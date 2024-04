El intendente de Mar del Plata anunció que le descontará el día a los empleados municipales que hagan paro

Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata

El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, anunció este viernes que comenzará a descontarle los días de paro a aquellos empleados municipales que realicen un cese de tareas a modo de reclamo. La nueva normativa fue comunicada en el marco de una conferencia de prensa brindada en las últimas horas, en la que el jefe comunal de General Pueyrredón aseguró que no va a permitir “que se tome de rehenes a los marplatenses”.

El mandatario municipal informó su decisión tras mostrarse indignado por la decisión de los trabajadores estatales de no llevar adelante sus labores luego del fin de semana extralargo por Semana Santa. Se trató de una medida de fuerza implementada a fin de enfatizar su queja hacia las autoridades por una mejora salarial.

En este sentido, Montenegro criticó su accionar y destacó su desacuerdo con el mismo, mencionando que se encuentran en medio de intensas negociaciones para lograr un acuerdo entre ambas partes.

“El paro es el último recurso. No puede ser que en el comienzo de una negociación paritaria, después de seis días de vacaciones, haya un paro de dos días”, cuestionó el jefe comunal al respecto. Con lo cual lo que queda claro es cuando no alcanza, no alcanza. Y entendiendo irrazonabilidad de este paro, se le va a generar el descuento a los empleados que lo hagan”, comunicó en diálogo con los medios. Luego, en sus redes sociales, añadió: “No puede dictarse un paro que lo único que hace es afectar los servicios que tiene que prestar el Municipio a los vecinos”.

Protesta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)

Asimismo, Montenegro adelantó que ese dinero descontado a los empleados que no cumplan con sus responsabilidades durante el paro, será destinado a obras. Puntualmente al arreglo de calles de la ciudad costera.

Acerca del conflicto con el sector, y en referencia a la negociación que comenzaron desde el gobierno municipal con los representantes de empleados del Estado, el Intendente señaló que ya se les hizo una oferta, la cual estuvo basada en las posibilidades reales que la administración tiene de poder cumplirla.

“Les propusimos un esquema sobre el cual nosotros sabemos que podemos pagar. Incluso les mostramos todos los números. Hay algo que tienen que tener claro: no voy a firmar un acuerdo salarial que dentro de dos meses no pueda pagar o los vecinos tengan que costearlo con más impuestos. Porque cuando no alcanza, no alcanza”, enfatizó el jefe comunal.

La queja de los trabajadores del Estado, nucleados en el gremio de ATE, se incrementó en los últimos días luego de que Javier Milei anticipara que se despedirán a 70 mil personas que ocupen cargos en la administración pública, como parte del programa de reducción de gasto público. En este contexto, y dado que el problema podría extenderse, la medida de la gestión marplatense va en línea con ya la anunciada a nivel nacional.

La política del Gobierno se había dado a conocer el pasado 7 de marzo, antes de la convocatoria por el Día de la Mujer, cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó la decisión de descontar el día a aquellos empleados públicos que faltaran a sus puestos de trabajo.

“Quienes no vayan a trabajar, se les va a descontar el día. Pero eso no es por el Día de la Mujer, fue siempre así. Desde el primer paro anunciamos que empleado que no trabaje se le descuenta el día”, dijo el portavoz al respecto. La norma sigue vigente.