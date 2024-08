Javier Milei y Victoria Villarruel volverán a mostrarse juntos hoy en un acto de las Fuerzas Armadas

ARCHIVO - El presidente de Argentina, Javier Milei, camina agarrado del brazo de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en las celebraciones del Día de la Independencia, en Buenos Aires, Argentina, el 9 de julio de 2024.

El Presidente de la Nación, Javier Milei, y la Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se volverán a mostrar juntos públicamente y en un acto oficial. Lo harán con motivo del tradicional evento de la entrega de los despachos y sables a los nuevos generales, almirantes y brigadieres de las Fuerzas Armadas.

El pasado 30 de julio Villarruel participó de la reunión de Gabinete en Casa Rosada. Hacía casi un mes que no formaba parte del encuentro semanal y procuró llegar con tiempo para no quedarse afuera del encuentro. Durante agosto no fue a ninguno de los cónclaves semanales.

“Es un acto protocolar y la Vicepresidenta participará como parte del Ejecutivo y como presidenta del Senado, la institución que aprueba los ascensos”, señalaron a Infobae desde el entorno de la titular de la Cámara Alta.

javier Mieli y Victoria Villarruel, en medio, Nicolás Pino y su esposa

La tradicional ceremonia se realizará en esta oportunidad hoy a las 19 horas en el Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, ubicado sobre la calle Azopardo al 250, en el barrio porteño de Monserrat.

Pero esa foto que se verá esta tarde no se repetirá mañana: el Presidente y su Vice estarán a dos actos diferentes para celebrar el paso a la Inmortalidad del General San Martín.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes cercanas a la Vicepresidenta, la dirigente tiene programado viajar mañana a Mendoza, donde encabezará una agenda propia con eje en los homenajes al Libertador y posibles reuniones. Según precisaron medios locales, el evento principal se realizará a partir de las 10 en el Campo Histórico de El Plumerillo, en el centro del barrio Las Heras, en la zona norte de la capital provincial.

En paralelo, el Jefe de Estado estará, junto al ministro de Defensa Luis Petri, en el recorrido desde la Catedral Metropolitana hacia el Regimiento de Granaderos de la denominada Llama Votiva, símbolo del espíritu del General San Martín.

La última vez que se los vio públicamente a ambos mandatarios fue en el acto de cierre de la muestra que organiza la Sociedad Rural en Palermo. Al igual que el clima de esa mañana, el trato que se dispensaron fue bastante gélido. Tanto es así que no hay fotos oficiales de los saludos que se propinaron y el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quedó más cerca de Milei que la propia Villarruel. Hasta hubo un momento en que la transmisión oficial cambió de cámara para que se muestre el ministro Caputo y ya no se vio a Vicepresidenta.

El presidente argentino Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel suben a un tanque blindado durante un desfile militar que celebra el Día de la Independencia

Ambos llegaron a ese encuentro en medio del escándalo que se suscitó por un texto de Villarruel en la red social X, en el que señaló a Francia como un país colonialista y que provocó que Karina Milei fuera a la embajada del país galo a conversar con el embajador.

Milei consideró que el texto de Villarruel “no fue un tuit feliz”, porque para “las cuestiones deportivas tenés que ir por el lado deportivo, y no podés generar un quilombo institucional en términos diplomáticos. Pero bueno, ya está, ya se arregló, lo arregló Kari”, agregó el mandatario nacional durante una entrevista radial, haciendo referencia a las gestiones de su hermana y secretaria de la presidencia.

Tiempo después, desde la misma Casa Rosada revelaron que el presidente francés Emmanuel Macron agradeció la intervención de Karina Milei. A pesar de todo, Villarruel sigue teniendo el tuit fijado hace casi un mes, desde el 17 de julio, y no se retractó.

Esto es quizá lo que explique por qué la diputada Lilia Lemoine, quien forma parte del círculo de Milei, salió a quejarse de que Villarruel no dijo nada de la visita de los diputados de su espacio a genocidas presos. “Son ellos los que fueron, ellos son los que tienen que explicar. Nosotros tenemos una regla: no vamos a hacer algo que no podamos justificar”, explicaron personas cercanas a la Vicepresidenta.