Emanuel López, histórico amigo de Fabiola Yañez: “Trabajé en Olivos hasta mitad de 2021 y no hubo violencia física”

Primera parte de la entrevista con Emanuel López, el mejor amigo de Fabiola Yañez

Emanuel López y Fabiola Yañez se conocieron hace 23 años en Rosario, en un programa para chicos que se emitía por Canal 3. “Éramos como hermanos, jamás en dos décadas de amistad habíamos tenido una pelea o una discusión. Siempre fui incondicional”, dice Emanuel desde México, donde vive hace años. La relación de amistad se quebró a mediados de 2021, cuando se filtró la foto de la Fiesta de Olivos. Desde entonces, no volvieron a hablar.

Pese a esa distancia, López es uno de los testigos privilegiados a la hora de hablar de la vida de Yañez. Conoce a toda su familia, los detalles de la relación con Alberto Fernández, de sus ex parejas, su paso por la carrera de periodismo en la Universidad de Palermo, y hasta los secretos mejor guardados. Desde que comenzó el escándalo, vive atento a cada noticia que llega desde nuestro país. Y sabe que tarde o temprano será citado a declarar como testigo.

Entrevistado por Infobae, López aseguró que nunca fue testigo ni supo de golpes o agresiones físicas de parte del ex presidente, al menos hasta junio de 2021, cuando dejó de trabajar en la Quinta de Olivos. Las fechas coinciden con el testimonio de Yañez, quien habló de agresiones a partir de julio de ese año y de dos episodios graves el 11 y 12 de agosto.

López confirmó que Yañez tuvo un aborto en 2016, tal como consta en la Justicia. Y reveló que se lo hizo saber a Mirtha Legrand, a través de su producción, apenas unos días después, cuando Alberto Fernández fue a uno de los tradicionales almuerzos. La pareja atravesaba una crisis. “Fabiola estaba muy enojada, destruida. Y decide enviarle un mensaje a la productora principal del programa contándole todo lo que estaba viviendo en ese momento con Alberto”, recordó López.

No fue el único aborto. Tampoco la única crisis.

- ¿Por qué se rompió el vínculo con Fabiola en 2021?

- Mi vínculo con Fabiola se rompe luego de la publicación de las fotos de la “Fiesta de Olivos”. A mitad de 2021. Nadie dejó solo a nadie. En ese momento cada uno se aferró a sus decisiones, a sus motivos y a sus intereses. Y ella respetó los suyos. Hasta donde pude y se me permitió yo la cuide.

- ¿En todo el tiempo que estuviste en Olivos, alguna vez viste o te enteraste que Fabiola fue agredida físicamente por Alberto Fernández?

- Yo trabajé en Olivos hasta mitad de 2021, no hubo golpes de violencia física a Fabiola. Y eso lo sé porque yo trabajaba todos los días en la quinta, todo el día. Y no sucedió, porque Fabiola como amiga me lo hubiese comentado. Para ubicarte en el tiempo, estoy hablando antes de su embarazo y antes de la publicación de la famoso foto en Olivos. Sí presencié discusiones muy fuertes. He vivido situaciones muy incómodas que no le deseo a nadie vivir.

- Es muy posible que te citen a declarar.

- Mi abogado Fernando Burlando, que me representa en la causa de la “Fiesta de Olivos”, me llamó y me comentó que es muy probable que me llamen a declarar. Y si esto es así, por supuesto que me presentaré y aportaré con mi testimonio en la causa. Déjame aclarar que yo no tengo vínculo con Alberto Fernandez. Jamás él se contactó conmigo. Jamás recibí un llamado telefónico de él. Yo cuento mi verdad desde mi perspectiva y lo que viví durante 23 años de amistad y porque trabajé 1 año y medio, todos los días, dentro de la Quinta de Olivos, que era mi espacio laboral. No voy a permitir que absolutamente nadie me venga a dar indicaciones, a generarme miedo, ni a presionarme. Yo no le debo nada nadie. Y no recibo consejos de nadie. Si hablo es porque los periodistas hace años que me escriben. A mí me prohibieron durante mucho tiempo tener contacto con los medios. En ese momento la televisión, la radio y los portales eran lo peor. Jamás caí en esa, porque yo soy locutor y periodista, tengo una profesión y una vocación. A todos los colegas les respondí siempre con mucho respeto, intentando aclarar todas sus dudas. Yo no tengo nada que ocultar.

