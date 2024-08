Alberto Fernández aportó 20 fichas médicas de Fabiola Yañez encontradas durante el allanamiento en Puerto Madero

Alberto Fernández y Fabiola Yañez

La defensa de Alberto Fernández hizo una nueva presentación ante el fiscal Ramiro González para aportar un total de 20 fichas médicas que pertenecerían al tratamiento que hizo Fabiola Yañez en el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) entre 2016 y 2018. Ese material estaba en el departamento de Puerto Madero, donde reside el ex presidente, pero fue encontrado por la Policía Federal el 9 de agosto, durante el allanamiento ordenado por la Justicia.

Las fichas aportadas a la Fiscalía tienen anotaciones manuscritas. Por ese motivo, la abogada de Fernández, Silvina Carreira, aportó una pericia de parte para “determinar si toda la caligrafía” coincide, y pidió que se ordene un cuerpo de escritura. “La medida es pertinente dado que la denunciante sostiene que su problema con el alcohol y su desestabilización emocional tiene una relación de causalidad por el trato dispensado por mi cliente y estos informes complementarían la historia clínica ya solicitada por VE”, dice la presentación.

Al momento de imputar a Fernández, el fiscal Ramiro González le había pedido a INECO que mande la historia clínica de Fabiola Yáñez y que detalle el nombre de los profesionales que la atendieron.

En el primer escrito que aportó al expediente, Yañez habló de las infidelidades de su ex pareja y las relacionó con su tratamiento en INECO. “Un día, llegando a la reunión del grupo, manejando mi auto, me llama una amiga desde México, y me dice “me acaba de escribir Alberto”, primero le mandó un punto, y luego le dijo: “te tengo acá en mi teléfono no sé como, que linda sos”. Ni siquiera recordaba que la tenía guardado en sus contactos porque era amiga mía. Yo lo llamé, le gritaba y el me decía que estaba loca, que eran pavadas. Así estuve, en tratamiento pagado por el INECO durante más de un año hasta que no fui más”, expuso ante la Justicia.

Uno de lo videos de Fabiola Yañez golpeada

Luego, en la audiencia por Zoom desde Madrid, explicó que fue atendida por un psicólogo y un psiquiatra de ese Instituto, antes de sumarse a un grupo de ayuda. “Tenían una patología que nada tenía que ver conmigo, yo solo quería ir a decir lo que vivía por este hombre”, se quejó Yañez, según pudo saber Infobae de fuentes inobjetables que presenciaron esa declaración.

Los documentos aportados por la defensa de Fernández se encontraron casi de casualidad, durante el allanamiento del 9 de agosto en Puerto Madero. La Policía no secuestró las fichas porque solo tenía una orden de llevarse dispositivos electrónicos. Por ese motivo, se llevaron dos teléfonos, una tablet, y 22 pen drives que siguen guardados en la caja fuerte de la Fiscalía.

El departamento de Alberto Fernández en Puerto Madero (Gastón Taylor)

Las 20 fichas aparecen tituladas de esta manera:

a) FICHA TOLERANCIA AL MALESTAR N1 (8FOJAS)

b) BEST Nombre Fabiola Fecha 8/3/2018 (1FOJA)

c) BEST Nombre Fabiola Fecha 15/03/2018 (1FOJA)

d) BEST Nombre Fabiola Fecha15/02/2018 (2FOJAS)

e) BEST Nombre Fabiola Fecha 01/03/2018 (2FOJAS)

f) BEST Nombre Fabiola Fecha 22/02 (2 FOJAS)

g) DESREGULACION EMOCIONAL(manuscrito 1 FOJA)

h) Continuum Emocional (5 FOJAS)

i) TARJETA DE REGISTRO DE DIARIO GRUPO DIE (5 FOJAS)

j) Habilidades “COMO” (1 FOJA)

k) Apéndice A: LA EXPERIENCIA DE SER UNA PERSONA (QUE PADECE DESORDEN DE LA INTENSIDAD EMOCIONAL) (2 FOJAS)

l) Apéndice B (1 FOJA)

m) ¿Qué es el Desorden de intensidad Emocional? (2 FOJAS)

n) HABILIDAD N1: OBSERVAR DURANTE UN EPISODIO EMOCIONAL (2 FOJAS)

o) Apéndice B PRIMER PASO A LA CONCIENCIA DEL PROBLEMA

p) FICHA TECNICA DETOLERANCIA AL MALESTAR N2

q) FICHATECNICADETOLERANCIAALMALESTARN2(CONT)

r) FICHA TECNICA DE TOLERANCIA AL MALESTAR N 5

p) FICHA TECNICA DE TOLERANCIA AL MALESTAR N2 5(CONT)

t) Apéndice A LA EXPERIENCIA DE SER UNA PERSONA QUE PADECE DESORDEN DE LA INTENSIDAD EMOCIONAL (2 FOJAS)