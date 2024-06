Patricia Bullrich habló luego de los incidentes en el Congreso: “Son capaces de destruir todo”

La ministra culpó a la oposición por los incidentes y daños que se reportaron tras la votación de la Ley Bases en el Senado (Europa Press)

Luego de que las fuerzas de seguridad protagonizaran una jornada marcada por los piedrazos, gases lacrimógenos, incendios y cruces con los manifestantes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció a la oposición de atentar contra la gobernabilidad de la actual gestión. “Son capaces de destruir todo”, sentenció al apuntar contra los movimientos sociales y agrupaciones políticas.

“Detrás está el kirchnerismo, todos los que ayer querían levantar la sesión”, acusó, para después responsabilizarlos de intentar encabezar un golpe de estado moderno. “Es el desgaste constante y permanente para impedir que un gobierno gobierne”, explicó al describir que se trataría de una matriz creada con el objetivo de “sacar al presidente Milei y a las ideas que representa”.

En medio del análisis, Bullrich profundizó en el tema al señalar que el origen del problema se relacionaba con la pérdida de poder que sufrieron los movimientos sociales y sus jefes desde el cambio de gobierno. En este sentido, aseguró que se trataba de la respuesta “frente a la decisión de generarle a la sociedad autonomía para que pueda denunciar y vivir sin ese apriete tiene que ver con esta lógica”.

“Son capaces de destruir todo”, denunció la ministra durante una entrevista para el programa ¿La Ves?, emitido por TN, en donde apuntó: “Es el MTE, el MAS, el grupo de Belliboni, el MST, los grupos kirchneristas y los grupos del Gran Buenos Aires llevados por los intendentes”. Asimismo, sorprendió al desligar de la culpabilidad a los gremios al indicar que las columnas se retiraron del lugar al momento de iniciarse los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Uno de los autos incendiados durante las protestas por la ley bases en los alrededores del Congreso

Por otro lado, la funcionaria remarcó que la oposición tenía como objetivo “frenar -la sesión- por la violencia”, si no se aseguraba la victoria opositora por medio de los votos. Incluso, repudió el accionar de los diputados opositores que se enfrentaron a un grupo de agentes luego de acusarlos porque “hacen abuso de poder al decir: ‘Soy diputado, papá’”.

“¡Y a mí qué me importa que seas diputado!”, ironizó la ministra al argumentar que fue “el primer elemento de provocación, porque la Constitución da una sola posibilidad de detener a un diputado que es cuando está fraganti en delito, que es lo que estaba pasando”. Asimismo, destacó que los oficiales no pueden corroborar que ese sea su cargo, a menos que sean identificados formalmente. “Lo que saben es que vienen a amedrentarlos y ellos actúan sin saber”, justificó.

De esta manera, Bullrich felicitó a las fuerzas de seguridad que participaron del operativo al destacar que “teníamos que lograr tener la firmeza que hubo”, al hacer referencia a que impidieron que los manifestantes ingresaran al Congreso de la Nación cuando se trataba la Ley Bases en el Senado. Al mismo tiempo, la funcionaria subrayó el nivel de preparación con el que contaban los manifestantes, ya que algunos acudieron a la zona armados.

“Tenían preparadas bombas molotov, elementos incendiarios y miguelitos”, enumeró la funcionaria pública sobre los objetos que fueron secuestrados. Desde que inició la sesión a las 10 de la mañana, la tensión rondó tanto dentro del recinto, como en las calles, hasta que los disturbios se desataron cerca de las 17 horas.

El momento en el que se desató la violencia entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad (Jaime Olivos)

Para el final del día, los oficiales detuvieron a 32 personas por haber participado en los ataques y destrozos en la vía pública. No obstante, las fuentes oficiales confirmaron a Infobae que dos de los detenidos fueron capturados por tentativa de robo, otro por portar una granada de gas lista para ser utilizada y una mujer que fue la responsable de prender fuego las bicicletas del Gobierno porteño.

En particular, Bullrich se refirió a Cristian Fernando Valiente, el hombre de 41 años aprehendido por poseer el explosivo, al plantear la hipótesis de que no habría sido el único de los manifestantes que habrían contado con ese tipo de armamento. “Se percibió que había gases lacrimógenos que no venían de las fuerzas de seguridad”, señaló al mencionar que el gas que se detectó se trataría de un producto mezclado con gas pimienta que se comercializaría en formato spray.

El día después de la aprobación de la Ley Bases: así fue la conversación entre Milei y Bullrich

Mientras que el Presidente de la Nación, Javier Milei, decidió pronunciarse sobre la media sanción que obtuvo el mega proyecto en la Cámara de Senadores por medio de un comunicado, la ministra de Seguridad reveló los detalles de una charla telefónica que sostuvieron cuando se desarrollaban los incidentes en el Congreso.

Según el relato de la dirigente, horas antes de que ocurrieran los disturbios había intentado comunicarse con el mandatario, quien se encuentra de viaje en el exterior con motivo de su participación en la Cumbre del G-7 este fin de semana. No obstante, la conversación se demoró, debido a que el jefe de Estado trabajaba en la escritura de un discurso.

Pasadas las 18 horas, el presidente se comunicó con Bullrich para ponerse al tanto de lo que ocurría en el país. “Vos cóntame lo que quieras, pero yo confío totalmente”, citó la ministra sobre la breve charla que mantuvo con el representante del Poder Ejecutivo.