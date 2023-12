Chaco: Zdero denunció irregularidades en la utilización de los vehículos oficiales por parte de piqueteros

Leandro Zdero, gobernador de Chaco, denunció irregularidades en la utilización de los vehículos oficiales por parte de piqueteros

Después de participar en la primera reunión entre el presidente Javier Milei y los líderes provinciales en la Casa Rosada, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, expuso este miércoles irregularidades en el uso de vehículos oficiales por parte de dirigentes piqueteros durante la gestión anterior.

“Estamos enfrentando serios problemas económicos, no por lo que recibimos sino por las deudas que han dejado y por lo que han comprometido en este último tiempo para que no podamos pagar, para que no podamos cumplir con los compromisos”, expresó Zdero en declaraciones al periodista Eduardo Feinmann por radio Mitre.

Tras el anuncio del jefe de Estado sobre su intención de revertir “de manera transitoria” el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, el mandatario de Chaco afirmó que “nunca estuvo a favor de que se votara el tributo” y justificó su postura argumentando que afectaba a las provincias. “En épocas electorales, creo que la política siempre tiene la birome fácil y el corazón generoso, pero con muchísima irresponsabilidad tomar medidas de este tipo”, subrayó.

Zdero aseguró que la falta de compensación ante la quita del Impuesto a las Ganancias por parte de la reforma impulsada por el ex ministro de Economía, Sergio Massa, afectó la coparticipación provincial. “Estamos haciendo un esfuerzo”, indicó.

En este marco, mencionó que la semana pasada “dio de baja 5.000 líneas de teléfono” y que ordenó “secuestrar los vehículos oficiales que tenían los piqueteros”, resultado de “la clara convivencia entre el gobierno y los sectores sociales”, a quienes denominó como “amigos políticos”.

“Ahora van a salir todos los que tenían la lengua atada, ahora comenzaron a hablar y se despertaron y se dieron cuenta de que el Chaco es la provincia más pobre del país. Antes estaban todos calladitos en sus casas y algunos utilizando estos autos oficiales”, dijo el líder provincial de Juntos por el Cambio y sucesor de Jorge Capitanich.

Jorge Capitanich, ex mandatario de Chaco, y Leandro Zdero, actual gobernador provincial.

Asimismo, agregó que, en los primeros días de gobierno, se enfrenta a “graves problemas” en la provincia, entre los que mencionó la falta de remedios en los hospitales y un sistema de salud “destruido”. “Todo eso me duele muchísimo, pero es una situación que tenemos que enfrentar”, agregó.

Esta semana, Zdero anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, por la modificación al Impuesto a las Ganancias implementada durante la gestión de Alberto Fernández. A través del decreto 107/23, el mandatario provincial le encomendó al fiscal de Estado Roberto Herlein que inicie las acciones legales correspondientes contra el Estado Nacional, al igual que lo hicieron los gobiernos de Corrientes y Mendoza, según información oficial.

Por otra parte, en cuanto al encuentro de ayer entre el líder político Milei y los gobernadores provinciales, el flamante mandatario de Chaco elogió la iniciativa y expresó: “Me parece positivo abrir el diálogo, creo que era casi anormal en nuestro país, no existía”.

“Durante mucho tiempo no se pudieron juntar los 24 gobernadores con el presidente y creo que es una apertura a un nuevo tiempo. Hemos tenido la posibilidad de plantear muchos temas, todos fueron devueltos y dialogados en el marco de mucho respeto. Lo veo realmente positivo y ojalá que esto sea una constante tal cual se ha comprometido el presidente”, siguió.

Además, proporcionó detalles sobre los temas abordados en la reunión: “Hubo una exposición de la situación del país, una situación que, en realidad, es drástica”.

“Hay que entender que los tiempos que se vienen son tiempos que hay que tomarlos con muchísima responsabilidad y que, en consecuencia, vamos a tener que hacer el esfuerzo todos durante meses que van a ser difíciles, pero que después yo creo que se evidencia un plan. Y ese plan que hoy nos va a necesitar a todos, a los 24 gobernadores, a los argentinos acompañando. Al final se puede ver la luz”, sostuvo Zdero.