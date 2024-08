Con presencia del Gobierno y la oposición, ADEPA celebró su cena de camaradería y defendió el rol del periodismo profesional

El presidente de ADEPA, Martín Etchevers, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la cena de camaradería

Empresarios y directivos de medios compartieron la noche de este jueves la tradicional cena de camaradería que organiza la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), en un encuentro que contó con la presencia de destacados funcionarios nacionales y legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición. En los discursos se abordaron los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria, hubo una fuerte defensa del rol del periodismo profesional y de la libertad de expresión.

En uno de los salones del distinguido Círculo Italiano, del centro porteño, se convocaron dueños, ejecutivos y periodistas de diarios, radio y televisión y, en esta oportunidad recibieron entre los invitados al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el secretario de Trabajo, Julio Cordero, funcionarios del área de Prensa de Casa Rosada, y legisladores. Entre ellos, estuvieron los diputados Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque Encuentro Federal; Silvana Giudici y Alejandro Finocchiaro, del PRO; Gisela Marziotta, de Unión por la Patria; mientras que por La Libertad Avanza estuvo Santiago Santurio.

Antes de los discursos que brindaron el presidente de ADEPA, Martín Etchevers, y Guillermo Francos, hubo un emotivo homenaje a los periodistas José Ignacio López y José Claudio Escribano, por sendas trayectorias profesionales, que los hicieron merecedores de múltiples premios y galardones.

El presidente de ADEPA, Martín Etchevers, compartió un discurso que abordó cada uno de los desafíos, amenazas y oportunidades que enfrenta el periodismo profesional

El rol del periodismo

Después de una breve introducción y de la presentación de los invitados, el presidente de ADEPA pronunció un discurso que resaltó la función social y política de la prensa libre en el mundo, pero sobre todo aquí, en el país. En ese sentido, subrayó: “Pocos se animarían a discutir el papel del periodismo profesional en echar luz sobre episodios que convulsionaron a la sociedad argentina en las últimas semanas, que provocaron contundentes reacciones del Gobierno y aun posicionamientos geopolíticos de fuerte impacto regional e internacional”. Y luego se preguntó: “¿Por qué, entonces, denostar al periodismo que posibilita poner al desnudo tantos atropellos e inmoralidades?”.

El ejecutivo resaltó la actuación de “un periodismo que reveló además, en las últimas décadas, muchos de los problemas de corrupción, de distorsión económica, de inflación desenfrenada, de crecimiento escandaloso de la pobreza, de desinversión educativa, de gasto político exorbitante, de clientelismo y asistencialismo, frente a los cuales la sociedad decidió mayoritariamente levantar la voz en las últimas elecciones”. “Nada de eso hubiera sido posible sin periodismo auténtico, sin medios de comunicación, sin quienes tradujeran ese descontento social en números, datos, historias, en situaciones develadas hasta sus entrañas”, consideró.

Etchevers puso de relieve que “el propio presidente encontró en los medios una plataforma para potenciar y llegar con su discurso, rupturista y convencido, enfático e histriónico, a buena parte de la sociedad”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos compartió unas palabras en la cena de camaradería de ADEPA

“Matizamos y debatimos con esas afirmaciones absolutas que sostienen que las redes sociales, los motores de inteligencia artificial o las plataformas tecnológicas han venido a democratizar la información, a emanciparnos de la manipulación informativa o a posibilitar la participación ciudadana. No renegamos del avance tecnológico ni relativizamos las nuevas puertas que se han abierto para la expresión de más ciudadanos, para la aparición de nuevos actores comunicacionales, para el acceso a nuevos puntos de vista, para la conformación de un menú a la carta en el que creemos sentirnos casi como editores individuales”, agregó el presidente de ADEPA.

Y agregó: “Sabemos que eso no reemplaza la búsqueda y los hallazgos profesionales de la información; que los dogmas y las creencias, por más convencidos e identificados que estemos con ellos, no necesariamente nos brindan toda la información disponible, sino que ratifican nuestros prejuicios. Que la ira y el enojo, si bien muchas veces naturales y justificados, no pueden ser la única guía a la hora de informarse, porque son el combustible para las noticias falsas, para los relatos manipulados, para la construcción de enemigos permanentes y, en definitiva, para el enfrentamiento y no para la construcción social. Hagamos todo lo que sea necesario para configurar los debates públicos en unión y libertad, como dice nuestra Constitución Nacional”.

“Desde Adepa lo venimos diciendo sin ambigüedades. Medios y periodistas no tenemos la verdad revelada ni estamos exentos de ser confrontados, rebatidos, e incluso desmentidos. Tenemos pecados y cometemos errores. Pero cuando eso sucede, debemos dar cuenta de ellos ante la Justicia y ante la audiencia. Tenemos profesionales, tenemos firmas, tenemos los nombres y apellidos de quienes escriben, editan y se hacen responsables de lo que dicen y publican. ¿Esto nos garantiza infalibilidad o razón? Claro que no. Pero la labor de la prensa está protegida por la Constitución porque alimenta, desde su pluralidad de miradas, el debate democrático, la transparencia de los actos de gobierno y, en definitiva, la gestión de la cosa pública”, consignó.

