Cómo se vivió la movilización en defensa de la universidad pública en el interior del país

Marcha universitaria en todo el país

Miles de personas se movilizan en todo el país en defensa de la educación pública, en sintonía con la protesta que se inició en el Congreso y Plaza Houssay hacia Plaza de Mayo (en CABA), en reclamo de más presupuesto para gastos de funcionamiento y salarios de los profesores de las universidades.

En la ciudad de Buenos Aires se inició la protesta a las 14.30 desde Plaza Houssay, con una primera escala en el Congreso de la Nación. Si bien hubo un cordón policial apostado frente al histórico edificio, la circulación de la marcha se dio con normalidad, hasta el momento sin cruces entre manifestantes y la policía.

Así fue la movilización en Córdoba

En Córdoba calculan que la participación llegó alrededor de 70 mil personas. La columna atravesó buena parte del centro de la ciudad, desde el Monumento a la Reforma Universitaria del 19 hasta el Patio Olmos. Al final del recorrido se leyó el texto consensuado por el sistema universitario integrado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

La presidenta de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), Aylén Orellana, afirmó que, además del “recorte presupuestario en las universidades, hay un ajuste del cual los jóvenes no somos ajenos”. “Atravesamos una crisis en cuanto al precio de los alquileres, a la canasta básica. La crisis nacional se ve reflejada en el estudiantado”, expresó.

De norte a sur del país: así fue la movilización en defensa de la universidad pública

“La UNC atraviesa un momento crítico como consecuencia de las políticas del gobierno nacional. Las universidades deben estar abiertas haciendo docencia, investigación y extensión. Nuestras universidades sufren un fuerte ajuste en términos reales en sus gastos de funcionamiento para mantener edificios, sostener comedores, el desarrollo científico, financiar hospitales y pagar servicios básicos. Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto del año diciembre de 2022. El incremento del 70% mas el reciente anuncio de un 70% adicional constituye un aliciente insuficiente”, expresaron en un documento oficial leído en el marco de la movilización.

La movilización en Córdoba (Foto: @KeynesMarcelo)

La decana de la Facultad de Comunicación de la UNC, Mariela Parisi, resaltó que se trató de una convocatoria masiva “no sólo de toda la comunidad universitaria, sino también de la ciudadanía, de todos los cordobeses, defendiendo el derecho a la educación superior pública, inclusiva, gratuita, de calidad”.

Entre los presentes también estuvo el diputado nacional, Rodrigo De Loredo, que expresó: “Es muy cara la falta de educación para un país. Hay que exigir que el ajuste no pase por los haberes jubilatorios y el presupuesto educativo. Nos oponemos a esos puntos. Vamos a insistir con este reclamo. Hoy tiene que cambiar algo hoy y si no la pelea va a seguir. El discurso del Estado ineficiente no aplica para las universidades. Habrá cosas para corregir, pero la Universidad argentina es una de las pocas codas que en lo público tiene reconocimiento internacional. No hay futuro ni programa de desarrollo que no se apalanque en las universidades”.

La marcha en Santiago del Estero ( Foto: @MargaWirkierman)

Pese a su defensa a la causa, el legislador fue insultado por un grupo de algunos manifestantes que se percataron de su presencia. “Andate, culiado. Lacra”, le gritaron algunos manifestantes de un grupo que se molestó con la presencia del líder de la bancada de la UCR en Diputados. Segundos después, se escucharon insultos de algunos de los manifestantes que corearon epítetos contra el excandidato a intendente de la ciudad de Córdoba, a quien se lo cuestiona por encabezar el espacio dialoguista con el gobierno nacional.

Las muestras de apoyo de los estudiantes

En la ciudad de La Plata, las entidades educativas anunciaron la falta justificada para que aquellos estudiantes que formen parte de la protesta. También abarca a personal docente y no docente. Además, desde temprano la estación de trenes de 1 y 44 estuvo repleta de personas que se trasladan hacia CABA, mientras que a las 13 gran parte de las casas de estudio se congregaron en distintos puntos para salir en caravana.

“Atento a que en el marco del 91º Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), desarrollado en la sede de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), el organismo se pronunció a través de una declaración conjunta, en defensa de la educación pública y el sistema científico nacional”, destacó parte del comunicado de la UNLP.

En Mar del Plata, además, una multitud marchó desde el complejo de Dean Funes y Rodríguez Peña hacia el centro y dio forma a una convocatoria histórica que se extendió a lo largo de más de 15 cuadras. Allí, estudiantes, docentes y personas autoconvocadas que participan de la jornada de lucha partieron poco después de las 16 por la calle San Lorenzo hasta la avenida Independencia, para doblar hacia la avenida Pedro Luro y continuar por esa vía hasta el monumento al General San Martín, el punto neurálgico de las concentraciones en la ciudad costera.

La movilización en Río Negro

En Mendoza, la marcha partía desde la rotonda de ingreso al centro universitario a las 16, con dirección a la plaza Independencia, donde está programado llegar alrededor de las 18. Durante el trayecto, se espera la participación activa de la comunidad universitaria y adherentes, quienes manifestarán su defensa de la educación pública y del sistema universitario argentino.

En Rosario, algunas organizaciones sindicales se reunieron a partir de las 11 en Dorrego y Moreno, donde se llevaron a cabo algunos reclamos frente a la sede de Gobierno de Santa Fe. Por la tarde, la convocatoria es a partir de las 16, para comenzar a marchar hacia el Monumento a la Bandera pasada las 17. Allí se realizará la lectura de un documento en relación al reclamo que las universidades públicas hacen al gobierno de Javier Milei.

La movilización en el sur del país

En Tucumán se realizará un abrazo simbólico al Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). El evento comenzará hacia las 17.30; según está previsto, primero se conformará la sesión ordinaria del Consejo Superior, cuyos integrantes, presididos por el rector, Sergio Pagani, se trasladarán luego a la puerta de la casona de Ayacucho 491 para realizar el abrazo. Allí se leería un documento elaborado por el cuerpo. Además de los consejeros superiores participarán decanos, vicedecanos, miembros de los consejos directivos de las 13 Facultades, docentes, no docentes, estudiantes, egresados, gremios, partidos políticos y ciudadanos en general.

Además, una numerosa columna de estudiantes, docentes, adherentes y militantes de organizaciones sociales y docentes, participan de la marcha universitaria que partió desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Unse) a las 10, recorrió la Belgrano en mano sur-norte y se concentra en plaza Libertad.

En Neuquén y Río Negro la actividad se programó durante toda la jornada, con marchas y actos públicos para visibilizar las manifestaciones en defensa de la educación pública, ante el ahogo presupuestario.