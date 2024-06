Martín Llaryora criticó al Gobierno: “Nos matan con las malditas retenciones y nos mandan 0 pesos”

El gobernador de Córdoba criticó al Gobierno nacional

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, participó de un encuentro de la “Región Centro” junto a sus pares de Santa Fe (Maximiliano Pullaro) y de Entre Ríos (Rogelio Frigerio). En el evento realizdo este jueves en el Salón Blanco de Casa de Gobierno en la ciudad de Santa Fe, el objetivo fue trabajar sobre la deuda de Anses con las respectivas Cajas de Jubilaciones. Allí, el mandatario cordobés resaltó que “este no es el funcionamiento de un país normal. No es de ahora, sino que viene desde hace mucho tiempo”. Y en el mismo sentido agregó: “La región centro es una de las que más produce y menos recibe”.

Además, Llaryora calificó a las alícuotas que el Estado les cobra a los sectores agroexportadores como las “malditas retenciones”: “No están en ninguno de los estudios sobre las exportaciones, sino que están en los estudios de la cantidad de plata que se llevan de nuestros productores y no vuelve. Así, tendríamos pueblos florecientes, con empresarios que podrían producir el doble”, aseguró.

Asimismo, el mandatario cordobés mostró la unidad que existe con los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos. “Estamos teniendo una deuda que, si ustedes ven los montos de las tres provincias, es tremenda. La podemos pensar en concepto de obra pública, de educación, de salud, de inversiones. Pero no solo no nos pagan la deuda, la actualización, sino que tampoco la mensual. Nos están mandando cero pesos. Esto no pasó nunca”, subrayó en su discurso.

Mientras que, en la misma línea crítica, el gobernador de Córdoba destacó: “El 97% de las transferencias directas que tenían que llegar a nuestras provincias, en muchos de los programas nacionales no llegan más. Miren si las provincias estamos ayudando o no al Gobierno nacional y le estamos dando gobernabilidad para que regularice la macroeconomía. Ahora, en este tema ya no podemos más. Hay que darle un corte final y una solución”.

Llaryora, Pullaro y Frigerio se reunieron este jueves en la ciudad de Santa Fe

Sin embargo, también pidió abrir un canal de diálogo con el Gobierno, pero que “tampoco puede ser eterno”. “Necesitamos una pronta audiencia porque, cuando hay diferencias, alguien las tiene que resolver. Miren si nosotros resolviéramos las cosas igual que la Nación, no cumpliendo con nuestras obligaciones nacionales”, dijo Llaryora, y agregó que el órgano que “tiene que poner una solución a este tema es la Corte Suprema de Justicia”.

Por su parte, Maximiliano Pullaro argumentó: “El desafío que tenemos como Región Centro es reclamar la deuda que tiene la Nación con nuestras Cajas de Jubilaciones. Es importante que podamos plantear estos temas de fondo, son políticas de Estado. Para eso tenemos que hacernos muy fuertes y reclamar lo que nos corresponde, que es que se respete la ley y el federalismo”.

El actual presidente pro témpore de la “Región Centro”, también planteó: “El otro desafío que tenemos, particularmente en la provincia de Santa Fe, es cuidar la Caja de Jubilaciones de los empleados públicos. Eso implica tener un debate profundo, que no es fácil de llevar adelante. Entendemos que es injusto que muchos trabajadores del sector privado y empresarios terminen sosteniendo con sus impuestos el déficit que tenemos en la provincia de Santa Fe”.

Además, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, remarcó: “Estamos hoy acá en defensa de nuestros derechos, en términos de ser tres provincias que no han transferido su Caja Previsional, que tiene que estar asistida por el Gobierno nacional como la ley, con mucha precisión, lo demanda”.

El foco del encuentro fue la problemática de financiamiento de los déficits de los sistemas previsionales

En la actividad que se llevó a cabo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno de Santa Fe, participaron, entre otros, el secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso; legisladores de las tres provincias; los presidentes de las Cajas de Jubilaciones de Córdoba, Adrián Daniele, y Entre Ríos, Gastón Bagnat; y los representantes de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro: por Santa Fe, Claudia Giaccone; por Córdoba, Juan Carlos Massei; y por Entre Ríos, Jorge Chemes.

Comunicado oficial

Pullaro, Frigerio y Llaryora firmaron un documento exigiendo soluciones a la problemática de financiamiento de los déficits de los sistemas previsionales. El objetivo principal es abordar en forma conjunta y consensuada con el Estado Nacional la problemática del financiamiento de los déficits de los sistemas previsionales de las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

La declaración de los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos

Los tres mandatarios provinciales aseguraron que “es necesario, oportuno y conveniente abordar en forma conjunta y consensuada con el Estado Nacional la problemática del financiamiento de los déficits de los sistemas previsionales de las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, de modo de que se garantice la sostenibilidad de los referidos sistemas, los derechos de las personas jubiladas y pensionadas un trato igualitario y equitativo con el resto de las provincias que transfirieron sus sistemas previsionales al ámbito federal”.

Allí plantearon que “en atención a la necesidad, oportunidad y conveniencia de co-construir entre los actores institucionales involucrados alternativas de soluciones a la cuestión planteada de modo urgente a fin de evitar perjuicios mayores, se expresa la voluntad de constituir instancias de diálogo para conseguir los objetivos planteados en el marco de los postulados de un federalismo de concertación”.

“Hasta tanto se logre acordar soluciones adecuadas, viables y justas para las cuestiones descritas, cada una de las provincias iniciará o continuará con los reclamos y acciones pertinentes en defensa de sus derechos propios y de los de sus respectivos ciudadanos y ciudadanas”, finalizó el mensaje conjunto de los gobernadores.