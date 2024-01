Ley ómnibus: el oficialismo anunciará mañana la conformación de las comisiones en Diputados en un clima de tensión con la oposición

Martín Menem habilitará el tratamiento de la ley ómnibus en cuatro comisiones (Maximiliano Luna)

Las comisiones de la Cámara de Diputados por donde el oficialismo pretende habilitar el debate de la ley ómnibus se anunciarán este jueves, al igual que las autoridades de cada una. Así lo confirmaron a Infobae altas fuentes parlamentarias en la noche del martes.

Se constituirán las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales, Legislación General, Relaciones Exteriores y Juicio Político. El proyecto de ley se tratará en las primeras cuatro. “Está todo arreglado”, aseguró un importante funcionario del oficialismo, que anticipó también que la idea es que “la semana que viene comience a discutirse el proyecto”.

Sin embargo, desde el bloque de Unión por la Patria (UP), esquema principal de la oposición, dejaron saber que ellos no llegaron a ningún acuerdo con el oficialismo y que se enteraron de la conformación de las comisiones a través de los medios. “Creen que todo lo pueden llevar a los empujones”, se quejó un importante diputado del peronismo.

El cronograma de horarios ya está armado. El jueves se realizarán las reuniones constitutivas a partir de las 12:30 del mediodía. La primera será la de Presupuesto y Hacienda, a las 13:30 Asuntos Constitucionales, a las 14:30 Legislación General, a las15:30 Relaciones Exteriores y a las 16.30 Juicio Político.

Martín Menem y Guillermo Francos junto al proyecto de ley ómnibus

Las negociaciones avanzaron muy lento y algunos sectores de la oposición aseguraban hasta la tarde de ayer que no les habían pedido los nombres de los integrantes que les corresponde poner. Esa postura siguió siendo la misma hasta la medianoche. “Con nosotros no arreglaron nada. Es insólito funcionar así”, explicaron en el peronismo, donde había una fuerte molestia.

Respecto a que son pocas comisiones - situación que critican desde la oposición - en las que se comenzará a tratar el paquete de leyes, en el oficialismo responden que esas tres comisiones “está representada la mitad del Congreso”, debido a que la integración de las tres se da con un total de 115 diputados.

“Confiamos en que tenemos el número para aprobarla”, sentenciaron cerca de Menem. En el oficialismo le apuntan directo a los bloque de UP y la izquierda a los que acusan de “no querer negociar”. Afirman que no hay ningún tipo de margen de negociación porque hubo un “enorme rechazo” desde el minuto uno. En el peronismo aseguran que las presiones públicas de la Casa Rosada no les modificará la opinión.

Anoche el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, le envió una carta a Martín Menem para solicitarle que convoque a una reunión de los presidentes de bloque, con el fin de saber cuáles son las comisiones en las que se tratará el paquete de leyes, la cantidad de bancas asignadas a cada fuerza política, las autoridades de cada comisión y un borrador de la agenda parlamentaria. La nota deja a la luz que no hay acuerdo con el principal bloque opositor en la conformación de las comisiones.

Tal como adelantó Infobae, ya están definidos los nombres de los presidentes de las comisiones y gran parte de su conformación. Presupuesto y Hacienda sería presidida por el diputado José Luis Espert (Avanza Libertad), Relaciones Exteriores estaría a cargo de Fernando Iglesias (PRO), Asuntos Constitucionales, estaría a cargo del diputado libertario Nicolás Mayoraz y Legislación General del legislador cordobés de La Libertad Avanza (LLA) Gabriel Bornoroni.

En la oposición aseguran que el oficialismo no arregló con ellos las comisiones (Télam)

Las confirmaciones de esos cargos se concretarán el jueves. El apuro de la Casa Rosada para que se trate logró tener un correlato en las negociaciones en Diputados, pero aún no hay claridad sobre cuál será el mapa parlamentario a partir de hoy, cuando la oposición levante, aún más, la voz por la falta de acuerdo con ellos para la cantidad de integrantes que constituyen cada comisión.

Los canales de negociación son diferentes en la Casa Rosada, el Senado y Diputados. Desde Balcarce 50 están exigiendo que la ley salga sin cambios y sea votada como un bloque completo. Por lo bajo, los diputados libertarios reconocen que es imposible que eso suceda y que, más temprano que tarde, deberán negociar cambios con la oposición para poder sacar adelante los principales artículos de la ley.

“La ley difícilmente salga como está. No se puede saltar al cielo de una”, reflexionó un importante legislador de la LLA. La presión sobre la Cámara baja aumenta cada día debido al apuro de Javier Milei para que se trate el paquete de leyes, pero no hay claridad sobre la necesidad de abrir múltiples canales de negociación que puedan darle el número de diputados necesarios para obtener la aprobación.

La ley ómnibus comenzará su tratamiento en la Cámara de Diputados (Fotos: Gino Mantovani. Comunicaci—n Senado)

Los diputados libertarios aceptan con absoluta naturalidad que el discurso del Gobierno va por un carril público diferente al de los tiempos que maneja el Congreso. En la Casa Rosada estiman que la ley ómnibus sea aprobada el 25 de enero. En los pasillos de la Cámara baja desestiman esa fecha y creen que la discusión se postergará. Aún no saben si habrá una extensión de las sesiones extraordinarias - que vencen el 31 de enero - a febrero, aunque muchos consideran que así será.

Es decir, que tendrá que haber cambios en el texto que envió el Poder Ejecutivo y no saldrá en el momento que estiman desde el Gobierno. “La Casa Rosada dice lo que tiene que decir y nosotros acá tenemos que negociar. No será fácil”, estimó un legislador que ayer esperaba definiciones sobre las comisiones en las que se debe tratar la ley. El tratamiento está trabado y se dificulta avanzar.

La visita de Sandra Pettovello

La ministra de Capital Humano, Santa Pettovello, junto a su equipo de secretarios

Durante la tarde de ayer el bloque de diputados de la LLA se reunió con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que acudió al Congreso junto a su equipo de secretarios, que ya fueron designados en el Boletín Oficial.

Estuvieron el secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Facundo Etchenique; el secretario de Educación, Carlos Torren; el secretario de Trabajo, Omar Yasín, el secretario de Niñez y Familia, Pablo De La Torre, y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

La reunión fue a “agenda abierta” con la idea de saldar dudas de los legisladores respecto a los puntos importantes de la ley que afectan la labor del ministerio. Fue la segunda visita de un ministro al bloque de diputados libertarios. Días atrás lo hizo el ministro del Interior, Guillermo Francos. Por ahora los principales funcionarios del gobierno de Milei se reúnen con los propios. Síntoma de una forma de hacer política que está chocando de lleno contra los distintos bloques opositores.