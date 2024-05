Martín Tetaz: “Es una inmoralidad en una crisis tan grande pedirle un esfuerzo a los jubilados y no a los empresarios que están recibiendo beneficios fiscales”

El diputado radical Martín Tetaz

El diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Martín Tetaz, se mostró crítico del plan económico de Javier Milei y calificó como “una inmoralidad” que el ajuste recaiga sobre jubilados y no reclamar un mayor esfuerzo a “empresarios que están recibiendo beneficios fiscales”.

En diálogo con A24, al ser consultado por la situación económica del país, el legislador planteó que “el principal problema” que tenía el Presidente cuando asumió es que “Argentina estaba en un virtual corralito”. Tetaz consideró que Milei “no lo dijo a propósito”, para no generar temor en la sociedad, pero advirtió que en diciembre “las reservas no existían, eran negativas”. “El Banco Central se había gastado los dólares de los ahorristas y si ibas al banco a buscar tu plata, no estaba”, y por lo tanto “tampoco se podía importada nada”.

De hecho, “en el primer cuatrimestre bajaron 20% las importaciones, y dos terceras partes no las pagamos porque el Banco Central tuvo que recomponer reservas”. “Las recompuso pateando pagos y sin pagar importaciones, eso le permitió hacer pie al Gobierno en términos de reservas”, analizó. “El Gobierno resolvió esa primera bomba que era que no había dólares para importar en el país”, enfatizó.

Si bien señaló que “las importaciones se van a empezar a normalizar de a poco en el segundo semestre”, sostuvo que “el riesgo real es el año que viene que hay pagos con el sector privado por 12 mil millones de dólares y Argentina no los tiene ni los va a tener de reserva”.

“La única chance es que el riesgo país colapse 700 puntos en los próximos meses y Argentina pueda volver a los mercados” para tomar deuda “y cambiarle por esta deuda” con privados: “Si no lo hace, el país va a entrar en un default; sería calamitoso una reestructuración, sería una tragedia”.

“Por eso, la obsesión del presidente está en la cuestión fiscal. Con motosierra, licuadora, con afiladora, con lo que venga... y el costo social es muy grande”, al igual que “el costo en actividad”. A poco de cumplir el primer semestre de gestión, Tetaz coincidió en que a este ritmo de ajuste “vamos a una economía que va a tener menos inflación”, pero advirtió que “Argentina va a entrar a un régimen de alto desempleo”. “En los próximos meses no vamos a estar hablando de inflación, vamos a estar hablando de desempleo”, remarcó.

“Si uno trata de buscar un momento de la historia parecido, es septiembre/octubre de 2002 donde vos sabes que la economía se empezó a estabilizar, habías salido de la devaluación brutal pero con 21% de desempleo y salarios reales muy bajo. Parece que Milei está siendo su propio Remes (Lenicov)”, consideró. “Una parte del ajuste lo tenía que hacer sí o sí, pero otra parte lo está exagerando; yo no hubiera ajustado a los jubilados”, continuó.

En ese sentido, expresó que “es una inmoralidad en una crisis tan grande pedirle un esfuerzo a los jubilados y no a los empresarios que están recibiendo beneficios fiscales”. “Hay que sentarlos en una mesa (a los empresarios) y decirles: ‘muchachos, hay una crisis tremenda, pongamos un esfuerzo todos’. No digo de cortarles todos los beneficios, pero la mitad. Un esfuerzo este año y el que viene la mitad de los beneficios porque hay una crisis tremenda”, declaró el economista que vaticinó un índice de desempleo de “dos dígitos” para los próximos meses.

Por otra parte, fue consultado por los dictámenes de la Ley Bases y del paquete fiscal que está destrabando el Gobierno en el Senado. En este marco, Tetaz dijo que hubo “un acuerdo de naturaleza política” y que “no hubo modificaciones sustanciales” en los textos. “El dictamen adelanta que va a haber votos para la aprobación en general y queda saber qué pasará en particular, si se sostiene el RIGI, el impuesto a las ganancias como salió de diputados o si va a haber modificaciones....”, analizó.

Con respecto al régimen para las grandes inversiones, opinó que “no corresponde”. Si bien consideró que “está bien porque ninguna empresa que invierte tiene que tener impuestos” y “porque una empresa que invierte plata tiene que poder disponer libremente de los resultados de su inversión, eso tiene que pasar para todas las empresas de la Argentina”.