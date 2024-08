Diputados enfrentará un día cargado de comisiones: ley penal juvenil, seguridad interior y la polémica por la reunión con represores

Hay citadas 13 comisiones para este martes en Diputados

La Cámara de Diputados tendrá desde hoy una semana con una agenda muy cargada de comisiones y la posibilidad latente de una sesión extraordinaria pedida por la oposición.

El temario va a ir recorriendo diferentes tópicos que van desde los que impulsa el oficialismo, como la vuelta al debate de la reforma de la Legislación del Trabajo que apunta a la reforma sindical, la ficha limpia para los sindicalistas y la eliminación de la cuota sindical obligatoria, entre otros ítems. Al igual que lo que sucedió la semana pasada, es poco probable que asistan los gremialistas.

Luego será el turno de uno de los temas que más se viene discutiendo en la Cámara Baja. La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que conduce Silvia Lospennato, se reunirá a las 12 del mediodía con un único tema: las posibles sanciones a los diputados de La Libertad Avanza que fueron a visitar a represores presos por delitos de lesa humanidad.

Una hora y media más tarde comenzará otra comisión que es impulsada por el PRO y ahora cuenta con el apoyo de La Libertad Avanza, que es el denominado de ficha limpia, en donde expondrán especialistas. En este caso hay sectores que entienden que esto terminará funcionando como un proceso de exclusión para gente que aún tiene posibilidades de probar su inocencia en alguna instancia judicial. El más emblemático es el de la ex vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, que podría llevar su caso hasta la Corte Suprema de Justicia, pero en ese proceso estaría excluida de participar de un acto electoral.

La Libertad Avanza y el PRO buscan el dictamen del proyecto de ficha limpia, un nuevo foco de conflicto con el kirchnerismo (MARCELO CAPECE)

Aunque en paralelo hay varias comisiones, lo más probable es que algunos de los diputados tengan que ir “saltando” de una a otra. Salvo Unión por la Patria, que por el número que tiene -99 diputados- en general no tiene ausencias. Además de tener casi un centenar de legisladores, tiene un sistema en donde los lunes los diputados de cada una de las comisiones van confirmando o no su presencia. Si alguno no puede, se busca un reemplazante.

La otra comisión que concentrará la atención de los bloques mayoritarios es la que busca modificar, principalmente, la edad de imputabilidad. En este caso se reunirán las comisiones de Legislación Penal, Familia, Niñez y Juventudes en lo que será el tercer encuentro para seguir discutiendo modificaciones al Régimen Penal Juvenil.

Hasta ahora se fueron exponiendo los diferentes proyectos que ya fueron presentados por los bloques y la mayoría establece el piso en 14 años, a diferencia de la que busca el Ejecutivo nacional con el proyecto que enviaron los ministros de Seguridad Patricia Bullrich y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que plantea el corte a los 13 años.

José Luis Espert, uno de los alfiles del oficialismo en el Congreso

En paralelo a esta reunión habrá otra de la comisión de Derechos Humanos y Garantías, donde expondrán víctimas de violaciones a los Derechos Humanos sufridos en pandemia en la provincia de Santiago del Estero. Además, hay un proyecto que podría ser incluido en el temario cuyo autor, el diputado Oscar Agost Carreño, integrante del bloque Encuentro Federal y presidente del PRO Córdoba, pide una amplia amnistía para todos aquellos que tengan causas penales por infringir las normas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), que se implementó para contener el avance del Covid-19.

Hasta las 17, habrá varias otras comisiones, como por ejemplo la de Deportes, que tiene entre sus temas a tratar declarar la emergencia nacional económica de los clubes de barrio y de pueblo en todo el territorio de la República Argentina por un plazo de doce meses. La de agricultura y ganadería, en donde se discutirá junto a representantes del sector las perspectivas sobre un Régimen de Inversiones para el Desarrollo Agroindustrial –RIDA– y la modificación de la Ley 27.640 de Biocombustibles.