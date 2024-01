Luis Brandoni estuvo en el programa de Juana Viale y habló del “fracaso” del paro de la CGT

Luis Brandoni en el programa de Juana Viale

El actor y actual legislador del Parlasur Luis Brandoni (Juntos por el Cambio) aseguró en programa de Juana Viale que el paro convocado para el próximo miércoles por la Confederación General del Trabajo (CGT) será un “fracaso”. En esa línea, el ex diputado radical dijo: “Es el único de los que yo conozco, y he conocido muchos, que empieza a las 12 del mediodía. Es raro, ¿no?”.

“A -el ex presidente Raúl- Alfonsín le hicieron 13 paros generales, con el agregado de que había negocios privados que cerraron en solidaridad con la CGT. Sin embargo, en el gobierno de -el ex jefe de Estado Mauricio- Macri sólo hicieron cinco y creo que es porque la gente no le respondía, no quería. Y ahora tampoco quiere hacer paro la gente”, agregó Brandoni.

Por otra parte, el legislador del Parlasur dejó en claro que ve a la Argentina “con esperanza”. En esa línea, detalló: “Los que tenemos alguna afición por la política, creo que estamos enfermos de optimismo; si no, no estaríamos donde estamos”.

Brandoni también apuntó al aumento de precios. En ese sentido, expresó: “Creo que nos va a ir mejor. No por la tarea exclusiva de los políticos y legisladores, sino porque creo que la sociedad argentina está siendo un cambio importante y se enteraron de que una de las maneras más eficaces de luchar contra la inflación es no comprar, o decir que no cuando le parece demasiado caro. Es el remedio más eficaz contra la inflación. Me da la sensación de que se están abusando de la inflación”.

El actor Luis Brandoni (Télam)

Al actor además le consultaron en el programa sobre la partida de argentinos. “Las cosas para irse afuera están bastante complicadas. Hay momentos en que la gente se quiere ir del país pensando que van a tener un futuro mejor. Pero nadie le avisa que el día que llega al lugar que eligió se va a transformar en un extranjero. Nadie le avisa eso”, aseveró.

Días atrás y, ante las consultas sobre diferentes áreas culturales en la lupa de la gestión Javier Milei, Brandoni fue tajante. “No van a desaparecer organismos, sería un despropósito. Sobre todo, el Fondo Nacional de las Artes. El Instituto de Cinematografía no va a desaparecer. Que hay cosas para ajustar, desde luego que sí. El Instituto Nacional de Teatro tampoco va a desaparecer, pero también hay que ajustarlo”.

Sobre este punto, el legislador manifestó que si bien “no van a desaparecer organismos que hacen a la cultura”, mencionó a un instituto que “llegó a tener 92 empleados y ahora tiene 1200, algo pasó en el medio”.

El presidente de la Nación, Javier Milei (EFE)

Paro y marcha

La CGT, las CTA de los Trabajadores y Autónoma, y piqueteros realizarán este miércoles el primer paro a la gestión libertaria de Javier Milei. La medida estará acompañada por una movilización hacia el Congreso, que discute la trabada ley “ómnibus” y el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía.

Durante el transcurso de este domingo, el proyecto que empuja el Ejecutivo de “Bases” enviado por el Ejecutivo al Congreso volvió a empantanarse, tras una reunión de gobernadores de Juntos por el Cambio y diputados que intentan acompañar la iniciativa. Este grupo endureció los reclamos a la Casa Rosada y las negociaciones tendrán que reactivarse antes del martes, cuando el oficialismo convoque al plenario de comisiones para buscar un dictamen.

“Estamos trabajando en lograr los acuerdos para tener un dictamen de mayoría el martes, ese es el objetivo que tenemos en marcha”, explicó el presidente de Diputados, Martín Menem, antes que volviera a frenarse la ley. A él se sumó el ministro del Interior, Guillermo Francos: “Vamos avanzando en un acuerdo. Por supuesto, con diferencias. Hemos hablado con los bloques que acompañan la política general de Gobierno y hemos conciliado una serie de aspectos sin alejarnos de la estructura de la propuesta del Gobierno”.