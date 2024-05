Los piqueteros, con críticas a la CGT, marchan divididos por Día del Trabajador y la Trabajadora

Adrián Escandar

Por primera vez desde que asumió el poder La Libertad Avanza, las organizaciones piqueteras marcharán de manera separada a una movilización que, si bien será por la conmemoración del Día del Trabajador y la Trabajadora, también será un reclamo por las políticas económicas y sociales implementadas por el Gobierno. La principal disidencia es la participación o no al acto central que realizará la CGT en Paseo Colón al 800, frente al Monumento al Trabajo. La concentración de la mayor central obrera del país está prevista a las 10 de la mañana en Independencia y Paseo Colón.

A ese acto, que lleva por lema “Los derechos se defienden, la patria no se vende”, también concurrirán los movimientos sociales enrolados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), entre los que destacan Somos Barrios de Pie, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Trabajadores Excluidos (MTE) y el Frente Popular Darío Santillán.

La UTEP concentrará, también a partir de las 10, en las inmediaciones de la Avenida 9 de Julio e Independencia. Punto desde el cual marcharán hasta Paseo Colón al 800.

Libres del Sur, que no forma parte de la UTEP, coincidirá en el punto de encuentro y se movilizarán en columna separada.

“Los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular representamos uno de los sectores más golpeados por este gobierno, cuyo único objetivo es planificar más miseria y hambre. Por eso seguiremos en la calle, luchando por nuestros derechos, y por Tierra, Techo y Trabajo para todas las personas”, sostiene la convocatoria de la UTEP.

Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie y actual funcionario de Axel Kicillof opinó que: “Con la media sanción del Congreso de la Nación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, se avanzó literalmente con un desguace a nuestra patria. Privatizaciones de empresas públicas, fin de la moratoria para los jubilados, reforma laboral, pérdida derechos para los trabajadores, entre tantos otros puntos que implican un abierto retroceso para nuestro país”.

Menéndez hizo hincapié especialmente en el tema del monotributo social: “Dieron el visto bueno para eliminar este tipo de monotributo y liquidar así una de las mayores herramientas de inclusión que movilizaba la formalidad en los sectores más postergados. Literalmente están empujando a más de 600 mil personas a la informalidad”.

Interna piquetera

Las diferencias sobre el acto que encabeza la CGT surgieron en el seno de los piqueteros y algunos partidos de izquierda del Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad (FITU), terminaron de profundizarse en los últimos días. Dirigentes de importancia dentro de ese espacio, como los diputados nacionales Nicolás del Caño y Myriam Bregman (PTS) cuestionaron con severidad que los “gordos de la CGT” consensuaran con el Gobierno el capítulo laboral dentro de la Ley Bases que ayer tuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

De hecho, y tal como adelantó este medio, por ahora, la CGT se mantiene en silencio. Sucede que el capítulo en la Cámara Baja fue acotado en sintonía con sus reclamos. Por eso, más allá de que los gremialistas hubieran preferido eliminar más artículos, el proyecto con media sanción habría sido celebrado en forma reservada por Hugo Moyano y todos los jefes sindicales: quedó a salvo la “caja sindical” porque se quitó del texto la limitación a las cuotas solidarias y se blindaron las protestas extorsivas, ya que desaparecieron las sanciones contra los bloqueos a empresas.

En el mismo sentido que Bregman y Del Caño, se expresó el dirigente nacional del MST en el Frente de Izquierda Unidad, Alejandro Bodart. “El único objetivo de esta ley es anular conquistas obreras, sacarles la moratoria a los viejos para que no se puedan jubilar, ponerle impuesto al salario, liquidar las indemnizaciones, privatizar empresas y beneficiar a las corporaciones” y agregó: “La CGT, que hoy realiza un acto testimonial, no movió un solo dedo, porque está tranzando con el gobierno. Justo cuando más están destruyendo el presente y futuro de millones de trabajadores, se lavan las manos. Por eso este 1° de Mayo no podemos ir con estos burócratas vendidos. En el día internacional de los trabajadores”.

Por esta razón, el dirigente del MST convocó “a marchar a las 13 a Plaza de Mayo con el Frente de Izquierda, sectores obreros en lucha y organizaciones sociales de la cultura y asambleas. Hace falta fortalecer un polo de lucha alternativo que diga ‘basta de Milei’, y plan de lucha con paros y marchas hasta derrotarlos”.

El Polo Obrero, y otros sectores piqueteros de izquierda, como la Coordinadora Clasista Sindical, también muy críticos a la CGT porque no movilizó al Congreso durante la maratónica sesión parlamentaria que comenzó el lunes y terminó ayer, sí asistirán al acto cegetista, pero irán separados, con consignas propias y después de la desconcentración, también realizarán un acto frente a la Casa Rosada.

A diferencia del PTS y el MST, entre otras organizaciones de izquierda, el Polo Obrero y otros sectores piqueteros -también de izquierda- separan a la conducción de la CGT, con los obreros y empleados. Sostienen que la única forma de “evitar que La Libertad Avanza siga avasallando nuestros derechos es con la unidad de los trabajadores”. Concentrarán a las 10 de la mañana en la Avenida Belgrano y Paseo Colón y de allí, marcharán hasta Paseo Colón al 800.

“Luego de la movilización en defensa de la educación pública más masiva que se tenga registro en la última etapa, en defensa de la Universidad pública, el gobierno junto a la ‘oposición’ colaboracionista largaron el tratamiento al paquete de reformas, que implican un nuevo y brutal ataque al pueblo trabajador”, expresará el texto de esas organizaciones que se distribuirán en el acto y recuerda que: “La ‘ley de bases’ aprobada por la Cámara de Diputados y pactada con los gobernadores, contiene una reforma laboral que no tiene nada de ‘light’: extiende los períodos de prueba, elimina las multas a las empresas por trabajo no registrado, elimina la posibilidad del trabajador de ser reinstalado por la justicia frente a un despido discriminatorio por actividad sindical, e incluye la posibilidad de terminar con el régimen de indemnizaciones por despidos, adoptando el modelo UOCRA”, explica el texto y destaca que: “Pretenden la penalización con años de cárcel a los trabajadores que realicen asambleas o se organicen frente a los atropellos patronales al igual que la penalización de acciones que corresponden al derecho de huelga”.

Desde las 10 de la mañana, cada una de estas expresiones quedarán plasmadas en la calle y en cada uno de los actos, que irán mucho más allá de la conmemoración a los Mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas anarquistas que lucharon por una jornada laboral más justa. Apuntarán, a la administración federal de La Libertad Avanza.