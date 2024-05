“Falta de transparencia”: el Gobierno dio más detalles de la salida de Pablo de la Torre del Ministerio de Capital Humano

Pablo de la Torre, durante una exposición en la Cámara de Diputados. Foto NA: MARCELO CAPECE

Un día después de la salida de Pablo de la Torre de la secretaría de Niñez y Familia, que depende del Ministerio de Capital Humano, desde el Gobierno dieron nuevos detalles de lo que llevó a Sandra Pettovello a remover al funcionario y hablaron de “falta de transparencia”. Además, confirmaron que la ministra presentó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción que involucra también a otras personas.

“Hay una denuncia que impulsa la ministra Pettovello, porque es lo que corresponde, ante una persona que efectivamente le transmitió falta de transparencia ante determinadas cuestiones. La ministra, como corresponde y porque es su obligación, hace la denuncia ante la Oficina Anticorrupción. No nos entrometemos en ese proceso. Somos respetuosos de todas las partes, tanto del proceso de investigación como de todos los involucrados que claramente no es solo De la Torre”, aseguró hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Durante su habitual conferencia de prensa, el portavoz ratificó que con el ahora exsecretario hubo dos cuestiones: “Hay un tema que implica efectivamente problemas con la gestión y otro con la información que requería la ministra, entre ellos algún detalle adicional, en relación al tema de alimentos. La ministra no la estaba obteniendo”, detalló.

Además, respaldó la decisión de Pettovello de correr a De la Torre al afirmar que los ministros no trabajan con gente a la que no le tengan “el 100% de confianza, independientemente de la aptitud del funcionario. Cuando uno pierde confianza, se toma la decisión de reemplazarlo o removerlo”.

Adorni también resaltó el respaldo de Milei hacia Pettovello: “No solo que no está en discusión para el Presidente, sino que además no deja a diario de ponerla en valor. Para nosotros es una número uno y lo está dando todo en un ministerio tan complicado y con tantas cosas que no nos han gustado en los últimos años, en tema de asistencia social, comedores, planes sociales que no funcionaban o estaban con falta de transparencia. La ministra Pettovello está llevando adelante un trabajo increíble para que todo lo que tenga que llegar en materia de ayuda llegue a donde tiene que llegar”, enfatizó.

En tanto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también contó algunos entretelones de lo que disparó la salida del hermano del exintendente de San Miguel y actual senador provincial de Juntos por el Cambio, Joaquín de la Torre: “Ella no tenía información de que había alimentos con fecha de vencimiento y, cuando se enteró que había leche en polvo que vencía en julio, ordenó su inmediata distribución y tomó una medida con respecto al funcionario a cargo, del cual hoy entiendo su renuncia.

En declaraciones a Radio Cadena 3, el ex ministro del Interior dijo además que es “una cuestión interna de la gestión del Ministerio” y que “a futuro entenderemos en profundidad la cuestión”, sostuvo.

Pablo de la Torre y la ministra Sandra Pettovello.

Particularmente a la distribución de los alimentos de la polémica, Adorni dijo que aún no estaba definido el mecanismo, más allá de que será el Ejército el encargado, aunque minimizó el hecho y aseguró que no estaban destinados a comedores. “Esto es un procedimiento normal y habitual cuando se empiezan a llegar las fechas de vencimiento”, sostuvo.

“Tendría que haber mucho cinismo para dejar vencer los alimentos y no distribuirlos. Estos alimentos no se van a repartir pro repartirse, están destinados a emergencias. Y las asistencias a comedores van por otro carril, no son estos alimentos”, añadió.

Ayer, De la Torre fue desplazado de su cargo en medio de una fuerte polémica por la distribución de los alimentos destinados a los comedores populares y las organizaciones sociales. La ministra Pettovello tomó la decisión tras una serie de reclamos, protestas y la presentación ante la Justicia de organizaciones sociales que denunciaron la retención de comida en dependencias de ese organismo.

“A raíz de una información recibida sobre el estado y fechas de vencimiento de determinados productos adquiridos por el gobierno anterior (los cuales se encuentran en los galpones de Villa Martelli y de Tafí Viejo en la provincia de Tucumán del ex Ministerio de Desarrollo Social), ha llevado a cabo una auditoría y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería”, informó el Ministerio.