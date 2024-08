Fabiola Yañez echó al abogado Fioribello de la causa contra Alberto Fernández y será representada por Mariana Gallego

Alberto Fernández y Fabiola Yañez (Getty)

Fabiola Yañez decidió cambiar de abogado. En las últimas horas se convenció de alejar al abogado Juan Pablo Fioribello, que la había representado a ella y al ex presidente Alberto Fernández en la causa por la fiesta en Olivos y que la había asesorado en los primeros momentos cuando el juez Julián Ercolini la informó sobre los chats y la fotos que se había encontrado en el teléfono de la secretaria presidencial Maria Cantero sobre supuestos hechos de violencia. Ahora, con el caso expuesto mediáticamente y su decisión de avanzar en la denuncia contra su ex marido, Yañez resolvió nombrar a la abogada Mariana Gallego para que la represente en su condición de víctima.

Aún no se formalizó en la causa la presentación de Mariana Gallego como la nueva abogada, según confirmaron a Infobae fuentes judiciales. Sin embargo, se descuenta que en las próximas horas su designación permitirá avanzar con la declaración de Fabiola Yañez ante el fiscal Carlos Rívolo que ayer se comunicó con la víctima para informarle de sus derechos y de cómo avanzará el proceso. Su testimonio es clave para poder avanzar y conocer en detalle cómo sucedieron los hechos de violencia que Yañez aseguró haber sufrido.

Especialista en Derechos Civiles y Familia, Gallego está casada con otro abogado famoso, Mauricio D’Alessandro. Precisamente, según cuentan entre risas en distintas notas periodísticas, Gallegos le “robó” a D’Alessandro su clienta más conocida: Mirtha Legrand. También representó a futbolistas como Rodrigo de Paul, Martín Palermo y Ezequiel Lavezzi.

Lo cierto es que ahora Gallego ahora será la encargada de diseñar la estrategia de Yañez en la acusación contra el ex presidente. Por el momento, Alberto Fernández no designó abogado defensor en este expediente, confirmaron a Infobae fuentes judiciales.

Mariana Gallego y Mauricio D'Alessandro

Por el momento, lo único que se supo de Alberto Fernández fue el comunicado que hizo saber el día de la denuncia: “Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa. Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió”.

El abogado Juan Pablo Fioribello había quedado en el foco mediático en las últimas horas. Fue quien confirmó al diario Clarín el domingo pasado que el juez Ercolini había invitado a fines de junio a denunciar violencia de género y que la ex primera dama había dicho que no quería denunciar. En ese contexto habló de discusiones de pareja pero que no habrían existido golpes. El martes, Fabiola llamó por su cuenta al juez Ercolini y dijo que quería pedir el desarchivo de la denuncia e impulsar la investigación. Luego el abogado volvió a hablar en los medios diciendo que habían exisido “golpes físicos de parte del expresidente y que no iba a aguantar más y que había estado muy angustiada por todo esto”.

El propio Fioribello afirmó que entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez siempre iba a estar del lado de la mujer. Sin embargo admitió que tendría que ver cómo seguir su actuación en la comisión de Etica del Colegio de Abogados de la Capital Federal.

Otro abogado se encargó de denunciarlo esta mañana: Jeremías Rodríguez, en su condición de matriculado, apuntó contra Fioribello por “violar el secreto profesional de sus clientes, asesorar simultáneamente a dos personas con intereses opuestos y ventilar hechos de un expediente con caracter reservado, en la denuncia de violencia de género radicada por la ex primera dama Fabiola Yañez contra el ex presidente de la Nación Alberto Fernández”.