- En una entrevista anterior con Infobae dijiste que viviste “una pesadilla” en Olivos ¿A qué te referías?

- Yo dejé una oportunidad muy grande en México, tuve que renunciar a un trabajo que para mí era muy importante. Yo creo que Fabiola eso nunca lo valoró. Ella estuvo en México en varias oportunidades y conocía mi recorrido. La verdad que desde que llegué a Argentina aquel 10 de diciembre de 2019 toda la experiencia fue espantosa. Fue un infierno trabajar en Olivos. Realmente fue una pesadilla.

Emanuel López junto a la ex primera dama

López ya había hablado con Infobae en junio de este año. En ese momento, recién había trascendido que Yañez terminaba de grabar un documental donde contaba los detalles de su paso por Olivos. “Que cuente toda la verdad… Porque decir verdades a medias, es mentir”, fue de las frases de su amigo.

La entrevista tuvo consecuencias. A los pocos días, el abogado Juan Pablo Fioribello, que representaba a Fabiola, renunció a la defensa de López. Nadie imaginaba todo lo que vendría después.

- ¿Fabiola sufrió violencia de alguna otra pareja antes de conocer a Alberto Fernández?

- La verdad es que no. Rotundamente no. Fabiola siempre estuvo acompañada con personas que la quisieron muchísimo. Vínculos desde el amor y acompañándola siempre en sus proyectos y en sus deseos.

- Desde que empezó todo este escándalo, se habló varias veces de una supuesta adicción de Fabiola con el alcohol. ¿Esto es así?

- A mí en este espacio me incomoda mucho hablar de ese tema. Tal cual lo comentó Fabiola, es un problema que ojalá pronto termine de resolver. Como amigo intenté siempre, dentro de mis posibilidades y herramientas, ayudarla. Es un tema muy complejo.

- Una empleada que trabajaba en Olivos declaró ante un escribano que dos personas ingresaban botellas a Olivos. ¿Sabías algo?

- Que yo sepa no. Pero en la cocina, al lado del comedor principal, había una cava enorme, llena de botellas. Son esas con puertas de vidrio que mantienen la temperatura de las bebidas.

Sofía Pacchi, Fabiola Yañez y Emanuel López cuando trabajan juntos en Olivos

- ¿Cómo era la relación de Fabiola con Sofía Pacchi?

- Fabiola y Sofía se conocieron hace doce años aproximadamente en un espacio de estudio de teatro de Carlos Evaristo. Yo la conocía previamente al entrar a trabajar en Olivos. Fuimos muy buenos compañeros de trabajo, dentro de un clima laboral muy tenso. Lo que sé es que de un día para el otro, de la noche a la mañana, Fabiola se pelea con ella, casi sin dar explicaciones.

- ¿Tuvo que ver con la filtración de la foto de la Fiesta de Olivos?

- No, no, ellas se pelearon un poco antes.

- ¿Cómo fue el episodio del aborto en 2016?

- Lo recuerdo perfectamente. Fabiola en ese momento estaba muy triste. Nunca la había visto tan mal y tan deprimida, apagada. Precisamente por esos tiempos había tenido una propuesta de trabajo a través de un gerente rosarino, a quien conozco, para trabajar como periodista en Radio Rivadavia, en Buenos Aires. Fabiola no se animó. Tenía el autoestima por el piso. Ella tenía toda la ilusión de poder concretar ese proyecto. Yo como amigo siempre la acompañé durante todos esos años. Siempre fui su confidente.

- ¿Ella se lo contó en ese momento a Mirtha Legrand?

