el sur del país en Sillicon Valley.

Reidel sostiene que Milei no impondrá ninguna limitación a los fondos de inversión que apuesten por iniciativas tecnológicas en Argentina. Desde esa perspectiva, el asesor presidencial sostiene que la próximas normas sobre IA serán proclives para la industria, ante las restricciones estatales que aplica Europa y el ejercicio desnudo del poder que impone China. “Nosotros vamos a dar seguridad jurídica para que lleguen las inversiones. Es un proceso que se va a cumplir. Milei ya tomó la decisión política”, aseguró.

La predisposición del jefe de asesores del Presidente contrasta con un hecho que, por ahora, es irreductible. A Reidel le fue bien en la Casa Blanca -fue su primer contacto formal-, pero en plena campaña electoral la continuidad de ciertas iniciativas quedan en una suerte de impasse hasta el cambio de jefatura en el Salón Oval.

Y eso sucederá el 20 de enero de 2025. Casi una eternidad para la lógica política de la Argentina.