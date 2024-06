El peronismo advierte que el escándalo de los alimentos golpeó al Gobierno y se abre una mayor confrontación en el Congreso

Para el peronismo al Gobierno le entró el primer golpe fuerte desde que comenzó la gestión (Gustavo Gavotti)

El escándalo por el reparto de los alimentos desatado en el ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, y que derivó en el desplazamiento del secretario de la Niñez, Pablo De la Torre, además de la apertura de una causa judicial donde se investiga los contratos generados con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), generó el primer conflicto interno trascendente del gobierno de Javier Milei.

En la historia del caso polémico aparecen capítulos que tratan diferentes temas. Por un lado, el fiscal federal Ramiro González abrió una causa penal para investigar la contratación de personal que trabaja en el súperministerio de Pettovello. Es en base a la denuncia que el propio ministerio hizo contra De la Torre por presuntas irregularidades en las contrataciones.

Por otro lado, la Cámara Federal porteña confirmó la medida cautelar ordenada por el juez federal Sebastián Casanello que impuso al ministerio de Capital Humano informar el stock de alimentos que tienen almacenados en los depósitos de Villa Martelli y de Tucumán, además de dar a conocer el cronograma de su entrega.

En las últimas 72 horas, la Justicia Federal encontró diferencias entre lo que el ministerio de Pettovello informó oficialmente sobre la cantidad y el tipo de comida que tenía en esos depósitos y lo que había. Falta comida y los alimentos vencidos no estaban en el lugar. Ambos procesos judiciales atravesaron al Gobierno porque el escándalo es de funcionarios propios. No está metida la oposición en el medio.

Una de las fotos que el Presidente subió a las redes sociales después de la media sanción a la movilidad jubilatoria

Justamente en el peronismo, principal oposición al gobierno libertario, creen que el alo positivo que tenía Milei en el inicio de su gestión comenzó a sufrir perforaciones. En términos políticos, bajo la sombra del off the record, a la figura todopoderosa y atractiva de Milei “le entró la bala”. Una expresión que suele utilizarse en el micromundo de la política cuando se hace referencia al momento en que una figura fuerte deja expuesto un punto de debilidad.

“Las últimas semanas del Gobierno fueron malas. Echaron a (Nicolás) Posse sin decir nada, estalló el escándalo de los alimentos en Capital Humano, hubo faltante de gas, el acto del 25 de mayo fue un fiasco, toda la oposición unida le votó la movilidad jubilatoria y hubo caída de bonos y aumento de los dólares financieros”, fue el retrato pormenorizado que hizo un importante dirigente de Unión por la Patria.

Los últimos movimientos de Milei fueron interpretados en el peronismo como parte de una estrategia para recuperar la iniciativa política en el medio de una semana de malas noticias. ¿Qué hizo? Volvió a encabezar una reunión de Gabinete después de varias en las que no estuvo, apareció de imprevisto a hablar con los periodistas acreditados de la Casa Rosada - sonrisas y chicanas de por medio - y respaldó con fuerza a los ministros Pettovello y Caputo. Los mejores ministros de la historia, según el Presidente.

También buscó ser más empático con la gente. Salió a saludar al balcón de la Casa Rosada, luego bajó a darle la mano a chicos de un colegio que estaban en la puerta de Balcarce 50 y reafirmó su combate con la “casta” en las redes sociales, al asegurar que vetará la ley de movilidad jubilatoria que recibió media sanción en la Cámara Baja. Después de dos semanas de viajes por España, Estados Unidos y El Salvador, se volvió a inmiscuir en la agenda doméstica, abriendo nuevos frentes de discusión.

Mayra Mendoza respondió con dureza la acusación de Javier Milei sobre Máximo Kirchner

En el peronismo creen que, en gran medida, todos esos movimientos desnudan un resultado adverso de las acciones de gobierno en los últimos días. “Salió como salió porque se dio cuenta de que al Gobierno le estaban haciendo daño los diferentes focos de conflicto”, expresó un actual funcionario del peronismo. Entienden que está conteniendo daños con una nueva avanzada contra la oposición, sin dar explicaciones sobre el caso de los alimentos y mostrándose proactivo.

En la madrugada del miércoles, Milei vio como una gran parte de la oposición se puso de acuerdo para que haya una nueva movilidad jubilatoria, con un aumento superior al que el Gobierno había dado por decreto. A la 1:30 de la mañana, cuando los diputados le dieron media sanción al proyecto de ley, el Presidente volvió a asegurar lo que ya había anticipado: si la ley se sanciona, la vetará.