- Se lo contó a la producción de Mirtha Legrand porque estaba muy enojada. Es verdad todo lo que contó la periodista Marina Calabró. Mirtha, su productora, y la producción en general del programa, manejaron esta situación como corresponde, ya que es un tema muy delicado. Esto fue el 16 de julio de 2016. Ese día Alberto Fernández fue invitado al programa luego de un escrache que había tenido en el Patio Bullrich. Por esos días ellos estaban separados. Fabiola estaba muy enojada, muy molesta. Y decide enviarle un mensaje a la productora principal del programa contándole todo lo que estaba viviendo en ese momento con Alberto. Ese mensaje lo redactó conmigo. La intención de ella era que Mirtha al aire le pudiera transmitir esto a Alberto. La señora Legrand hace alusión a ese mensaje y le pregunta si estaban separados. El mensaje que envió Fabiola realmente era muy fuerte. E incluso comentaba que se había realizado la interrupción del embarazo.

Alberto Fernández hablando sobre su relacion con Fabiola Yáñez en la mesa de Mirtha Legrand

- ¿Tuvo un segundo aborto en 2017 como figura en la historia clínica de INECO?

- Sí, efectivamente Fabiola afrontó en su vida más de una situación relacionada a ese tema.

- ¿Cómo fue el tratamiento en INECO? ¿Le sirvió a ella?

- INECO era un espacio de contención. A Fabiola le hizo muy bien el paso por ese lugar. Fue un largo tiempo, ella estaba motivada. Tenía varias citas con psicólogos en la semana. Y luego también con un conjunto de personas que a su vez tenían un grupo de WhatsApp y se acompañaban, uno al otro, en la situación que estaban afrontando en ese momento. Una vez la acompañé a INECO y tuve la oportunidad de tener una charla en privado con uno de los especialistas. En ese encuentro compartimos nuestros celulares, para poder, yo como amigo, tener la posibilidad de contactarme con él, ante una eventual situación.

La segunda parte de la entrevista

- ¿Cómo comenzó la amistad entre ustedes?

- Cuando éramos chicos ella vivía en San Lorenzo y yo en Rosario. Por mucho tiempo los fines de semana yo viajaba durante una hora en colectivo para llegar a esa localidad. Compartíamos momentos muy felices con su mamá y su hermana. Recuerdo también que a los años por cuestiones de trabajo de la familia, tuvieron que trasladarse a Misiones. Fui hasta la terminal de ómnibus a despedirlos. Fue muy feo. Pensé que nunca más nos íbamos a volver a ver. Fabiola solo aguantó 10 días en Posadas y rápidamente volvió, pero esta vez a vivir a Rosario, donde yo vivía. Fue una etapa hermosa de nuestra amistad. Pasábamos horas y horas charlando. Imaginando un gran futuro profesional y personal. Además de trabajar en televisión, Fabiola vendía Spirulina en farmacias a través de un familiar que era el dueño de la empresa. Era un producto muy bueno e innovador para ese entonces. Ella era representante de la marca. Yo la acompañaba siempre. Fabiola se las rebuscaba para salir adelante, ya que estaba sola en Rosario.

- También conoces a toda la familia.

- Sí claro, a su mamá y a sus dos hermanas las conozco de toda la vida. Y sé que siempre la han acompañado desde el amor y la contención, sobre todo en estos cuatro años de Presidencia. Han hecho hasta lo imposible para poder estar presente en todo momento. A mi me preocupa su hermanita de 17 años, que vive en Posadas, que es una persona maravillosa y que le tengo un gran aprecio. Hoy ella está lejos de su mamá. Me imagino que la deben estar pasando muy mal. Toda la familia. Y ojalá que esa situación se pueda resolver pronto.

- ¿Cómo te sentís hoy a la distancia viendo todo lo que está pasando?

- Yo me siento muy mal. Para mí fue una hermana de toda la vida. Realmente me angustia y entristece esta situación. La conozco a Fabiola cuando nadie ni nada de todo esto existía. Yo trabajo en comunicación actualmente en México y está es una noticia que está en todos los noticieros. En los canales más importantes. Se habla mundialmente de este tema. Y uno no puede escapar ni hacer oídos sordos.