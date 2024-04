Elisa Carrió: “Si el presidente cree que millones de argentinos tienen dólares debajo del colchón que me venga a revisar”

Alejada de la exposición pública del día a día de la política, se mantiene activa aunque prefiere mantener el silencio. Por ello, sus eventuales reapariciones suelen generar revuelo entre oficialistas y opositores, también entre sus pares. Elisa “Lilita” Carrió criticó en duros términos al presidente Javier Milei por la “crueldad” del ajuste que está implementando, reconoció que ella también padece las consecuencias de la política económica y le contestó a la sugerencia que el presidente le hizo a la gente de “sacar los dólares del colchón”.

“Para comprender a dónde va Milei hay que saber qué cree y cómo piensa, cuál es su filosofía política”, comenzó la referente de la Coalición Cívica en una extensa entrevista que dio este lunes a Todo Noticias (TN).

Al analizar la figura del jefe de Estado, planteó que “piensa distinto que un liberal clásico”, señaló que ve “muchas coincidencias con (Néstor) Kirchner”, sobre todo en “el fascismo de carácter” y alertó por el riesgo de las libertades públicas. “Veo que así como de Kirchner nadie sabía de dónde venía ni qué había hecho, tampoco sabemos de dónde viene Milei. Estamos frente a un poder monolítico, como fue la primera etapa de Kirchner”, agregó. No obstante, advirtió que el difunto exmandatario tuvo “más legitimidad” popular que el actual.

“Este chico (Milei) está a distancias de Menem, pero es muy buen actor y puede ser un buen político”, acotó y lo comparó con el presidente de Ucrania: “Me hace acordar a Zelensky (Volodimir)”. También observó “mucho poder político de Karina Milei en el gobierno” y abrió un interrogante: “Hay que poder saber quién es la hermana que no tiene antecedentes laborales”.

En este contexto, enfatizó que la Coalición Cívica “es una oposición responsable republicana”: “Que quede claro, no somos socios ni colaboracionistas de este gobierno, en este punto está el PRO y Rodrigo De Loredo”.

Tras marcarla la cancha a sus ex socios políticos, reveló que en en enero se comunicó con el ex presidente del Banco Central y asesor del Gobierno nacional, Federico Sturzenegger, “mientras trabajaba en el bodrio de la Ley Ómnibus”. “Le pregunté ‘¿qué quieren?’ Lo quiero mucho, pero le dije que esto no sale en particular y fue lo que pasó. Era un bodrio, un puchero mal hecho. ¿Qué están representando, el interés de sectores privados?”, continuó.

“Gracias a Dios no salió la primera Ley Ómnibus porque era un mamarracho. La segunda está razonable”, opinó sobre la mega legislación. Al respecto, Carrió adelantó que no votarán delegación de poderes y que en algunas cuestiones la CC se abstendrá en general y votará en particular en contra. “La ley puede salir, con disidencias”, aclaró.

Para Lilita, “está bien el objetivo que no haya déficit fiscal, el tema es cómo”. En este marco, se refirió al duro impacto de las medidas económicas en los sectores vulnerables y reconoció que también le afectó a ella: “¿Esto es ser casta? Tengo 42 años de servicios, titular de cátedra, juez de cámara provincial, autónomo, 20 años de diputada nacional, y tengo un sueldo que estoy en la línea de pobreza. No puedo pagar la luz, me llegó 190 mil pesos”.

“Le mandé a decir con Martín Menem a Toto Caputo (Luis) ‘yo te mato si no sacás algo’. Todo el ajuste vino por licuación. Por salario pero mucho más por jubilación”, acotó. Luego explicó que “obviamente” tiene “otros ingresos” pero pidió “pensar en el otro”.

“No tengo un peso, si el presidente cree que millones de argentinos tienen dólares debajo del colchón que me venga a revisar. Cómo voy a tener dólares si vivo al día, si vendí cuadros para pagar cuentas”. La frase de Carrió hace referencia a los dichos del mandatario durante el cierre del IEFA Latam Forum, organizado por el empresario José Luis Manzano y donde también habló el director del departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdés. Allí Milei dio más detalles del esquema de competencia de monedas que quiere llevar adelante una vez que se libere el cepo. “Vamos a dejar un mínimo de pesos en circulación y el proceso de remonetización de la economía tendrá que darse sacando plata del colchón”, señaló el presidente, en obvia referencia a los dólares que las familias guardan como forma de ahorro y en definitiva de preservación del patrimonio.

Javier Milei y su hermana Karina durante un acto de campaña en 2023 (AP)

En la misma línea, Carrió planteó que “el ajuste no puede ser cruel”: “No podés cortar por los más débiles, no podés dejar sin comida a la gente”. Aprovechó para apuntar nuevamente contra el PRO y el radicalismo al señalar que “la nueva formula de jubilaciones no salió porque no dieron quorum”. “Hay que pensar en los otros”, insistió. “Si un jubilado cobra 200 mil pesos y tiene que comprar remedios, ¿con qué come? la falta de compasión y la crueldad no están en una filosofía humanista”, sentenció.

La ex diputada nacional volvió a referirse al ministro de Economía y declaró que “Toto Caputo sabe buscar fondos” de inversión, pero advirtió que fondos como BlackRock “están viniendo por la economía extractiva, la minera, los glaciares, el litio, el cobre...”.

“Yo estoy en una barca, tranquila en el mar, sosteniendo la bandera de la república. Los espero a todos los que me critican, tranquila. Hay que tener una calma atenta, poder entender a Milei”, concluyó.