Macri viajó a Madrid, en plena crisis del PRO y a días del Pacto de Mayo: todavía no definió si va a Tucumán

El ex presidente Mauricio Macri junto al directivo de la Fundación Internacional por la Libertad, Ignacio Bongiovanni

En medio de la tumultuosa interna que vive el PRO y a días del acto en Tucumán donde se firmará el Pacto de Mayo, el ex presidente Mauricio Macri viajó a Madrid para participar de un encuentro organizado por la Fundación Internacional por la Libertad (FIL) y el Grupo Libertad y Democracia, que reunió al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoó, ex mandatarios de Iberoamérica y empresarios.

Se trata de un viaje que tenía organizado con bastante anticipación y que se concretó esta semana. El evento principal era hoy en un lugar reservado en la capital de España, donde compartió una recepción junto al ex presidente de Colombia, Iván Duque; el líder opositor gallego, la diputada del Congreso de España Cayetana Álvarez de Toledo. La visita a Madrid no es, de todos modos, un obstáculo para estar en Argentina el 9 de Julio.

El presidente de World Jurist Association (WJA), Javier Cremades; el ex presidente de Colombia, Iván Duque; y el empresario saudí Abdulaziz Sager, junto a Macri

Es que Macri todavía no tomó una decisión sobre su presencia en la firma del Pacto de Mayo, que se concretará en una vigilia organizada por el gobierno de Milei del 8 al 9 de Julio, en la Casa Histórica de San Miguel de Tucumán. “Quiero convocar a todas las autoridades políticas, los gobernadores, los dirigentes de los principales partidos políticos, los expresidentes de la Nación, miembros de la Corte, los empresarios, los trabajadores, y por supuesto a toda la ciudadanía argentina a que nos encontremos la noche del próximo 9 de julio en Tucumán para firmar finalmente el Pacto de Mayo y comenzamos finalmente a dar vuelta la página de nuestra historia”, dijo Milei días atrás.

Hasta ahora están confirmadas la presencia de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio y otros independientes, como Martín Llaryora (Córdoba), Hugo Passalacqua (Misiones) o Gustavo Sáenz (Salta), entre otros. Y está segura la ausencia de los seis kirchneristas, encabezados por Axel Kicillof (Buenos Aires) y Ricardo Quintela (La Rioja), entre otros. Tampoco estarán presentes los ex presidentes Eduardo Duhalde, que está de viaje por Paraguay; ni Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

¿Y Mauricio Macri? La Fundación Libertad, que encabeza el rosarino Gerardo Bongiovanni, organizó el encuentro en Madrid para este jueves. El ex presidente en principio no tendría más actividades organizadas allí, por lo que la estadía allí, hasta ahora, no es un impedimento para participar de la firma del Pacto de Mayo.

Lo importante es que el líder del PRO no tiene tomada una decisión. Tendrá que definir en las próximas horas si efectivamente viaja a Tucumán. Los últimos episodios no parecen estimular las buenas relaciones entre el mundo libertario y el amarillo. Los tironeos de Patricia Bullrich con el macrismo son interpretados como parte de un conflicto que tienen, en realidad los dos ex presidentes. Hay cuestiones políticas e ideológicas que los separa, pero sobre dos factores son claves: la pretensión de la ministra de Seguridad de que Macri acepte una fusión del PRO con LLA; y la resistencia de Milei a incorporar cuadros políticos y técnicos impulsados por el ex presidente.

Patricia Bullrich rompió con Macri por haber incumplido el acuerdo para asumir la presidencia de la Asamblea del PRO (foto Adrián Escándar)

Otros diálogos

En el encuentro organizado por la Fundación Libertad, Macri abordó otras cuestiones aparte de lo político. La reunión con Alberto Núñez Feijóo tuvo una fuerte importancia por la relación del PRO y el PP, y también porque el Partido Popular es un adversario sin matices de Vox, el partido de Santiago Abascal que es aliado de los libertarios argentinos.

El Centro de Investigación del Golfo, un think tank y pieza de lobby vinculado a los intereses económicos y geopolíticos del mundo árabe, reveló que su titular, el empresario saudí Abdulaziz Sager, habló con el ex presidente sobre “el programa de investigación del CIG y acerca de las relaciones entre el Consejo de Cooperación del Golfo y los países latinoamericanos”, como así también “se debatieron varios temas de interés común”.

En la foto, aparecen el colombiano Iván Duque; el presidente de la Asociación Internacional de Juristas (WJA, Javier Cremades, que es por sus siglas en inglés); el empresario Abdulaziz Sager y finalmente Macri. En ese post se destaca que todos compartieron una recepción especial ofrecida por la Fundación Vargas Llosa y la Fundación Internacional para la Libertad en honor de Su Excelencia Mauricio Macri, ex Presidente de Argentina”.

Son reuniones que descomprimen la agenda local, en la que el líder del PRO busca seguir teniendo un lugar central.