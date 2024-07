El Gobierno posterga la reglamentación de Ganancias y surgen dudas sobre cuál será el período de aplicación

Javier Milei podrá reglamentar Ganancias a la vuelta de su viaje por Estados Unidos

El Gobierno está cumpliendo los plazos de sus objetivos de reglamentación, pero el capítulo más polémico y crucial para la recaudación se dilata. Javier Milei promulgó la Ley Bases y el paquete fiscal la semana pasada, y firmó ayer la reglamentación de la rebaja en Bienes Personales, el blanqueo de capitales y la moratoria, que salió esta mañana en el Boletín Oficial con el Decreto 608/24, en referencia a la Ley de Medidas Fiscales y Paliativas. Sin embargo, Ganancias quedó en el tintero, y se abren dudas sobre cuál será el período sobre el que empezará a afectar a los 800.000 contribuyentes que habían quedado exceptuados en la campaña de Sergio Massa y volverán a ser alcanzados.

El Gobierno quería publicar la reglamentación de Ganancias esta semana a más tardar, pero este viernes por la tarde todo indicaba que no habrá más novedades. “Sale la semana que viene”, decían las áreas de Economía. Con el retraso, se abrió la posibilidad de que la medida no aplique para los salarios de julio, sino para los de agosto. Pero no se descarta que en el decreto se explicite lo contrario.

“Todavía no podemos contestar si el gravamen se aplicará sobre los sueldos del mes de julio o sobre los sueldos del mes de agosto, porque no está el decreto reglamentario”, dijeron fuentes oficiales ante las dudas que surgen en empresas y contribuyentes por la fecha de reglamentación de la restitución de la cuarta categoría de Ganancias, que podría salir en los próximos días. De cualquier modo, agregaron que, aplique a este mes o al próximo también, el gravamen recién se vería reflejado en los recibos de sueldo de septiembre.

Luis Caputo y Santiago Bausili (REUTERS)

Las explicaciones sobre los motivos de esta postergación, que el Gobierno quería evitar, son escasas. Se limitaron a justificar que se produce por las “complejidades” que encontraron en el ministerio de Economía de Luis Caputo y en especial en el área de legales de José García Hamilton, como en la AFIP, donde manda Florencia Misrahi.

El documento ni siquiera llegó a la Secretaría de Legal y Técnica que conduce Javier Herrera Bravo desde la Casa Rosada, que en esta administración actúa como instancia revisora de los documentos que se elaboran en los ministerios o en el área de Planeamiento Normativo de la Jefatura de Gabinete que conduce María Ibarzábal bajo las órdenes de Santiago Caputo.

Podrían publicarlo este sábado, como ocurrió con varias medidas en anteriores administraciones. Pero en la gestión de Milei hasta ahora los decretos sólo se publicaron en días hábiles. Además, el Presidente no puede firmar desde el exterior, por lo cual los avances administrativos que se hayan logrado recién podrían sellarse con su firma el lunes, cuando está previsto que el jefe de Estado arribe nuevamente al país desde Idaho, Estados Unidos, a donde viajó inesperadamente para participar de un campamento de millonarios.

En Gobierno, además, deslizaron que es poco probable que lo haga en su lugar la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que asume el mando durante los períodos de ausencia del primer mandatario, a quien debería haberle delegado la firma.

En Economía querían engrosar la recaudación fiscal desde el inicio de agosto. Y en el caso de la moratoria y el blanqueo podrían lograrlo. Pero el importante porcentaje correspondiente a Ganancias podría llegar más tarde. A menos que en la letra chica de la reglamentación establezca lo contrario. Mientras tanto, trabajadores y empleadores deberán esperar para saber desde cuándo los afectará.

En paralelo, la Procuración del Tesoro, Rodolfo Barra, junto a los equipos de Economía, ya preparan la estrategia de defensa para eventuales presentaciones judiciales, luego de que los principales gremios y el kirchnerismo adelantaran que intentarán frenar la restitución de Ganancias. En principio, deslizaron muy por lo bajo en Balcarce 50, intentarían adelantarse con una denuncia ante el fuero contencioso administrativo para evitar que actúe el laboral, donde los gremios tienen mayor incidencia.