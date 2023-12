Villarruel comenzó con los nombramientos y busca abrir el Senado para definir la Presidencia Provisional

La Vicepresidenta Victoria Villarruel ya se encuentra instalada en el despacho del primer piso del Senado de la Nación y comenzó a imponer su ritmo de gestión. Como había anunciado en la previa de asumir, y a tan sólo 48 horas de jurar en el cargo, definió el llamado a una reunión de Labor Parlamentaria con la intención de citar a sesionar y ya arrancó con los nombramientos de su equipo en la administración de la Cámara Alta.

En principio ya comenzó con el nombramiento de su gente colocando a Horacio Pávito como Director General de Administración, Gonzalo Izurieta como Director General de Recursos Humano, Iris Speroni como Directora General de Auditoría y Control de Gestión y a Gisela García Ortiz como Directora General de Asuntos Jurídicos.

Con estos nombramientos Villarruel comenzó a armar su equipo dentro de la Cámara Alta, algo que continuará esta tarde en la reunión de Labor Parlamentaria cuando se avance con las conversaciones para nombrar al presidente provisional del Senado y a la secretaria administrativa y responsable de los recursos del Senado. Para este cargo Villarruel busca imponer a María Laura Izzo, funcionaria del Ministerio de Seguridad de la Nación desde el 2013. Para el cargo de la secretaría parlamentaria a Agustín Giustinian, ex asesor de Federico Pinedo.

Pero el punto que está generando discusión desde que la actual Vicepresidenta asumió el domingo tiene que ver con el presidente provisional del Senado, el primero en la línea de sucesión de la fórmula presidencial.

La intención de Villarruel es resolverlo mañana con un llamado a sesionar para que los bloques voten y definan las autoridades de la Cámara, no sólo la presidencia provisional que Cristina Fernández de Kirchner dijo que tenía que quedar en manos de La Libertad Avanza pero que el jefe del bloque de UP, José Mayans, se opone a que sea así; sino también la vicepresidencia del Cuerpo. Ese puesto le corresponderá a Unión por la Patria y uno de los nombres que suena es la senadora bonaerense Juliana Di Tullio. Para la vice primera la UCR propondría a Carolina Losada, mientras que la segunda quedaría en manos de la peronista Alejandra Vigo, esposa del ex gobernador cordobés Juan Schiaretti.

Pero Villarruel enfrenta sus dos primeros problemas. Uno es que desde Unión por la Patria no quieren acompañar al formoseño Francisco Paoltroni, el hombre que eligió Javier Milei pero que, como no cuenta con el apoyo de la Presidenta del Senado, aún no está confirmado.

“Nosotros tenemos la información que no es Paoltroni”, explicó un miembro de UP. “Nosotros no lo queremos y claramente ella tampoco -por Villarruel- porque sino ya lo hubiera confirmado”, agregó la misma fuente en referencia a los dichos de la Vicepresidenta poniendo en duda al formoseño. En el entorno de Paoltroni señalan que sigue estando en carrera para el cargo.

En ese lugar, al parecer, UP podría acordar con Villarruel que continuaría la actual presidenta provisional del Senado, la legisladora de Unión por la Patria, Claudia Ledesma Abdala de Zamora. El segundo tiene que ver con que hoy irá a la reunión de Labor Parlamentaria sin el decreto que habilita las sesiones extraordinarias por lo que pueda abrir el recinto. Aunque es algo que se puede resolver rápidamente con su publicación esta tarde, el problema es que el mismo tiene que incluir el temario de leyes que el Ejecutivo nacional le pide al Congreso.

“Es rápido, pero sólo si tienen ese decreto. No queda claro que se pueda llamar a sesionar por afuera de las sesiones aún cuando nosotros acordemos ir a sesionar”, explicó un senador de la oposición. A partir de las 15, Villarruel inaugurará su rol de Presidenta del Senado de la Nación formalmente en un encuentro con los presidentes de los bloques en donde buscará definir si mañana, a partir del mediodía, se abre el recinto y preside la sesión por primera vez.