Martín Etchevers, Miguel Pichetto, Agustino Fontevecchia, Guillermo Francos y José Claudio Escribano

“Las redes, muchas veces celebradas sin beneficio de inventario, atraen nuevas audiencias y generan nuevos lenguajes. Pero también favorecen el anonimato, potencian la desinformación, permiten que el escarnio se multiplique de modo exponencial y actúan con efectos intimidatorios en la conversación pública… En definitiva, no garantizan necesariamente más y mejor información. Tampoco más y mejor democracia, o más y mejor capitalismo. Sobran ejemplos de esto alrededor del mundo”, amplió.

Finalmente, destacó que “las nuevas batallas serán, en definitiva, tan relevantes como aquellas, porque en ese campo se jugará la sostenibilidad del periodismo profesional y el acceso ciudadano a una información confiable y jerarquizada en el ecosistema digital. En definitiva, lo que está en juego es la posibilidad de que el periodismo profesional siga cumpliendo su cometido de “perro guardián” en la democracia moderna. A eso aspiramos”.

La voz del Gobierno

Tras el discurso del presidente de ADEPA, el jefe de Gabinete Francos compartió unas palabras sobre la libertad de expresión, los medios, el derecho a la propiedad intelectual y los desafíos que tiene la industria. Empezó con una chanza que recibió los aplausos de todos los presente: “Hoy para nosotros es un día muy bueno porque no se fue ningún diputado ni ningún senador de nuestro bloque”.

“Estamos todos un poco convulsionados por lo que ha significado la irrupción de la tecnología en la difusión de contenidos y hace que todos los actores de la sociedad nos sintamos permanentemente confrontados con distinto tipo de emociones. Muchas veces quienes ocupamos la responsabilidad política -del Legislativo, del Ejecutivo- nos vemos sometidos también a esas presiones que nos impone, por un lado el periodismo y por otro lado la tecnología”, afirmó el ministro coordinador

Aunque destacó que para él “todo es bienvenido”, advirtió que para él “no creo que sea negativo para la convivencia encontrar la forma de equilibrar esos factores”. “Es cierto que las redes se manejan mucho desde el anonimato, y conocemos a fondo operadores en distintas redes, pero no conocemos quiénes son. Y es cierto también que muchos de utilizan los contenidos y es lógico que se reclame el derecho de propiedad”, consideró.

Escribano, Francos, Etchevers y Pichetto

El jefe de Gabinete reconoció que “hoy tenemos representantes importantes del Parlamento argentino que se han expresado sobre esto también en muchas oportunidades: tal vez nos falte encarar un proyecto que contemple los intereses de todos en este nuevo juego de la tecnología de la información; para que podamos trabajar en conjunto a fin de encontrar un sistema en el que nos podamos adaptar todos sin grandes estridencias y sin grandes confrontaciones”.

“También creo que esta tecnología ha servido mucho para dividir a la sociedad y tal vez lo que debiéramos hacer todos en conjunto es ver qué mecanismos podemos utilizar para unirla”, consideró.

Al respecto, Guillermo Francos compartió un anécdota vinculada al momento en que fue convocado para asumir el Ministerio del Interior y se reunió con Carlos Corach, el último funcionario en ese cargo que tuvo en su presidencia Carlos Saúl Menem. Tras reconocer la habilidad que tuvo y el rol destacado que cumplió en ese momento, contó que le pidió un consejo, una sugerencia: “Le pregunté qué es lo que pensás que debería ser hoy un ministro del Interior, qué debería hacer hoy un gobierno nacional. Y él respondió que hay que buscar la forma de generar la unidad nacional”.

Pablo Deluca, director de Asuntos Institucionales de Infobae, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero

“Esa es un poco la responsabilidad de todos. Más allá de que seamos políticos del Ejecutivo, del Legislativo, periodistas, empresarios de medios. Lo que deberíamos buscar es cómo contribuimos todos, desde la defensa de todos los derechos individuales, la libertad, la democracia, generar la unidad. Cuando no hay unión se generan los problemas que hemos visto en muchos de nuestros países”, manifestó Guillermo Francos.

Y agregó: “Tal vez en los 40 años de democracia de Argentina, el único resultado que hemos podido ofrecer los políticos al país ha sido la democracia, que no es menor, es mucho, porque hay países que no la tienen y lo sufren. Pero del otro lado, tampoco hemos podido ofrecerles a los argentinos una mejor calidad de vida de aquella que había cuando comenzamos a vivir en democracia, en el sentido de bienestar económico. Sí, en el de la libertad, pero no en el bienestar económico, que es tan importante”.

Silvana Giudici, Jorge Telerman, Miguel Pichetto, Marcelo Fígoli y Martín Etchevers (Fotos Nicolás Stulberg)