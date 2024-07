La intendenta de Vicente López habló sobre el rol de Macri en el PRO: “No sé si hay segundo tiempo, se verá”

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, junto al ex presidente Mauricio Macri durante una recorrida en campaña por el Municipio bonaerense

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, principal alfil del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, manifestó que no sabe “si hay segundo tiempo” para el expresidente Mauricio Macri, aunque “le entusiasma” que el ex mandatario argentino “vuelva a liderar” al Pro “en primera persona”.

“Se verá con el tiempo”, expresó la dirigente bonaerense al ser consultada sobre el futuro del ex presidente, en declaraciones a “A Confesión de Parte”, el programa que conduce Romina Manguel por FM Milenium. No obstante, la intendenta destacó que Macri “siempre delegó y ahora se pone el partido al hombro”.

Martínez sí apuntó al rol de la ex postulante presidencial en las elecciones de 2023 y actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “A mí me gustaba más la que defendía al Pro, que defendía al espacio que la llevó como candidata. Prefiero quedarme con esa versión”, dijo. Según ella, “en Pro y en Juntos por el Cambio las internas sin sentido llevaron a que hagamos una de las peores elecciones que tuvimos en los últimos tiempos como espacio político”.

Luego, la también ex diputada nacional aseguró que “el mejor apoyo que podemos darle al Gobierno nacional desde el Pro es no mezclándonos, no siendo lo mismo”, y agregó: “Patricia Bullrich es parte del Pro, pero su postura es una postura minoritaria dentro del partido. Lo que ella viene diciendo, la mayoría de los que integramos Pro no la acompañamos”.

Por otra parte, Martínez enfatizó que “mayoritariamente tomamos la decisión que el Pro no se iba a fusionar, no sólo con La Libertad Avanza, con ningún partido”, y resaltó: “El Pro fue el partido que rompió con el peronismo y el radicalismo. Eso tiene un valor a lo largo de la historia”.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri

En cuanto a la relación con el Gobierno libertario, la jefa política de Vicente López -sucedió a Jorge Macri- aseveró: “Veremos en los próximos meses como -el presidente, Javier- Milei resuelve los temas de seguridad, la salud y la educación pública”.

Sobre la situación en Buenos Aires, Martínez dejó en claro que “Vicente López debe ser de las más alineadas a muchas de las cuestiones de Milei”, pero la provincia que comanda el kirchnerista Axel Kicillof “no da ningún tipo de respuesta de gestión”.

En ese sentido, advirtió: “Todos los días, en Vicente López salen 45 patrullas municipales a la calle. La -policía- Bonaerense saca con suerte 15, si no están todas rotas”.

Para Martínez, “el gobernador tiene responsabilidad en la inseguridad, en la salud pública, en la educación pública”, y sostuvo: ¿Éste es un gobernador que hace todo eso? No”.

Sobre el plano local, la intendenta de Vicente López observó que “todo el mundo tiene que saber en qué se gasta la plata de los altos impuestos que pagamos todos y hay que controlar, pero controlar no es cerrar ni que desaparezcan”, y finalizó: ”Hay algunas cuestiones que sí son todo o nada. ¿Vuelve el kirchnerismo? Nada, no podemos volver para atrás”.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof

Martínez fue diputada nacional durante ocho años, entre 2009 y 2017. Luego, secretaria de Desarrollo Social de Vicente López, concejal y ahora es quien lidera el Municipio.

“El PRO tiene un equipo muy grande como para que se pueda pasar por arriba o desaparecer porque perdimos una elección”, señaló una de las dirigentes más cercanas a Jorge Macri.

Otro dirigente macrista que se expresó en los últimos días sobre la tensión en el Pro fue el ex titular provisional del Senado, Federico Pinedo, quien cuestionó a quienes se oponen de manera férrea a una fusión con La Libertad Avanza. “Yo lo que no entiendo bien, es para un psicólogo, ¿no? Esta cosa de decir: ‘Yo quiero mantener mi identidad’. ¿Qué te pasa con tu identidad? ¿No te sentís bien con vos, no sabés quién sos o qué te pasa?. Porque cuando uno tiene una identidad la tenés y ya está, no tenés que estar defendiendo tu identidad, simplemente. Es una frase hecha. Flaco, ¿qué te pasa con tu identidad? Si te sentís mal, andá al psicólogo”, planteó. E indicó: “Yo estoy lo más tranquilo con mi identidad”.