Ese anuncio es un anticipo de un nuevo escenario de tensión en el Congreso. Una batalla dialéctica que ya comenzó y en la que está incluida toda la oposición. En la mañana de ayer, el jefe de Estado subió a sus redes un nuevo mensaje contra los bloques opositores que acompañaron la iniciativa, y los responsabilizó de querer degradar el plan económico del Gobierno. Acompañó el posteo con una imagen de un león protegiendo una caja con dólares y varias ratas intentanto sacarlos. Un nuevo mensaje agresivo y descalificativo para los legisladores de todo el arco opositor.

Más tarde, la Oficina de Presidencia emitió un comunicado en el que confirmaron que el Presidente “presentará ante la ANSES su decisión de no ejercer el derecho a la jubilación de privilegio”. Y agregaron: “Esta administración lamenta que diputados bien intencionados participaran de la trampa legislativa de Máximo Kirchner, y reitera su decisión inquebrantable de mantener el equilibrio fiscal utilizando todas las herramientas que proporciona la Constitución Nacional, incluyendo el veto, de ser necesario”.

Javier Milei respaldó en reiteradas oportunidades a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello

El líder de La Cámpora prefirió no expresarse en público pero desde su entorno emitieron una respuesta. “Se trabajó con otras bancadas para mejorar la jubilación de millones de argentinos. El Presidente tiene distorsionada la visión sobre el Congreso. No hubo trampa, hubo un trabajo mancomunado para mejorar la situación de millones de compatriotas”, indicaron. Tanto en el kirchnerismo como en otros bloques opositores saben que si el Presidente no frena las críticas hacia ellos, el nivel de confrontación irá en ascenso.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, le puso la cara a la crítica. “Presidente es muy importante respetar el contrato electoral. Usted dijo en campaña que el ajuste lo pagaría la casta, así que o los jubilados son casta o usted mintió. Deje de señalar dirigentes opositores irresponsablemente para generar violencia contra ellos y dedíquese a gobernar, que bastante falta le hace. Tiene unos cuantos problemas por resolver antes que atentar contra lo que decide una mayoría legislativa que no le gusta”, escribió en sus redes sociales.

De todas formas, el conflicto que más impacta en la gestión de Gobierno es el del reparto de la comida. Milei dijo en las últimas horas que “ningún alimento llegó tarde”. Una extraña afirmación, teniendo en cuenta que fue la justicia federal, en la orden del juez Casanello, la que le exigió al Gobierno que haga un detalle del stock de alimentos almacenados y que los reparta con urgencia debido a que había algunos con vencimientos a corto plazo. Pedido que se acopló al reclamo de la Iglesia Católica y a la denuncia de Juan Grabois, sobre la existencia de esos alimentos y la necesidad de repartidos en un país con 55% de pobres, en plena crisis económica y con una recesión que se profundiza.

La consultora Ad hoc analiza, pormenorizadamente, la conversación digital de los argentinos sobre temas políticos. Lo que dicen las personas en las redes sociales sobre los hechos políticos más trascendentes. Esta semana publicaron un informe, junto a un gráfico, en el que la conversación en redes sobre la falta de entrega de alimentos estuvo en el pico de menciones. “En los últimos 10 días, 513 mil usuarios generaron 870 mil publicaciones, lo que lo vuelve un tema masivo”, indicaron.

El análisis que hizo la consulto Ad Hoc en la conversación digital del escándalo de los alimentos

Javier Correa, director de la consultora, planteó que “la agenda negativa y no elegida del Gobierno” comienza a aparecer en forma más reiterada, lo que expone la falta de control de la Casa Rosada sobre el relato oficial y lo que se replica en el mundo digital, el océano en el que los libertarios se mueven con seguridad y comodidad.

“Registramos que hay tres eventos que se conjugan negativamente en el último tiempo. El fallido aumento de sueldo de Milei, la marcha por el presupuesto universitario y el escándalo de los alimentos en Capital Humano. Son temas masivos y negativos para el Gobierno. El suceso del acto en el Luna Park, que fue positivo para Milei, tuvo un volumen de conversación 17% menor al tema de los alimentos y los comedores”, señaló Correa en diálogo con Infobae.

En el peronismo hay quienes creen que existe una interpretación errónea sobre el acompañamiento a Milei que marcan las encuestas. Un dirigente de trayectoria política en el mundo K lo ejemplificó en una definición: “El 50% de la gente lo banca. El otro 50%, no. ¿Por qué vale más el 50% que lo respalda? Son iguales. Con la diferencia que él está en caída cuando van seis meses de gestión”. Una idea similar, pero sin esos datos específicos, planteó Cristina Kirchner un mes atrás.

La sensación que atraviesa a la fuerza política opositora es que, por primera vez desde el comienzo de la gestión, y luego de un sinfín de expresiones polémicas y agresivas, el escándalo de los alimentos tendrá un impacto en la consideración y confianza del electorado sobre la figura de Milei. ¿Por qué? Porque hay un indicio de un caso de corrupción en el corazón el Gobierno.