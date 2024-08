“Maricón” y “te voy a arrancar la cabeza”: la escandalosa pelea de Fernando Iglesias con dos diputados de Unión por la Patria

El final descontrolado en la Comisión de Legislación del Trabajo en Diputados:s egún Fernando Iglesias, Mario Manrique le dijo al oído que le iba a "arrancar la cabeza"

El escándalo volvió a monopolizar esta tarde la nueva reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, en donde distintos legisladores presentaron sus proyectos de ley que afectan al poder sindical, aunque lo importante de las intervenciones quedó opacado porque un legislador del PRO y de dos Unión por la Patria terminaron entre acusaciones, amenazas e insultos como “maricón”, “energúmeno”, “misógino”, “sinvergüenza” y “te voy a arrancar la cabeza”.

Esta vez no se fueron intempestivamente los diputados de Unión por la Patria, como sucedió la semana pasada, pero el desarrollo del encuentro se descarriló luego de la intervención de Fernando Iglesias (PRO), cargada de duras acusaciones contra el sindicato de mecánicos (SMATA) por haber supuestamente colaborado con la dictadura militar, siguió con la fuerte réplica de Mario Manrique (Unión por la Patria), actual secretario adjunto de ese gremio, luego con el ataque de Julia Strada (Unión por la Patria) contra el legislador macrista y terminó en un acercamiento de Manrique a Iglesias para comentarle algo al oído: “Te voy a arrancar la cabeza”, le habría dicho.

Al menos eso es lo que denunció a viva voz el diputado del PRO segundos después y que, como anunció en las redes sociales, motivará la presentación de una denuncia penal contra su par de la bancada de UxP: “Repita ante el juez lo que dijo, Manrique, si tiene lo que hace falta”.

Fernando Iglesias habló de "toda la colaboración que hubo del aparato sindical peronista con la dictadura”

Más allá de que hubo distintos cruces en la reunión, presidida por el radical Martín Tetaz, la tensión escaló cuando le tocó hablar a Iglesias, quien, ante una interrupción de Manrique, acusó al ex titular de SMATA José Rodríguez de “haber entregado a todos los compañeros” durante la dictadura militar: “En las plantas de Ford y Mercedes Benz había centros de detención y tortura y los que entregaban las listas, según todos los compañeros de izquierda, que habían sido diezmados, eran de SMATA”.

“Y no es una casualidad -siguió el diputado del PRO- porque en el 75, si alguien quiere verificar, los que declaran ilegal la huelga de SMATA son los del gobierno de la compañera Isabel Perón. Desde aquella época viene la la permanente colaboración... Y no hablemos de la Triple A, dénse una vuelta por la Triple A y pregunten en Mar del Plata y entonces van a ver toda la colaboración que hubo del aparato sindical peronista con la dictadura”.

Enseguida, aludió a la queja de UxP de que los proyectos de ley presentados afectan al sindicalismo: “Lamento mucho esta indignación sobre los sindicatos y la corrupción. Me alegro mucho que haya un control de las obras sociales y de los fondos sindicales. Me alegra mucho porque se ve desmentida cada vez que se bajan con el Audi en los actos. Cada vez que se ven en los countries y en los que viven todos o casi todos los dirigentes sindicales de elite. Por favor, no pueden explicar su patrimonio. Y es una vergüenza que vengan acá a defenderlo diciendo que quienes queremos transparencia estamos en contra de los sindicatos. No estamos en contra de los sindicatos. Estamos en contra de que nos tiren 14 toneladas de piedra cuando en el país había 25% de pobreza. Diciembre de 2017”.

"La impunidad que vos creés que tenés no es tanta como creés. Esto no es una amenaza. Es un hecho", le dijo Mario Manrique a Fernando Iglesias

Tetaz, quien intentaba tranquilizar el desarrollo del encuentro, fue interrumpido por Manrique: “Iglesias, te voy a mirar a vos. La impunidad que vos creés que tenés no es tanta como creés. Esto no es una amenaza. Es un hecho (mientras el diputado del PRO hablaba a los gritos). Maricón. Como dijo alguien, es muy difícil ver a un bruto hacerse inteligente. Yo no puedo permitir que semejante persona involucre a mi organización sindical en hechos tan aberrantes. ¿Qué sabe de la historia de Mercedes Benz? ¿Qué sabe de la historia en Ford? ¿Qué sabe de la historia del movimiento obrero durante la dictadura militar? Hablar de una forma tan irrespetuosa y con un desconocimiento total para la tribuna que le gusta escuchar a él no es procedente de la investidura que el diputado tiene”.

Luego, Manrique bajó el tono de su intervención y dijo: “Algunos diputados de la oposición no nos estamos dando cuenta de que estamos en un ambiente belicoso que alimentamos todos los días de la forma en que hablamos y en que nos descalificamos. Entonces estamos alimentando la violencia, los malos tratos. No tenemos la capacidad intelectual de poder debatir con altura e inteligencia. No nos podemos seguir agrediendo de la forma que nos estamos agrediendo permanentemente”.

El diputado kirchnerista pidió por eso a Tetaz, como presidente de la comisión, que intervenga para evitar que “cualquier diputado se vaya de boca usando términos que no corresponden”. En un clima tenso, intentó hablar Strada, pero Tetaz lo impidió porque había anotados otros diputados opositores y le pidió que esperara su turno. Cuando le dieron la palabra a la legisladora de UxP, comenzó otro tramo cargado de fricciones con Iglesias.

Primero, Strada protestó contra sus adversarios: “Arrancaron diciendo que los dirigentes sindicales son chorros, delincuentes, cómplices de la dictadura y ahora son todos defensores de la transparencia. No hay un problema de chorros o de delincuentes sino de qué es transparencia sí, transparencia no. Acá nadie está en contra de eso. Nos encargamos en distintas intervenciones de demostrar que efectivamente hay auditorías varias de parte de los distintos organismos del Estado Nacional, que hay dirigentes sindicales que no tienen ningún problema en prestarse a esas auditorías, pero no estamos discutiendo eso. Seamos honestos intelectualmente: nadie vino a discutir eso. Están encontrándole la vuelta para ver cómo destruyen la estructura sindical”.

Julia Strada le apuntó a Fernando Iglesias: “Tener un energúmeno acá sentado que incita a la violencia les resta a todos"

A continuación, tras responder acusaciones de Iglesias, elogió intervenciones de otros diputados aunque no coincida con sus proyectos, pero le apuntó a su colega del PRO: “Tener un energúmeno acá sentado que incita a la violencia les resta a todos. No podemos discutir de esta manera. Es un violento que cada vez que puede interviene con violencia y con mucha misoginia”.

La discusión, a esa altura, ya estaba descontrolada. Tetaz intentaba explicar su posición entre los gritos de Iglesias, que le contestaba exaltado a Strada. Parecía el final porque el diputado radical cerró el encuentro, pero allí comenzó otro tramo de extrema tensión. Iglesias se paró para seguir acusando a sus rivales de UxP, mientras Manrique recorrió varios metros para acercarse a él y hablarle al oído. Tras unos segundos en que lo escuchó con atención, el legislador macrista le dijo levantando la voz: “¿Me vas a arrancar la cabeza? Decilo fuerte. Caradura. Sinvergüenza”.

Formalmente, como anunció Tetaz antes del escándalo, la comisión tendrá el jueves próximo una reunión informativa con intervenciones de abogados, sindicalistas y expertos, y luego se debatirán los proyectos para emitir dictamen y llevarlos al recinto. ¿Podrán hacerlo entre tanta tensión?